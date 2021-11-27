«У нас есть звуковая информация, где представители Украины и представители России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте. Что будут привлечены миллиарды долларов. Я считаю, что это – операция, его втягивают в войну против государства Украина».

Данная фраза, сказанная в пятницу Президентом Зеленским на пресс-конференции в Киеве стала едва ли не главным ее лейтмотивом. Именно она, вне всяких сомнений, задаст тон ближайших месяцев в украинском политикуме. И, не исключено, ознаменует всю вторую половину первой каденции Владимира Александровича.

Разберем детали вместе.

Перманентное противостояние между Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым – сериал, длящийся уже не первую неделю.

Главный олигарх, выступающий против одноименного закона; медийный монополист, критикующий прогрессивную власть на своих каналах с тем, чтоб приуменьшить ее успехи в глазах избирателей – такой образ Банковая формирует самому богатому человеку страны. Простая и понятная для широких слоев электората формула.

Но если раньше события развивались по сценарию «тысячи порезов» – тактики, направленной на максимальное изматывание, обескровливание оппонента – предполагая, что всегда можно дать «задний ход», то 26 ноября Рубикон был перейден.

Раньше как было? Ну, пришли на эфир к Шустеру какие-то люди, покритиковали власть – это ж их частное мнение. Или вот депутаты «Слуги» объявили каналам Рината Леонидовича бойкот. Так что с них взять, с этих депутатов? Если к другому уходит невеста, как говорится…

Существовал, конечно, и параллельный фронт атак – куда более чувствительный, деликатный – бизнесовый.

Сейчас перечислю навскидку несколько кейсов, даже без детализации.

Первое. В осенне-зимний период Украина вошла с рекордно низкими запасами угля, что формирует угрозы для бесперебойного прохождения зимы энергостистемой страны.

Уже на старте Владимир Зеленский передавал пламенный привет олигарху: «Каждый год осенью, зимой, некоторые олигархические структуры начинают игру под названием «искусственный дефицит». Суть очень проста – разгоняются новости о недостатке, и спрос растет. Цена увеличивается, а платим мы с вами», – заявлял он, добавляя, что в этом году такую игру лучше не начинать, поскольку «кроме вашего искусственного дефицита есть вполне реальный наш дефицит – дефицит терпения». «А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период», – предупреждал Зеленский.

Плюс к этому в начале ноября сразу несколько энергоблоков ДТЭК Ахметова одновременно «вышли в плановый и аварийный ремонт». Государственная компания «Укрэнерго» – оператор энергосетей - вынуждена была покупать для балансировки сети электроэнергию в Беларуси и Словакии. При этом компания обвинила ДТЭК в намеренном срыве балансировки энергосистемы и потребовала от компетентных органов проверить действия компании Ахметова.

Паралельно с этим медиа-холдинг Ахметова, ранее демонстративно лояльный к «Слугам народа», стал почти что рупором опппозиции к Зеленскому. В эфире у Савика Шустера появился даже Петр Порошенко, которого ранее ведущий обвинял в попытке запрета для себя на работу в Украине.

Ринат Ахметов действительно имеет склонность говорить с государством с позиции силы. Тык было, например, в 2015 году, когда олигарх пытался организовать акции протеста силами свезенных в Киев шахтеров. Кончилось, впрочем, мировой между ним и тогдашней властью.

Нынешняя власть решила попробовать показать зубы. В том числе за счет административных ресурсов.

Перечислю пару примеров на "вскидку", без особой детализации.

Первый - выплата долгов производителям так называемой «зеленки» («зеленой энергетики». Наиболее мощный игрок на рынке – ДЕТЕК). В целом, схема простая: происходит размещение акций «Укрэнерго», а госпредприятие «Гарпок» («Гарнатированный покупатель», слыхали про такое?) осуществляет выплаты производителям за счет полученных целевых (!) средств.

Обычно все происходит тихо-мирно, в штатном режиме, но ровно две недели тому правительство потребовало от руководителя «Гарпока» оплатить положенное всем, кроме ДЕТЕКа.

Руководитель, естественно, взбрыкнул – зачем ему отвечать за подобный волюнтаризм? Не мудрствуя лукаво, его уволили, назначили нового (для чего даже Кабмин на специальное заседание в субботу вечером собирали). Который уже в прошлый понедельник сделал все, что нужно – заплатил всем, кроме ДТЭКа. По состоянию на сейчас, когда я пишу эти строки, транзакции так и не случилось. «Горпок» все еще должен ДТЭКу 4,3 миллиарда гривен – за прошлый и нынешний год.

Параллельно, по результатам внеплановой проверки, НКРЭКУ штрафует компанию Ахметова, владеющую ТЕС в Луганской области. Проверка охватывала период в пять лет. Улавливаете, да? Пять лет вопросов не было, а тут вдруг возникли.

