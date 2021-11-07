Протест антивакцинаторов в Киеве, 3 ноября 2021 года. Женщина в центре толпы держит чучело с надписью Farma Mafia, намекая на то, что пандемия коронавируса и вакцинация может быть выгодна крупным фармацевтическим компаниям Фото: Александр Хоменко / hromadske

Теории заговора вокруг вакцинации появились еще в 1798 году — вскоре после того, как была изобретена первая в мире вакцина от оспы. За годы существования различных прививок аргументы «против» совсем не изменились, разве что немного подстроились под современность и страшат «чипированием». А в 1800-х годах считалось, что из-за вакцины от оспы могут вырасти рога, человек начнет передвигаться на четырех ногах и мычать (ведь эта вакцина была сделана из коровьей оспы). Разберемся, что такое теории заговора и как они проникают в сознание людей.

Что такое теория заговора?

Каждый третий американец верит, что глобальное потепление — фейк. 49% нью-йоркцев уверены, что правительство США было причастно к терактам 9/11. Более 50% американцев утверждают, что у Ли Харви Освальда были сообщники во время убийства Кеннеди. А еще существуют теории, что американцы не высаживались на Луну (NASA якобы наняло Стэнли Кубрика, чтобы тот снял знаменитые кадры высадки в павильоне), в «Зоне 51» действительно есть пришельцы, а миром правят злые рептилоиды в виде людей.

Во всех этих утверждениях есть нечто общее. Их можно охарактеризовать словосочетанием «теория заговора». Карен Дуглас, профессор социальной психологии из Великобритании, говорит, что теориям заговора можно дать такое определение: «это вера в тайные планы и действия, которыми руководит невероятно влиятельная группа людей». Конечно, их целью должно быть что-то очень зловещее, и действуют они только в своих интересах.

Они всегда были среди нас

Логично было бы подумать, что теории заговора — это продукт современности. Медиа, социальные сети, онлайн-форумы: все это чрезвычайно плодородная почва для самых невероятных теории. На интернет-форумах существует даже такая теория, что Элвис Пресли, принцесса Диана и Мэрилин Монро инсценировали свою смерть, чтобы отдохнуть от внимания на каком-то безлюдном острове. И да, они там все вместе.

Но на самом деле теории заговора — это продукт нашего мышления, и они существовали на протяжении всей истории человечества. Первой письменно задокументированной конспирологической теорией стал пожар в Риме 19 июля 64 года. Это был один из самых больших пожаров в истории города, который продолжался почти неделю и разрушил большую часть столицы. И хотя в то время пожары были привычным явлением, из-за того, насколько разрушительным стал именно этот, стали появляться многочисленные теории заговора. Самые популярные — что сам император Нерон решил поджечь Рим. Хотя, по данным историков, на момент пожара молодой император находился в 58 километрах от Рима, в городе Анциуме.

Цветы, оставленные у ворот Кенсингтонского дворца в Лондоне людьми, пришедшими почтить память принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в Париже, 6 сентября 1997 года. Одна из теорий заговора утверждает, что эта гибель была инсценирована Фото: AP / Bebeto Matthews

Самым страшным примером последствий теории заговора в истории были «Протоколы сионских мудрецов», которые в каком-то смысле стали катализатором Холокоста. Это сборник текстов, в которых описывается еврейский заговор для подчинения себе всего мира. Они были напечатаны в начале ХХ века, и уже в 1921 году ирландский исследователь Филипп Грейвз доказал, что эти протоколы подделка. Их создала российская тайная полиция по текстам французских писателей-сатириков, чтобы перенести ответственность за политические проблемы тогдашней России на еврейскую общину. Но в 1920 году эти протоколы якобы тайного сионистского конгресса (которого, естественно, никогда не было) прочитал Гитлер. Он начал цитировать его в своих речах в 1921 году, когда весь мир уже узнал, что они подложны. Когда Гитлер пришел к власти, «Протоколы» стали обязательным текстом для изучения в школах.

Если еще раз вернуться к теме вакцинации, то в некоторых странах мира теории заговора вокруг этой темы привели к более страшным последствиям, чем просто отказ от вакцин. В Пакистане духовные лидеры решили, что вакцинация от полиомиелита — это хитрый план американцев для стерилизации мусульманского населения. По данным BBC, с 2012 года в Пакистане было убито более 60 медицинских работников, а также их водителей и охранников.

Как прорастает конспирологическое мышление

В 2013 году ученые из университета Западной Австралии провели исследование, в котором предложили 1145 людям оценить, насколько они верят в те или иные теории заговора по шкале от 1 до 7. После обработки данных ученые обнаружили корреляцию: если человек является сторонником одной теории заговора, то с большой вероятностью он верит и в другие.

Ученый и психолог Роб Бразертон, получивший докторскую степень, изучая теории заговора, говорит, что мы все так или иначе конспирологи. Он имеет в виду, что у всех людей есть когнитивные предубеждения. Иногда наш мозг пытается упростить обработку информации из окружающего мира, и тогда мы можем попасться на крючок такого когнитивного предубеждения. Посмотрим, какие элементы нашего мышления усиливают веру в теории заговора.

