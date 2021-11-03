Федорова Светлана Федоровна — одна из немногих в этой стране, кого можно назвать специалистом в вопросах пандемии коронавируса. Врач-инфекционист, она руководит опорной больницей Николаевской области, медики которой первыми приняли удар пандемии. Главврач КНП "Николаевский обласной центр лечения инфекционных болезней" (бывшая обласная инфекционка) одновременно является депутатом Николаевского областного совета от партии "Наш край". Несколько месяцев назад Светлана Федорова предложила разработать программу инфекционной безопасности страны, которая могла предупредить нынешний ковидный колапс, однако ее предложение проигнорировали власти как в области, так и на уровне министерства. Однако даже сейчас, когда страна достигла пика заболеваемости, можно и нужно принять меры, которые помогут спасти как можно больше людей. О том, что именно нужно делать и как выживают инфекционные больницы в условиях "второй волны" — в интервью.

Светлана Федоровна, расскажите, чем отличаются первая и вторая волна пандемии в Украине?

Кроме симптомов самой болезни, отношением к ней. В прошлом году все боялись, какие-то волонтеры все время приезжали, какие-то халатики привозили, маски, антисептики… Власть выделяла финансирование. Я приходила на сессию, выступала от фракции "Нашего края" и все депутаты как один руки тянули и говорили "Да! Нужно помочь!". А сейчас глава облсовета говорит "Не-не-не, не слушайте ее, у нас все хорошо".



То есть Вы вообще лишены поддержки со стороны государства?

То, что власть сейчас сделала – мы фактически лишены любой поддержки. Служба НСЗУ, которая создана, это фактически "угробиватель" специализированных узкопрофильных больниц, таких как инфекционная. Выходит, что если местные советы не поддерживают, а в нашем случае получилось именно так, что местные советы с этого года не поддерживают вообще, тогда эти больницы вынуждены банкротится и закрываться. А мы сейчас себе этого позволить не можем, потому что огромное количество людей болеют и нуждаются в нашей помощи, а с другой стороны НСЗУ финансирует даже не пятую часть от потребностей! Я говорю о зарплатах, медикаментах… на кислород нам вообще ноль выделяют.

Как так получилось, что страна на две недели осталась без медицинского кислорода?

Ну смотрите, 11 сентября было заседание в МОЗе. Тогда уже известно било, что с 16-го останавливаются ДП "Мессер" и ПРАТ "Линде газ", это два самые мощные производители кислорода. Минимум за 5 дней об этом знал МОЗ, знали руководители областей на местах. Хотя бы нам, руководителям госпиталей ковидных, могли бы сказать? Или хотя бы намекнуть или собрать на тайное совещание? Хотя зачем из этого делать тайну? Неужели нельзя было сказать: "Ребята, с 16 числа останавливаются два завода". Фактически, у власти было 3 недели для того, чтобы не допустить катастрофу. Наша власть, местная, Николаевская, сделала вид, что все будет хорошо. В общем, руководителям больниц никто ничего не сказал. Люди работают в штатном режиме и тут как гром среди ясного неба: одна городская больница - "не чем заправлять", вторая – "нечем заправлять", у нас хоть, слава Богу, под боком завод "Зоря", так мы быстренько у них взяли. Но вы представьте себе, у меня этих 2 дворника 76 летних 3 раза в день перекатывают 57 баллонов туда-сюда, ночью врачи-реаниматологи не возле больных, а возле этих баллонов: подкручивают, подверчивают, потому что емкости цилиндров мы не можем заправить.

Можно ли было предупредить этот кризис?

Все лето я просила и умоляла власть, у меня куча писем написано: "Пожалуйста, давайте поставим трехтонники", какие в других больницах есть, у нас ведущая больница по ковиду в области, мы единственные работали на первой волне, пока все остальные открылись и сейчас мы принимаем на себя основной удар второй волны. Знаете, что мне сказали? "Ковида уже не будет, не начинай". Летом, когда было мало больных, когда можно было подготовиться … Потом у нас была 29 сентября вот сейчас сессия областного совета. Я выступала от фракции "Нашего края", но я врач, я инфекционист, я понимаю в эпидемиологии и я говорю "Ребят, через месяц будет беда, будет идти бешенный рост". Я уже поняла, что денег просить бесполезно у наших властей. Я попросила: "давайте примем программу инфекционной безопасности конкретно для нашего региона", где мы могли предусмотреть какие и где дополнительные койки открыть, что делать, если будут перебои с кислородом, как сформировать и обучить медицинские бригады специфике роботы с ковидными больными, я имею в виду, например, терапевтов, которые не работали с инфекционкой раньше. То есть, мы могли подготовится к массовой волне. Знаете, что мне ответил губернатор на сессии присутствующий? Он сказал: "А зачем нам это нужно? У нас есть Лабцентр". Я ему говорю: "Лабцентр – это анализы", говорит: "ничего, у них есть устав, что нужно следить за эпидемией". И ухмыляясь, глава совета говорит: "Нам это все не надо, хоть 20 раз голосуйте", а у них большинство, и этому большинству на прямую дают указ "не голосуйте". Из 56 человек голосует 20, а остальные "ха-ха-ха зачем эту нужно, зачем вы нас пугаете".

