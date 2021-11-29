Прошел почти год с того момента, как исполнительный комитет Николаевского городского совета ввел новые граничные нормы питания в учебных учреждениях города и повысил процент родительской платы за питание детей в детских садах, а также ввел оплату в размере 50% для родителей учащихся 1-4 классов.

О том, чем аукнулось это решение городской общине, сколько средств планируют предусмотреть на питание учащихся в следующем году, хватит ли их и чем кормят детей в школах и детских садах, «Новости-N» беседуют с депутатом городского совета, членом постоянной депутатской комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Русланом Москаленко.

«Психику ребенка с детства травят социальным неравенством»

— Руслан Георгиевич, практически с самого начала вашей депутатской деятельности Вы занимаетесь вопросами детского питания в школах и дошкольных учебных заведениях. Как обстоят дела с обеспечением детей питанием в школах и детских садах?

— Начну с того, что эта сфера в Николаеве крайне недофинансирована — по непонятным для меня причинам. Сейчас формируется бюджет на 2022 год и управление образования на площадке госзакупок Prozorro объявило новый тендер на организацию питания в школах и дошкольных учреждениях Николаева. Из этой информации мы видим, что сумма, которую в Николаеве собираются потратить на питание детей в следующем году, составляет 153 млн 624 тыс. 445 грн 80 коп. Это больше той суммы, которая была проведена через открытые торги на питание в нынешнем году — 120,5 млн грн. Но все те данные, которые есть у депутатов городского совета и которые обнародовал проведенный недавно аудит бюджета города Государственной аудиторской службой, говорят о том, что она недостаточна для того, чтобы выполнить все нормы по калорийности питания и соблюдению натуральных норм продуктов, которые ребенок должен употребить.

— О каких именно нормах питания идет речь?

— Ежегодно органы местного самоуправления пересматривают и утверждают своими решениями нормы питания для детей. Фактически, это та сумма, на которую ребенка надо накормить за сутки или в день его пребывания в учебном учреждении. В настоящее время действуют граничные нормы, утвержденные решением исполкома от 28 октября 2020 года. Но с января согласно уже нового решения для учащихся 1-4 классов стоимость питания составит 26 грн 20 коп., а, например, в дошкольной возрастной группе детских садов — 52 грн 80 коп.

— Из каких составляющих формируется эта стоимость?

— Я дважды обращался в управление образования с просьбой объяснить, что же конкретно будет входить в питание воспитанников детских садов, оцененное в 52,80 грн в день, и питание учащихся 1-4 классов, которое будет обходиться в 26,20 грн. Мне хочется понимать, из чего состоит эта сумма и что в нее входит — какие цены на продукты заложены, какие именно продукты включены в меню. Но этого расчета, к сожалению, управление образования не дает — опять-таки, непонятно почему. Каким образом чиновники вышли именно на эти суммы, остается тайной за семью печатями.

— Насколько нам известно, питание детей в школах и детских садах в Николаеве городской бюджет компенсирует не полностью — часть доплачивают родители.

— Да, причем теперь родители вынуждены платить больше, чем это было ранее. В октябре 2020 года была пересмотрена стоимость питания, а 23 декабря исполком городского совета еще и увеличил долю родительской платы. До начала этого года у нас учащиеся 1-4 классов получали питание абсолютно бесплатно, за счет городского бюджета. Слово «бесплатно» в этом контексте мне, конечно, не нравится — ведь городской бюджет формируется из наших с вами налогов. Тем не менее, стоимость питания учащихся начальной школы полностью компенсировал городской бюджет, она не ложилась бременем на родителей. Однако исполком в прошлом году ввел норму, что родители учащихся 1-4 классов обязаны оплачивать 50% затрат на питание детей в школе. Ранее взнос родителей за питание в детских садах был установлен в размере 60%, но исполком увеличил и эту долю до 70%. То есть, на сегодняшний день из каждой гривны, затраченной на питание воспитанников детских садов, 70 копеек платят родители, остальное идет из бюджета. В школах — 50 копеек родители, 50 копеек бюджет.

— На Ваш взгляд, это было правильное решение?

