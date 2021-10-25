Круглый стол, посвященный вопросам николаевского футбола

Ах, какие деньки стояли… Улетал из Николаева в субботу утром – ну никак не меньше плюс 18 по Цельсию! В Киеве, конечно, было попрохладнее, но тоже очень и очень ничего, это уже в воскресенье заосенило совсем… Но это не должно останавливать, так сказать, футбольные процессы и наш пристальный интерес к ним.

Судьба «Николаева»

Какого черта меня занесло в Николаев? Понятно, что не просто так, а по приглашению. Сергей Анатольевич Кантор, президент и главный спонсор МФК «Николаев», ныне – одного из лидеров группы Б второй лиги, попросил помочь разобраться в некоторых насущных вопросах. Точнее, даже не разобраться, а помочь быть услышанным. В пятницу в удивительно уютном, со вкусом выстроенном при одноименном заводе культурно-спортивном комплексе «Экватор» состоялся весьма представительный круглый стол по проблемам николаевского футбола – профессионального и аматорского, детского и массового, городского и областного. Центральную власть представлял президент ПФЛ Александр Каденко, местная же была представлена рядом народных депутатов и чиновников областной и городской администраций; приглашали первых лиц, но увы и ах – губернатор в отпуске, мэр приболел… Тем не менее, судя по активности и вовлеченности всех собеседников, среди которых также были представители ДЮСШ, тренеры и руководители, а также журналисты (трансляция встречи велась в прямом эфире), разговор состоялся из числа тех, которые так просто под стол не замести.

Сергей Кантор

Если рассмотреть отдельно проблему профессионального клуба «Николаев», то она выглядит так. Семь лет назад Кантора, главного акционера завода «Экватор» (климатическое оборудование) и футбольного болельщика, тогдашний мэр Николаева Юрий Гранатуров и губернатор Вадим Мериков пригласили ко второму и любезно попросили разобраться с бардаком, царящим в николаевской команде. И Кантор взял, и стал разбираться, и до того «доразбирался», что потратил за минувшие годы плюс-минус сотню миллионов гривен… Может, и дальше «разбирался бы», не слишком возникая по поводу одиночества и малой помощи от города (до четверти клубного бюджета), но весьма заметно изменилась экономическая ситуация, и завод «Экватор» уже не о доходах рапортовал, а выжить пытался, сокращая персонал и производство! Финансировать «Николаев» не с прибылей, а с убытков выглядело слишком большой роскошью, если не фантастикой...

Кантору совсем не хотелось прослыть могильщиком клуба – а это неизбежно произошло бы, возьми он и просто брось этот чемодан без ручки, каковыми столь часто оказываются футбольные клубы в нашей стране! И Кантор ударил в набат, важнейшим следствием чего стало принятое накануне нашей встречи решение: горсовет Николаева постановил учредить коммунальное предприятие «МФК Николаев». Тем самым власть жестко и надеюсь, ответственно подчеркнула: «Футболу в Николаеве быть».

А раз уж решили, то есть сказали «А», то нужно говорить и «Б».

Быть или казаться?

Б – каким быть футболу в Николаеве? Исключительно любительскому, с МФК, играющим по аматорам – это одно (несколько миллионов гривен, включая клубную ДЮСШ, дешево и сердито и никто о том не узнает). Профессиональный уровень, но не более чем вторая лига – другое (15 млн). Первая лига – третье (25-30 млн). Премьер-лига – четвертое (70-80 при постановке нормальных задач). Дифференцированный подход, мягко говоря. Хотите славы – делайте ее!

Безусловно, никто и никогда не откажется от помощи коммерческой, тем более сам Кантор отнюдь не спрыгивает с палубы – больно много вложено, да и любит он это футбольное дело, во многих из нас сидит такая вот заноза. Поиски спонсоров/партнеров перспективны и обязаны вестись на любом фоне при любых обстоятельствах, но определяющее слово так или иначе за городской властью. Например, мэр с Кантором агитируют подставить плечо николаевскому футболу… катарцев. Только прошу любого, не только николаевского читателя не закатывать глаза со словами «О, ПСЖ!» - для начала им, катарцам, нужно сделать толковое взаимовыгодное предложение.

Да-да, вы правильно поняли – своих не убедили, не уговорили. Довелось читать у местных «желтых» - мол, лихие николаевские аграрии предпочитают закушивать водку килечкой и спешить в ночные клубы налаживать борьбу, футболом же не интересуются вовсе. Если это правда – очень жаль, хотя и… В общем, их право.

Я от себя сказал, что, конечно же, Николаев с его богатейшей историей одной из малых родин отечественного футбола, с его традициями и школой заслуживает большого футбола, в частности, возрождения смертельного дерби с Одессой, да и Херсону, наверное, нужно постоянно указывать место… И только вечный вопрос «За чей счет банкет?» остается стоять ребром.