Вы считаете кампанию по вакцинации, которую проводит власть неэффективной?

Да, вакцинация очень нужна глобально, и нужно вакцинироваться. Но сейчас она нас уже не спасет. Вакцинацией нужно было заниматься летом! А сейчас это все равно, что ногу с гангреной, которую ампутировать нужно, мазючкой помазать… авось. Вместо того, чтобы вовремя подготовится, они сейчас начали открывать пункты вакцинации на вокзалах. Какая вакцинация в разгар пандемии? Поздно. Сейчас вакцинация не спасет. Сейчас спасать жизни нужно.



А на государственном уровне программа инфекционной безопасности вообще существует?

Нет, на государственном уровне такой программы нет. Мы когда были на последней конференции в Киеве, меня приглашал Сердюк Виктор Григорьевич (Президент Всеукраинськой Рады защиты прав пациентов), я там заикнулась с этой идеей, что мол сейчас вот такое идет, давайте подготовимся. И Виктор Григорьевич меня поддержал, что давайте попробуем на государственном уровне в каждом регионе такую программу создать. Там были мои коллеги инфекционисты, они понимают важность таких мер и мы решили идти от регионов: предлагать программу в каждом регионе через местную власть, поскольку у каждого региона есть свои особенности.

А министерство как-то поддержало эту инициативу?

Нет, министерство никак не поддержало эту инициативу. Министерство вообще самоустранилось от проблем специализированной медицины. Что вы имеете в виду? Вот вернемся к НСЗУ. У нас ноябрь месяц, а договоров на октябрь еще нет. Я даже ставок не знаю, что они нам могут предложить по оплате. За июнь, август, сентябрь – мы в сумасшедших минусах. При потребности в 5,7 миллионов гривен на зарплаты, мне по всем пакетам НСЗУ, а у нас узкопрофильная больница, инфекционная, все пакеты - это стационар, амбулатории и ковид. Так вот по всем пакетам мы получаем от 2.8 до 3.4 млн гривен. Когда только на зарплату нужно 5,7!!! Дальше, где брать лекарства, кислород, дезсредства, защиту, все остальное? Хорошо, я на личном обаянии нахожу спонсоров, которые проникаются проблемой и помогают нам. Порядочные люди закупают нам лекарства. У меня все есть. У нас единственная больница в регионе полностью обеспечена лекарствами. На днях я обратилась через фейсбук ко всем "пожалуйста, кто сколько может, скиньтесь на кислород". Люди ответили и сразу начали перечислять деньги. Мы спасли больных. Но, скажите мне, это нормально? В области есть бюджет? Я врач, я должна лечить, а не у людей просить, скиньтесь кто сколько может на кислород, мне больных спасать нужно!

Что по Вашему мнению сейчас должна делать власть?

Первое, что сейчас должна сделать власть – это обеспечить полноценное финансирование тем стационарам, которые оказывают помощь пациентам с ковидом. Либо это будет государственная субвенция, как это было раньше, либо это будут какие-то дотации, ну или хотя бы местные советы заставят как-то из местных бюджетов нас финансировать… Только тогда можно будет говорить о том, что у нас будут кадры оставаться, будут руки кому работать. Сейчас мы имеем огромные площади заброшенные, это санатории, которые не работают, которые можно превратить в госпиталя, это и больницы ЦРВ, которые можно превратить в госпиталя, у нас есть мощности по аппаратуре в этих заброшенных больницах. Людей нет, кому работать, рук нет, потому что на 3-5 тысяч никто работать не будет сейчас с такими рисками, в режиме 24 на 7.

А Надбавки?