— Это было в корне неправильное решение. Безусловно, можно говорить о том, насколько целесообразно возлагать нагрузку за питание детей на городской бюджет — чем в принципе и пытается оправдаться городская власть. Но вопрос ведь имеет и этическую сторону. Экономическая ситуация в стране тяжелая, идет наступление на социальные гарантии подавляющего большинства граждан по всем фронтам. Если из той суммы, на которую кормят ребенка в детском саду, взять 70%, которые платят родители, умножить на количество дней посещения (в месяц это в среднем 22 дня), получается, что нагрузка на семью, для того, чтобы обеспечить питание только одного ребенка, превысит с января 2022 года 800 гривен в месяц. А если семья воспитывает нескольких детей? Один ходит в детский сад, другой в школу… Получается, что только на питание детей в учебных учреждениях родители должны выкладывать более тысячи гривен в месяц. Плюс еще взносы в разнообразные «фонды». Моя позиция и позиция нашей фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» состоит в том, что городская власть может и должна предусмотреть средства, необходимые на питание детей в полном объеме, без участия семейных бюджетов.

— А что говорят на этот счет чиновники?

— Я не раз озвучивал им позицию, что сумма, выделяемая на детское питание, на самом деле недостаточная, и предлагал увеличить объем финансирования. В ответ приводится один аргумент, он звучит и из уст мэра, и из уст профильных чиновников примерно так: «Если ее увеличить, то вырастет и нагрузка на родителей, так как эти средства будем брать из их карманов». То есть, чистейшей воды манипуляция: мы не хотим бесплатно кормить детей, потому что беспокоимся о доходах горожан. Люди в любом случае платят налоги, а вот как они расходуются? Мало ли примеров, когда десятки миллионов бездумно выбрасываются просто на ветер? Вспомните, хотя бы, печально известный недострой на Намыве, который купили за 11 миллионов — по цене в десять раз превышающей реальную стоимость — а теперь эти развалины уже пятый год стоят без дела. И подобных фактов множество, ими пестрят страницы наших СМИ.

— Насколько нам известно, после того, как исполком повысил долю родительской платы, многие родители УЖЕ были вынуждены отказаться от питания детей в школах. Насколько снизился процент детей, которые перестали обедать в школьных столовых?

— В конце 2020 года, когда питание учащихся 1-4 классов полностью компенсировал бюджет, питание получал 17 381 ребенок. Когда же внедрили норму, в соответствии с которой родители должны оплачивать 50% от стоимости питания, количество детей, которые продолжили питаться в школах, сократилось до 8 313 — более чем в два раза! Городская власть говорит: это реакция на плохое питание. И при этом ничего не делает, чтобы его улучшить. Но есть и другая сторона, о которой громко говорить не принято. Не нужно быть математиками, чтобы понимать, что тысячи детей теперь ходят в школе голодными — или перекусывают чем придется. А что дома? Да, какой-то ребенок приходит домой и нормально питается. А у другого материальное положение в семье таково, что ему после учебного дня поесть особо-то и нечего. То есть, власть этим решением просто усилила социальную проблему — недоедание детей, сколь бы странно или смешно это для кого-то ни звучало. Многим родителям на сегодняшний день приходится давать ребенку в школу скромный бутерброд или пирожок, а «живые» деньги в семье тратить на оплату услуг и тарифов, лекарства, те же продукты. Но если мы хотим вырастить здоровое поколение, должны ли мы сознательно толкать родителей на то, чтобы дети перекусывали в школах чем придется?

— Но ведь есть же и дети, которым власть обязана обеспечить питание в школах.

— Безусловно, закон требует обеспечивать горячим питанием в школе детей, относящихся к льготным категориям. Это дети-сироты, дети погибших сотрудников правоохранительных органов, дети участников и военнослужащих АТО/ООС, погибших военнослужащих. И, как я уже сказал, есть также и родители, которые не стали отказываться от питания для своих детей — предпочли платить.

А теперь давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения равенства этих детей. Возьмем любой детский коллектив. Как в школах ученики должны смотреть друг на друга — кто-то из них на перемене идет в столовую, а кто-то нет. Это же психология детская, она очень ранимая. Кто-то остался в классе, достал коробочку, ланч-бокс, который ему собрали родители — одно состояние в семье финансовое и там некий определенный набор продуктов. У кого-то какой-то бутербродик с колбаской или сырком, он там себе где-то в сторонке скромно перекусывает. А кому-то мама или папа, возможно, вообще ничего не дали в школу — бывает и такое. Психику ребенка с детства травят социальным неравенством.

— А есть ли какие-то законные рычаги для того, чтобы заставить власть обеспечить питанием всех учащихся школы? Ведь раньше-то это как-то делалось.