Распределение и перераспределение, учет и контроль

Деньги в городе, насколько я понял, есть. Немного, но есть. Их, денег, вообще много не бывает нигде и никогда. Но можно и нужно формировать приоритеты, и вот тут начинаются крайне болезненные вопросы, тесно завязанные на личностных амбициях и интересах, а также на социалке и псевдосоциалке. Выглядят эти вопросы так: какие виды спорта и в каком масштабе следует поддерживать и культивировать городу и области? Какое количество ДЮСШ на какое количество детей необходимо региону? По каким видам спорта?

В частности, очень суровым диссонансом прозвучало выступление депутата Анны Норд, которая напомнила о далеко не лучшей демографической ситуации – в придачу к экономике. Грубо говоря, детей становится меньше – уезжают, не рожают и т.д., а вы тут собрались и планов громадье строите. Не до футбола нынче. Мужики принялись деловито ее обрывать – тут явно какие-то старые счеты, то ли с футболом, то ли персонально с Кантором, но выглядело не очень. Это ж я тут приехал-уехал, а они живут, и столько тонкостей может быть – посторонний в жисть не разберется!

Порой казалось, что собравшимся элементарно не хватает коммуникации – в частности, о некоторых проблемах ДЮСШ (не только государственных) депутаты услышали только здесь и тут же пообещали заняться этими вопросами (прежде всего, инфраструктурными). Затянувшийся конфликт областной и городской федераций футбола – отдельная и заунывная песня, что-то такое степное, просторное и бестолковое. Но, конечно, во всю голову вставал другой, отнюдь не только николаевский, масштабный и грозный вопрос: каким должно быть соотношение частных и государственных ДЮСШ? Насколько допустима их конкуренция, а где им следует объединять усилия? Должно ли обучение во вторых быть бесплатным, если де-факто оно так или иначе платное в виде поборов с родителей, как ни отрицай очевидное? Кто отвечает за квалификацию тренеров и каковы гарантии качества – при всем героизме, подвижничестве (детские тренеры и вправду зачастую получают копейки)?

А уж каким эмоциональным было обсуждение, когда речь зашла о конкретике – чьи дети где и как учились, кто и чего пытался построить… Энтузиазм и инициатива в нашем деле шутки сурово наказуемые, каждый любитель футбола должен быть к этому готов. И тут мне лично очень понравилась депутатская вовлеченность – Татьяна Домбровская, Елизавета Трищанович, другие в стороне не оставались и формальными словесами не отделывались.

От имени АУФ Александр Каденко сказал о централизованной базе данных, которая энергично создается в Доме Футбола и которая, в идеале, должна учитывать любого ребенка, занимающегося футболом (а мы не опаздываем катастрофически с этой вот БД?). Он же напомнил и о том, что первейшая обязанность государства – обеспечение инфраструктуры, а вот дальнейшее финансирование – вопрос как минимум спорный (никто ж в бассейн поплавать бесплатно не ломится, понимают, что сам бассейн нужно содержать?).

Лишь бы продолжение последовало…

Вот насчет продолжения прозвучало четко – и Кантор, и заммэра Анатолий Петров были более чем конкретны.

Думаю, вы прекрасно понимаете, что далеко не только в Николаеве депутатам и мэру Александру Сенкевичу (по слухам, он далек от футбольного боления; но против воли депутатского корпуса ему не пойти) предстоит выяснять эти болезненные, но такие нужные вопросы. Плохо, что они поднимаются поздно, но слава Богу, что они вообще поднимаются. И в этом плане энтузиазм Кантора, его неиссякаемая энергия, от которой в Николаеве некоторые откровенно «бегают», заслуживает всяческой благодарности и, главное, ответного внимания.

Заметьте, я сейчас не делаю никакого акцента на качестве игры «Николаева». В частности, на том, что Кантор вынужденно, именно из-за нехватки финансов и молчания города по этому поводу, обвалил занявший 4-е место в первой лиге и претендовавший на УПЛ клуб во вторую лигу. Он, президент клуба, до последнего момента ожидал звонка с поддержкой от мэра, но так и не дождался… А вот напомнить о том, что и сейчас, пока я выпускаю этот журнал, а вы, смею надеяться, его читаете, МФК «Николаев» требует и проедает 40-45 тыс гривен В ДЕНЬ, вижу свой священный долг. Чтобы все понимали, о чем речь и какова цена вопроса. Клуб, а не команда! И второго нет без первого, меньше слушайте сказочников.

Прощаясь с Николаевом, я как никогда четко понимал, насколько подобный разговор без пиджаков и забрал, но с авторучкой и готовностью действовать необходим всюду. Простите мне эти общие слова, но хотя бы так.

Автор: Артем Франков