Я на своем личном примере могу сказать, кто еще будет выплачивать надбавки врачам, когда я весной выплачивая надбавки, гарантированные Кабмином, врачам, сейчас имею за это уголовное дело. При чем, даже судья, зачитывая претензии, по которым завели дело в полиции, смеется, потому что там написано "ймовірно неправильно могла бути нарахована заробітна плата". Понимаете, на основе чего заводится уголовное дело? Потому что у меня люди получили 300 процентов надбавку за то, что день и ночь, не уходя с больницы, спасали жизни. Какой главврач пойдет по моим стопам? Никто! Все будут выполнять распоряжение собственника, как правило местных советов, о том, что "не платите, переводите на 0,75 ставки", хотя люди пашут на 3 ставки. Я не могу говорить за другие регионы, хотя мы с коллегами общаемся и такая ситуация практически везде, у нас не самый бедный регион. У нас порты, у нас зерно, у нас есть бюджет в регионе. Например, театры мы ремонтируем за 24 миллиона гривен, какие-то непонятные долгострои делаем, хороший асфальт срываем, а сверху плиточку кладем. На это деньги есть, а на ковид денег нет. Какими должны быть первоочередные действия власти сейчас? Сейчас любые меры эффективны! Мобильный госпиталь может помочь при условии, если снабжать его кислородом. Сейчас много ума не нужно. Я по пунктам расписала нашим властям, что нужно делать сейчас в сию секунду. Пост в фейсбуке даже написала. Во-первых, закупить генераторы кислорода. Хорошо, не можете вы поставить трехтонники, окей - от 70 до 150 тысяч есть генераторы кислорода, которые один тянет два аппарата ИВЛ, закупите в каждый ковидный госпиталь 10-20 таких генераторов. Чтобы они работали, нужны силовые кабеля, укрепить проводку - это еще 50 тысяч: щитки, трансформаторы и так далее. Поставьте это! Это 2 дня работы! Закупите эти концентраторы для мобильных госпиталей, такие же как вы в Херсоне поставили, распределяйте их по санаториям. Есть люди, которых можно на дому сейчас обеспечивать кислородом и спасать. Сейчас же что твориться: приезжает скорая, берет больного с низкой сатурацией, и пять часов ездит по городу, от больницы к больнице, потому что мест нет, и возвращает его домой с еще более низкой сатурацией, потому что положить некуда. Нужны мобильные госпиталя. Нужно реагировать на начальных стадиях. Я молчу о том, что семейные врачи у нас в городе, например - это полная абстракция. Кроме витаминов и фуфлорферона… Да с первого дня дайте этот Фавипиравир, Ремдесевир закупите с областного бюджета! Не нужно ждать Киева, это можно сделать местными силами. Закупите! Раздайте на госпиталя противовирусные препараты на первичку, сделайте модульные госпиталя для острых форм, туда – концентраторы, и пожалуйста, там и терапевты справятся, там и фельдшера справятся. Чем оснастить такие госпиталя? Базы спецснабжения завалены всем, чем угодно, а больницам ковидным не хватает даже постельного белья, суден банально не хватает. А у них завалено, с 70-х годов лежат. Я говорю дайте, мне отвечают: "Мы не имеем права, это на случай техногенной катастрофы", а сейчас что, не катастрофа разве? Сейчас все хорошо? В техногенной катастрофе судна не помогут.



Замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин заявил недавно, что сама по себе высокая температура – это не причина вызывать скорую помощь. Так когда ее вызывать?

Наши власти, такое впечатление, что где-то на другой планете. У людей 60 сатурация, а он говорит не надо звонить в скорую помощь, да конечно! Люди не от хорошей жизни звонят в скорую помощь, а от того, что они задыхаются, синеют и умирают на дому без подтвержденного диагноза. Кстати, ту цифру смертей, которую официально дают от короны, можете смело на 6 умножать. Даже нам, хотя нам делают в первую очередь анализы, приходится ждать результатов больше суток. У меня половина больных в реанимации умирает, не дождавшись ответа. Они пойдут как сердечная недостаточность… пневмония, хотя на самом деле это ковид. А на дому люди точно так же умирают, потому что семейные врачи неделями не разрешают им делать тесты, говорят: "не надо вам делать, вдруг это вы просто простудились", а потом люди в сумасшедшем порыве носятся по частным лабораториям. В частных лабораториях не всегда адекватно забор осуществляется… Да и в государственных, честно говоря, тоже. Половина смертей от ковида скрывается под маской обычных патологий. И рассказы о том, что не вызывайте скорую, умирайте тихо дома… это явно не то, что должна делать власть.

Что вы советуете людям, как уберечься?

Избегайте скопления людей! Маски не защищают на 100 процентов, но хорошая маска увеличивает ваши шансы, хорошая – это не та, что третий день в кармане лежит. Обрабатывайте руки антисептиками. Не касайтесь руками лица. При первых симптомах: покашливание, повысилась температура, - наверное, сейчас не нужно наедятся только на семейного врача, хотя позвонить надо конечно, или попытаться дозвониться, лучше в любой лаборатории попытаться сделать тест на ковид. Если тест позитивный – это даст возможность госпитализироваться в стационар. В стационар принимают по одному из трех путей: электронное направление семейного врача, позитивный тест или вызов скорой помощи. Заподозрив симптомы – пейте как можно больше жидкости, промывайте нос солевыми растворами, полощите горлышко любыми антисептическими растворами, даже если протекает болезнь легко – лежите, лучше лежите. К нам приползают больные, у которых восьмые сутки нет результата теста на ковид. Это те, кого семейные врачи направили на анализы. Человека уже нужно под ИВЛ ложить, а у него еще даже результата теста нет. А какие лекарства принимать? Лекарства только по назначению врача! Самостоятельно не стоит принимать тот же Фавипиравир, потому что классно, если это ковид, а если нет… Естественно, если температура высокая, а сатурация ниже 95 – это уже опасно. Ниже 92 – это абсолютное показание к госпитализации. Ниже 90 – абсолютное показание к госпитализации в реанимацию. В общем, берегите себя! И будьте здоровы!

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