— Чиновники, когда мы обращаемся к ним с таким предложением, часто не хотят даже в это вникать — мол, по закону «Об образовании» мы обязаны кормить только льготные категории. А то, что мы хотя бы частично финансируем затраты на питание учащихся — это и так по нашей доброй воле, мы могли бы этого и не делать. Я вижу четкую позицию городской власти: в конце концов вообще отказаться от каких-либо выплат за счет городского бюджета на питание, то есть сделать его полностью платным, переложить его полностью на родителей. «Хотите, чтобы ваш ребенок кушал? Платите за питание, мы будем вам оказывать такую услугу». Сегодня городская власть исповедует такую идеологию.

Но хотел бы обратить внимание на один нюанс. Да, пункт 3 статьи 56 Закона Украины «Об образовании» перечисляет льготные категории, представителей которых городская власть обязана обеспечить горячим питанием. Но в этой же статье и в этом же пункте последний абзац говорит следующее: «…а также лиц других категорий, определенных законодательством, либо решением органа местного самоуправления». В этом пункте я все-таки вижу то, что ничто не мешает в городе Николаеве решением сессии городского совета расширить эту категорию и вернуться к старой норме, когда дети питались бесплатно. Нужно просто принять соответствующее решение исполкома или горсовета. Юридические основания для этого есть. И рассказы о том, что кормить за счет бюджета мы должны только льготные категории, а для других должна быть введена родительская плата — это, по большому счету, обман и манипуляция.

«Ребенок не получает и половины того, что должен съесть в школе и в детском саду»

— Вы говорите, что питание детей финансируется недостаточно и нормы этого питания не соблюдаются. Откуда это известно? Проводились какие-то исследования?

— Сейчас работает временная контрольная депутатская комиссия, которая изучает вопрос организации питания в городе Николаеве. В ближайшее время она предоставит свой отчет сессии Николаевского городского совета. Можно вспомнить и нашумевший аудит, который провела Государственная аудиторская служба. Она изучила всю эффективность формирования, распределения и вообще бюджетной политики в городе Николаеве с 2018 года по 2021 год. Отдельным блоком там затронуты и аспекты, связанные с организацией питания в городе Николаеве. Так вот, и наши наработки, и данные аудиторской службы подтверждают то, что, к сожалению, в городе Николаеве систематически не выполняются нормы питания, которые определены постановлениями Кабинета Министров.

В августе текущего года на одном из аппаратных совещаний под председательством городского головы была заслушана информация той организации, которая является победителем открытых торгов, предоставляя львиную долю услуг по организации питания в учебных учреждениях города. Это производственное коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях — или, как его чаще называют, «КОП». Его руководитель Виктор Васильев заявил о том, что на сегодняшний день установленные нормы питания его организация выполняет только на 45%.

— О каких именно нормах идет речь и в чем именно они нарушены?

— В первую очередь, это качество питания. Например, калорийность блюд, которые поставляет КОП, составляет примерно только 70% от норм, утвержденных Кабинетом Министров. Но если судить не по калорийности, а по тому, что именно потребляют наши дети, то это от 20 до 50% от нормы. В питании детей преобладают продукты с высоким содержанием углеводов — крупы, макаронные изделия и т. д. То есть, калорийность суточного рациона достигается не за счет продуктов, содержащих белок (молоко, мясо, рыба, яйца, сыр), а «дотягивается» за счет высокой доли углеводов. Продукты животного происхождения составляют 50-70% в рационе. Об овощах и фруктах, которые дети обязательно должны иметь в меню, говорить не приходится — наши дети в школах и детсадах их мало видят.

В детский сад, например, ребенок приходит около восьми, в 08:20 получает завтрак, затем обед, в 16:00 получает ужин, в 17:00 в большинстве случаев родители его забирают домой. Ребенка мы практически на целый день отдаем в учебное учреждение и оно несет полную ответственность за его полноценное питание. Осознают ли родители, отдавая ребенка в детский сад, что там он получает только 70% и даже менее от того, что необходимо для его полноценного развития и здоровья?

Давайте проанализируем меню, которое ребенок получает в школе. Вот что нам показывают цифры: ребенок получает от необходимого ему уровня мяса — 60%, рыбы — 41%, масла сливочного — 56%, сметаны — 31%, молока — 56%, сыра кисломолочного — 54%, овощей — 47%. О какой сбалансированности и рациональности питания можно говорить, если по многим продуктам, необходимым для здоровья ребенка, мы недодаем ему даже половины того, что он должен съесть?

В детских садах ситуация получше, но она не может и не должна нас удовлетворять, а тем более профильных чиновников, которые по закону за это отвечают. В детских садах ребенок получает мяса — 80%, рыбы — 63%, масла сливочного — 31%, сметаны — 31%, молока — 62%, сыра кисломолочного — 65%, овощей — 50%. Ситуация просто катастрофическая.

