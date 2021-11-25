Спати на природі на зручному ортопедичному матраці, захищеному від вітру і дощу та дивитися на зорі. Це взагалі реально? Цього літа у кемпінгу біля Актівського каньйону з’явився оригінальний варіант ночівлі – капсули для сну.

Про створення капсул для сну і попит на них розповів редакції «О, Море» їх засновник і власник кемпінгу Олександр Максименко.

Бізнес біля Актівського каньйону





Олександр сам із Миколаєва. Ще у 2013 році він приїхав на екскурсію до Актівського каньйону і вирішив зробити там бізнес: купив дім, відкрив на його території кемпінг і почав проводити екскурсії каньйоном. До того він займався піаром та рекламою у Миколаєві.

Зараз туризм – його основна сфера діяльності. Паралельно Олександр час від часу займається рекламними проєктами у Миколаєві.

Розповідає, що коли відкривав кемпінг, це було його хобі, і не було мови про бізнес, тому не робив детальних підрахунків прибутків та витрат. Вклав туди приблизно 200 тисяч гривень, 80 тисяч з яких зібрав на платформі краудфандингу.

— Я був вражений: тут унікальний ландшафт, не властивий нашій території. Таке відчуття, що шматок Скандинавії вирвали і вмонтували в цей степ. Тим більше тут село і Національний парк поряд. Тобто для того, щоб побудувати кемпінг біля нацпарку, не треба щось орендувати на його території. Ти просто купуєш або орендуєш ділянку в селі і з неї відкривається хороший вид, – каже він.

Олександр був здивований, адже дуже цікаву історію каньйону йому на екскурсії розповідали так, що ставало скучно. Тому зараз він шукає цікаві нестандартні підходи. Наприклад, проводить екскурсії у халаті, адже каже, що почувається у каньйоні як вдома.

Каже, це зацікавлює туристів. Окрім цього, він знімає відео, в яких переодягається на місцеву бабусю і розповідає, як можна заробляти на туристах, маючи звичайну сільську хату.

— Мене вразила повна відсутність будь-якої туристичної інфраструктури. Тобто нема де помити руки, нема де піти в туалет. Туристичний потік є, але ніхто цим не займається. Нікому це не треба. Тому я почав займався проведенням екскурсій, формулювати цікаві підходи до екскурсійної програми, інформацію про геологію, флору і фауну, історії скіфів, Османську імперію.

Олександр вивчав політологію і отримав другу вищу освіту за спеціальністю "Місцеве самоврядування". Він розповідає, що корисні навички, які допомогли розвиватися у сфері туризму, отримав під час роботи над рекламою і просуванням брендів.

Зараз у нього є команда однодумців і працівників, які готують для туристів, проводять екскурсії, займаються магазином біля кемпінгу.

Зараз Олександр живе на два місця: частково у Миколаєві, а частково у селі біля кемпінгу. Каже, приблизно тиждень проводить у селі і тиждень в місті:

— І місто не зовсім подобається, і в села є своє мінуси і плюси, тому цей баланс мені дуже подобається – коли можна приїхати відключитися від міського життя. А коли це набридає, можна поїхати в місто і піти в кіно.

Як з’явилися капсули для сну

Капсули для сну, які Олександр цього року поставив на території кемпінгу, з’явилися від бажання зробити зручне житло посеред природи. Каже, йому не подобаються намети, і не подобаються будинки, адже будинки забирають близькість з природою, а у наметах не дуже зручно.

Схожі капсули для сну Олександр побачив, шукаючи ідеї в Pinterest. Одразу зрозумів, що це хороший варіант:

— Мені дуже сподобалася ідея, тому що це класний матрац, той комфорт якого бракує в наметі. Плюс матрац не на підлозі, ти можеш лягти рівно, як на ліжку, але при цьому в тебе ще закритий простір від вітру, комах, всього того, що мене особисто напрягає в наметі.

Тому для мене це ідеальний красивий варіант. Якщо врахувати, що він має величезне панорамне вікно, яке дозволяє дивитися на зірки чи ландшафти, природу в якомусь красивому місці, це відповідало всім моїм мріям і бажанням.

Тому минулої зими, коли закінчився туристичний потік у його кемпінгу, Олександр взявся конструювати капсули самотужки. Каже, купити чи замовити їх можливо десь і можна було, адже капсули для сну – це популярний тренд, вони є в аеропортах і офісах крутих компаній. Але їх є багато різних варіантів, а він хотів зробити ідеальний для себе:

— Мені в будь-якому випадку хотілось зробити щось під себе, тому що я теж в них сплю і дуже хотів задовольнити мої потреби і смаки. Їх багато різних видів і конструкцій. Тому це річ яка, як ліжко, має бути доступна людям у виготовленні.

