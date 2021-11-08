Автомобили становятся сложнее и интерактивнее, число сетевых служб в них растет, и недавно они научились получать обновления дистанционно. Это революционная технология, за счет которой Renault стремится укрепить свои позиции в сфере ИТ-решений для автомобильной промышленности. Достаточно коснуться сенсорного экрана мультимедийной системы — и все готово! Это не волшебство, это FOTA. Эдуард, менеджер проекта FOTA, рассказывает о технологии, которая изначально была разработана для смартфонов, а сегодня начинает широко применяться уже и в автомобилях.

Число сетевых служб в автомобилях растет, с каждым новым поколением они становятся все более адаптивными и интуитивно понятными. Как и в смартфонах, операционная система, управляющая мультимедийной системой, может получать регулярные обновления: исправления и улучшения для развлекательной системы, а иногда и новые функции. Компания Software Factory, входящая в Renault Group, специализируется на разработке программного обеспечения и серьезно занимается этой задачей. В начале 2020 года она запустила проект Renault FOTA («обновление по воздуху»), который позволяет автомобилям Renault Group получать свежее ПО дистанционно.

«С помощью FOTA мы можем устанавливать обновления и исправления для бортового программного обеспечения» - Эдуард, менеджер проекта FOTA.

Меньше забот...

Благодаря мультимедийной системе Renault EasyLink, технология FOTA доступна на многих автомобилях в линейке Renault (ZOE, Clio, Captur, Megane, Twingo, и т. д.), что значительно упрощает совершенствование бортовой операционной системы и установку исправлений. Она также обеспечивает безопасность автомобиля на максимально возможном уровне. Но это не все. Поскольку теперь все эти операции можно осуществлять удаленно, владельцу автомобиля больше не нужно ездить в дилерский центр. Это экономит время и облегчает жизнь клиентов. А производители могут быть уверены, что теперь число автомобилей со свежим ПО будет больше, чем раньше, когда приходилось обращаться к техническим специалистам. «Благодаря новой технологии обновленное ПО будет у 85–90% автомобилей. В прошлом, когда за установку отвечал дилер, этот показатель достигал в лучшем случае 60%», - отмечает Эдуард.

Еще одно преимущество в том, что в большинстве случаев обновления устанавливаются незаметно для владельца. Ведь FOTA означает буквально «по воздуху», то есть через телефонную сеть GSM. «Если конкретнее, обновления загружаются в фоновом режиме, и после подготовки к активации, когда водитель глушит двигатель, на экране мультимедийной системы появляется запрос на установку. Владельцу достаточно подтвердить его, и процесс запустится автоматически», - объясняет Эдуард. По сути, от водителя требуется только принять запрос. Иногда в ходе установки в автомобиле на несколько минут блокируется возможность движения.

и больше безопасности!

Эдуард добавляет: «Безопасность — это важное условие для дистанционного обновления. Необходимо защитить этот канал связи, чтобы не допустить утечки данных или даже перехвата управления над автомобилем». Технология FOTA в автомобилях Renault гарантирует владельцу конфиденциальность без необходимости проходить проверку подлинности. Она полностью соответствует Общему регламенту ЕС по защите персональных данных (GDPR). Значит, информация, собираемая в автомобиле, всегда остается анонимной.

Новые функции

Обновления FOTA охватывают широкий диапазон функций автомобиля. Например, через них может передаваться новый контент и приложения и даже оптимизироваться интерфейс навигатора. Кроме того, с их помощью можно корректировать работу систем помощи водителю и других функций, связанных с вождением, например рулевой системы и тормозов.

Иногда обновления привносят новые возможности в операционную систему. Например, можно вспомнить о функциях планирования поездки и передачи состояния зарядки Remote Charge, которые уже доступны на некоторых автомобилях в линейке Renault (Captur, ZOE, Twingo и Megane). Теперь в интерфейсе службы, которая помогает находить доступные зарядные терминалы поблизости, в начале и конце цикла зарядки могут отображаться уведомления. Технологию FOTA также можно использоваться для таких функций, как автоматический поиск зарядных терминалов для электромобилей в дальних поездках, настройка режимов MULTI-SENSE, изменение атмосферной подсветки, настройка ярлыков на телефоне, разблокировка дверей с помощью смартфона и другие функции, работающие через WiFi-подключение.

После первого внедрения технологии FOTA на автомобилях Renault прошло немногим более года, но она уже прекрасно себя зарекомендовала — на более чем 700 000 автомобилей было установлено около миллиона обновлений.

На пути к «настраиваемому» автомобилю?

В 2024 году в Европе вступают в силу новые нормативные требования, в соответствии с которыми производители должны будут обеспечить безопасность этой технологии. «И здесь Renault находится в выигрышном положении, поскольку мы уже им соответствуем», - говорит Эдуард.

Новый Megane E-TECH Electric, премьера которого состоялась на Мюнхенском автосалоне 2021, получит технологию FOTA следующего поколения с рядом дополнительных возможностей для обновления систем. Например, можно будет менять заставку при запуске бортового компьютера, настраивая световые и звуковые эффекты. Для экрана OpenR и мультимедийной системы OpenR Link будет регулярно предлагаться новое ПО, оптимизирующее их работу. Это коснется и системных компонентов Google. Например, Google Assistant будет получать обновления FOTA, включая поддержку новых языков и возможность фильтрации результатов GPS-поиска. Так, при поиске зарядных станций поблизости водитель может с помощью голосовых команд выбрать из результатов только экспресс-зарядку или терминалы, где поддерживаются конкретные способы оплаты.

В течение своего жизненного цикла новый Megane E-TECH Electric будет получать обновления для систем помощи водителю и других бортовых систем. Возможно, однажды это поможет увеличить время работы от аккумулятора. А может, финальным этапом развития технологии FOTA является рождение «настраиваемых» автомобилей? Это такие автомобили — их еще называют «обновляемыми» — которые могут предлагать новые функции в зависимости от предпочтений водителя. В подразделении инженерных разработок Renault уже активно исследуют эту возможность.

Реклама