И третье, рубрика: «и смех, и грех». Президент Зеленский – в преддверии холодной зимы и явного дефицита топлива – утверждает: Украине не угрожает энергетический кризис. Далее – цитата: «Страна успешно справляется с вызовом относительно недостатка угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля, будет еще семь кораблей Panamax, которые прибудут в порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставим по морю, полностью закроет потребности энергетической сферы до конца года».

Далее пресс-служба компании ДТЭК скромно благодарит главу государства за то, что отметил их заслуги, ведь это именно они зафрахтовали эти корабли.

Но это все, как отмечалось, разминка – основной удар Владимир Зеленский нанес Ринату Ахметову 26 ноября.

Что именно сказал Президент?

Первую цитату повторю – это важно: «Представители Украины и представители России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте».

Естественно, когда речь идет о вопросах национальной безопасности, требовать исключительно конкретику – дело бесперспективное. Равно как уповать на однозначные подтверждения. Тем не менее. Кто именно обсуждает? Что именно обсуждает? С кем?

Ответы, очевидно, не будут получены никогда. Но вопросов вполне достаточно, чтоб сделать их адресата – до скончания лет – нерукоподаваемым.

«Есть ли на пленках, о которых вы говорите, голос напрямую Ахметова?» – спросила я Президента.

«Нет, нету. Я говорю, что мне кажется, что его окружение его втягивает. Окружение, потерявшее власть».

«Кто именно? Новинский?» – уточнил кто-то из коллег.

«Так он же по-прежнему депутат! Нет, конечно, не он», – ответствовал Президент. Явно не имея ввиду и лучшего друга Рината Ахметова Бориса Колесникова.

И вскоре сам себя дополнил. Говоря о намерении Ахметова «скрестить» ПР и «Народный фронт». Ответ считывается очевидный: Арсений Яценюк – следующий кандидат на «развенчивание». В данном случае – электоральное.

Возможно, что-то «перепадет» и Владимиру Гройсману, также не чуждому для Ахметова, но это пока не точно.

В целом, фамилии «Ахметов», «Порошенко» и «Яценюк» – три, звучавшие на пресс-конференции наиболее часто (третья – с серьезным отрывом).

Ясно, что все это было домашней заготовкой – что Владимир Александрович выходил на публику, уже понимая, ч-т-о скажет (возможно, выход даже был к этому специально приурочен). Однако в воздухе подвис вопрос: что дальше?

Возможно, сценаристы исполненной на пресс-конференции программы закладывали потенциальный профит в виде принуждения главного олигарха «к миру». Если так – очень промахнулись. После пятничных высказываний, возврат к «мирным переговорам» уже невозможен – Ахметову нанесено личное оскорбление. А он в этом смысле весьма памятлив.

Плюс одновременно с высказываниями Зеленского резко обвалились котировки еврооблигаций ДТЭКа. Особо неприятно, если учитывать, что значительная доля бизнеса Рината Ахметова закредитована.

Как же дальше станут развиваться события?

Первое – у власти остается механизм СНБО. Решением которого можно, например, перевести ДТЭК в ручное управление государства. При том, что ДТЭК не признан АМКУ – профильным органом – монополией. Значит, о «ручной регуляции» речь быть не может, особенно когда на дворе энергетический кризис.

Спрашиваете, на каком законе подобное основывается? Нет такого закона, забудьте. Но есть проект (!) решения правительства от четвёртого августа нынешнего года, позволяющий подобное.

Второе и главное – соревнование темпов. Что случится быстрее: включатся механизмы «антиолигархического» закона (часть положений необходимо еще практически имплементировать), которые позволят «прижать» бизнес Ахметова уже весьма предметно, проголосуют в новой редакции 5600 и повысят рентные платежи для сырьевого бизнеса РЛА, или Ринат Леонидович нанесет ответный удар?

В данном случае – вопрос оперативности.

И решительности. Ведь ранее крупные политические перемены в стране всегда осуществлялись консорциумом олигархов. Основным оппонентом/конкурентом консорциума – ввиду своих габаритов – был Ахметов. Теперь же олигархи рангом поменьше запаслись попкорном, сели в первый ряд и наблюдают – кто кого – Ринат Леонидович Владимира Александровича или наоборот. Для наблюдающих тоже это, во многом, вопрос выживания.

Для страны - вопрос дополнительных рисков. Победа олигарха обернется консервированием государства как его бизнес-вотчины. Решительная победа власти усилит авторитарные тенденции. Длительное, изматывающее противостояние ослабит и без того не слишком крепкие институции перед лицом внешней угрозы.

Вариантов win-win почти нет, а вот lose-lose – множество.

Соня Кошкина, LB.ua.