Тому він подивився на конструкцію з фотографії і вручну її спроектував, а потім зварив. Каже, було складно зосередитись на дрібницях: щоб підйомники відкривали кришку, замочки були міцні, матеріали забезпечували герметичність, щоб не затікала вода. За зиму вдалося зробити дві капсули. На виготовлення однієї пішло приблизно 15 тисяч гривень з матрацом і постільною білизною.

Місце для капсул

Капсули Олександр розмістив на території свого кемпінгу. Відповідно, ходити в душ, туалет і користуватися іншими зручностями туристи з капсул мали можливість на території.

— Це не історія про те що зробив капсули, а потім шукав для них місце. Навпаки в мене було Актово, яке мені треба розвивати, робити туристичні та інфраструктурні покращення і це власне одне із цих покращень. У цей кемпінг з наметами мені хотілося привнести комфортнішу можливість проживання.

Олександр не планував їх здавати туристам, за перший сезон хотів, щоб там ночували його друзі і знайомі, розповіли свої враження і порадили, що потрібно змінити або модернізувати.

Але завдяки фотографіям на гугл-картах і сайту кемпінгу, люди почали телефонувати та цікавитись можливістю пожити у капсулах. Були й такі, що приїжджали у кемпінг, бачити там капсули і хотіли ночувати в них. Такого попиту Олександр не очікував, адже взагалі не рекламував і не просував капсули. Ночівля коштувала 300 гривень за ніч.

— Я навіть був дуже близький до того, щоб вийти в нуль, це перший сезон і робота з травня до вересня, тільки 5 місяців. Капсули по матеріалу, умовах себе виправдали і витримали всі навантаження, відповідали всім запитам щодо комфорту, не протікали, – каже Олександр.

Покращення капсул

Цієї зими Олександр планує зробити ще три капсули, щоб влітку їх на території кемпінгу було 5.

Зараз у його планах покращити деякі моменти. Наприклад, зробити капсули легшими: «Коли приїжджають різні компанії, вони хотіли б по-своєму їх розмістити. Для цього вони мають бути рухомі, а зараз доволі громіздкі».

Крім цього, у каньйоні мало тіней, а бути в капсулах вдень важко через сонце. Тому зараз вони ідеальні для ночівлі, а не денного відпочинку. Туристи у відгуках говорили, що чудово було б поставити всередині розетки, але це зробити не вдасться:

— Суть в тому щоб поставити капсули в природному заповідному місці, де нема і не має бути розеток. Що ж це за красиве місце, де тягнуться лінії електропередач? Тому зараз думаю над невеликою сонячною панеллю, або кількома потужними павербанками, які можна міняти.

Найбільша мрія Олександра – поставити капсули на схилі каньйону. Зараз вони розташовані у кемпінгу, звідки теж відкривається вид на каньйон, але не такий захоплюючий: «Я хочу, щоб в них був прекрасний вид не тільки на зоряне небо. Щоб ти просинався зранку і перше, що бачив – це каньйон, скали і мальовничу панораму».

Для цього потрібно орендувати у Нацпарку територію під капсули. Щоб не навантажувати територію парку зайвою інфраструктурою, душі, туалети, столи, лавочки, електрика й інші зручності Олександр планує зробити на території села, приблизно за 50-100 метрів від місця, де поставить капсули:

— Тоді ми не робимо ніякого навантаження на національний парк, не забудовуємо його туалетами й іншою інфраструктурою, це все стоїть в селі. А людям від туалету треба пройти всього 50-100 метрів до своєї капсули, яка стоїть на території нацпарку.

Чоловік вважає, що отримати дозвіл для цього у національного парку не буде складно, але каже, що податок, який потрібно буде платити парку, збільшить ціну ночівлі в капсулах на території каньйону.

Швидше за все, наступного сезону капсули ще стоятимуть на території кемпінгу, адже зробити нову інфраструктуру складно. Олександр каже, що капсули більш ніж виправдали його надії і вважає, що на той потік туристів, який є у каньйоні, 5 капсул поки що буде достатньо. Він розповідає, що капсули можуть стати чудовою франшизою, але є багато інфраструктурних питань, над якими ще потрібно працювати.

Ірина Пельц, «О, море»