1) Миф о добре и зле

Истории — это неотъемлемая часть развития человечества: от древних мифов, которые люди пересказывали у костра, до «Звездных войн», многие смотрели в темноте кинозалов. Даже каждое наше воспоминание — это история, которую мы конструируем и рассказываем друзьям. Американский историк и писатель Джозеф Кэмпбелл в своей книге «Тысячеликий герой» утверждает, что в основе всех историй мира лежит мономиф о пути героя. Есть герой, который должен пройти препятствия, победить зло и добиться своей цели: любви, богатства или славы. Нашему мозгу нравится конструировать окружающий мир именно таким образом: есть положительный герой (каждый из нас), зловещий антагонист и препятствия, которые нужно преодолеть. Нам нравятся теории заговора, потому что они — идеальные истории. В них великий герой-конспиролог пытается разоблачить всемирный заговор и спасти мир от мега-злодея.

Протест антивакцинаторов в Киеве 3 ноября 2021 года. Женщина держит плакат, согласно которому, вакцинация детей понимается как медицинский эксперимент Фото: Александр Хоменко / hromadske

2) Случайности неслучайны

Нашему мозгу не нравятся хаос и неопределенность, поэтому он пытается найти взаимосвязи и выстроить логическую историю. И не важно, правдивой она будет или нет, главное — избавиться от неизвестности. Пример тому — история Стефани Мессенджер, автора детских книг. Она стала известной после выхода книги «Волшебная корь Мелани», где рассказывает, почему вакцины не нужны и почему не стоит бояться кори.

За этой книгой стоит трагическая история. Стефани Мессенджер рассказывает, что после второй вакцинации ее сын начал чувствовать себя плохо. Ему становилось все хуже, но врачи ничем не смогли помочь — через полгода ребенка не стало. И хотя врачи не обнаружили никакой взаимосвязи между прививкой и неизвестной болезнью, Стефани объяснила эти события для себя именно так. Наш мозг может взять две истинные, но не связанные вещи и объединять их между собой как причину и следствие.

3) У всего должен быть умысел

В 1943 году психолог Фриц Хайдер и его студентка Марианна Зиммель провели эксперимент, доказавший, что люди имеют способность искать умысел там, где его нет. 30 студенткам показали анимационное видео, где были изображены два треугольника разных размеров, круг и пустой прямоугольник. У каждого из предметов в анимации была своя траектория движения. Когда ученые попросили участниц эксперимента описать, что именно они увидели, то лишь одна студентка сказала о движущихся геометрических фигурах. Все остальные рассказывали истории. Одна — что это история о родителях и ребенке, другая — что это сказка о двух злых ведьмах. Но на экране это была одна и та же анимация с треугольниками и кругом.

Наш мозг постоянно наблюдает за другими людьми и словно «считывает» их. Он объясняет, что, например, этот человек сейчас ест, потому что голоден, а эта пара обнимается, потому что влюблена. Такая способность к считыванию дает нам возможность лучше приспосабливаться к жизни в социуме. Но иногда этот процесс может дать сбой, как мы видим в эксперименте Хайдера-Зиммель. Тогда начинается придумывание мотивации там, где ее нет. Так могут возникать теории заговора.

Сторонники Дональда Трампа противостоят полиции Капитолия в коридоре у зала Сената. Многие сторонники Трампа, штурмовавшие Капитолий США 6 января 2021 года, были сторонниками QAnon — движения, которое базировалось на теории заговора о схеме сексуальной эксплуатации детей, к которой причастны лидеры Демократической партии США Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

4) Важные события — важные причины

Представьте себе, что в зоопарке распространилась инфекция. Прежде, чем ее удалось взять под контроль, умерли многие животные. У работников зверинца есть две версии, с кого началась болезнь: это мог быть медведь или кролик. Как думаете, какое это было животное?

На самом деле, эту историю придумали Робин ле Беоф и Майкл Нортон для психологического исследования, проведенного ими в 2011 году. Ученые хотели показать, как работает ошибка пропорциональности в нашем мышлении. Большинство людей выбирали медведя как причину болезни. Но когда говорили, что инфекцию быстро взяли под контроль, то люди в качестве виновника выбирали кролика. Наш мозг считает, что для важных событий должны быть пропорциональные причины. И именно поэтому теории заговора возникают вокруг масштабных ситуаций, изменяющих ход истории: от убийства Кеннеди до пандемии COVID-19.

Можно ли защититься от теорий заговора?

Карен Дуглас отмечает, что конспирологические теории становятся популярными в кризисные времена. Именно тогда мы чувствуем себя наиболее беззащитными, и все наши когнитивные предубеждения, которые легче заметить в спокойном состоянии, мешают нам критически мыслить. Эксперт продолжает мысль, говоря, что нужно заботиться о себе с помощью таких базовых вещей, как сон, полезная еда и физические нагрузки. Они восполняют ресурсы организма, помогающие ему справляться с эмоциональной нагрузкой и не попадать на крючок теорий заговора.

Александра Калиниченко, hromadske