«Из каждой гривны, выделенной на питание, только половина будет тратиться на питание»

— Вы назвали сумму тендера, на которую КОП должен будет обеспечить питание детей. А рационально ли расходуются эти деньги? Какой процент уходит собственно на питание, а какой — на «иные расходы»?

В нынешнем году калькуляция на услугу составлена таким образом, что только 60% выделенных средств идут непосредственно на продукты питания. 40% — это производственные и административные расходы оператора рынка — победителя тендера. То есть, из каждой гривны, которая выделяется на детское питание, 60 копеек идут непосредственно на продукты, а 40 копеек списываются на другие нужды — заработная плата, энергоносители, транспортные расходы и еще неизвестно что.

— То есть, не на питание детей, а на сопутствующие услуги?

— Это еще ничего — как бы не было хуже. Например, управлением образования 29 октября объявлен тендер на 2022 год и в его условиях заложена уже другая норма. Ссылаясь на распоряжение Николаевской облгосадминистрации № 155-р от 2009 года об утверждении предельной стоимости торговых надбавок (наценок) на продукцию общественного питания, которая реализуется в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, в условия тендера заложили предельную норму наценки в 50%. Так что можно прогнозировать, что в этом году уже будет соотношение не 60/40, а 50/50. То есть, из каждой гривны, выделенной на питание, только 50 копеек будет тратиться на продукты питания, а 50 копеек — на производственные затраты поставщика услуги.

Но когда это все выписывают, не обращают внимание еще на один аспект. Постановление Кабинета Министров № 305, изданное в марте 2021 года, утверждает порядок организации питания в учреждениях образования. Там есть пункт 8, который прямо говорит, что с целью уменьшения стоимости порции рекомендуется минимизировать размер установленных в соответствии с законодательством граничных торговых надбавок (наценок) на готовые продукты, которые реализуются в учреждениях образования. То есть, даже Кабмин говорит: «Минимизируйте. Основная часть должна тратиться на продукты». Но в кабинетах чиновников свое видение.

— Иными словами, поставщик должен умерить свой аппетит.

— Не поставщик, а заказчик услуги должен умерить аппетит поставщика. Понятно, что всегда существуют риски рентабельности этого бизнеса. Возможно, для каких-то представителей бизнеса участие в тендере на питание в школах города Николаева вообще окажется неинтересным, поскольку несет в себе мало прибыли. Но мы все-таки говорим о питании детей. На сегодняшний день в нынешних реалиях эту услугу в городе Николаеве предоставляет КОП — коммунальное предприятие. А это, извините, не бизнес. Предприятие создавалось в первую очередь для оказания услуги, выполнения социальной функции, а не для зарабатывания денег.

— А все ли необходимое есть у КОПа для предоставления этой услуги?

— У КОПа действительно много проблем. Как один из примеров, организация транспортировки продуктов питания 122 учебным учреждениям, находящимся сейчас на их обслуживании. Есть продукты более длительного хранения — например, крупы, овощи. Хотя периодически мы видим и гнилую морковку, и гнилую свеклу. Есть проблемы с тем, как привозить продукты, особенно если речь идет о мясе, молоке. Понятно, что их нужно несколько раз в неделю доставлять в учебные учреждения, где они какое-то время могут храниться с использованием холодильного оборудования.

Что у нас делает КОП? Проводя уже свои торги с поставщиками конкретных типов продуктов питания — с кем-то на молочную продукцию, с кем-то на мясо, с кем-то на какие-то другие товары — стоимость и организация доставки КОПом возлагается как раз на поставщика. К примеру, закупают мясо. И КОП прописывает в договоре, что поставщик должен столько-то раз в неделю по этим 122 учебным учреждениям это мясо развезти конкретно на пищеблок. Ну, вот скажите: поставщик питания стоимость этой дополнительной логистической услуги берет на себя или закладывает в стоимость продуктов? Конечно, закладывает. Вот и получается, что в стоимость все того же мяса поставщик закладывает еще и транспортные услуги. И формально баланс 60/40 уже нарушен.

Кроме того, условно верим, что между поставщиками услуг и оператором рынка все нормально хотя бы с точки зрения соблюдения антикоррупционного законодательства. Но мы же помним так называемый «маргариновый скандал» - когда по документам вроде бы все нормально, а потом выясняется, что детям давали не сливочное масло, а вообще непонятно что.

«Закон позволяет учебным учреждениям готовить пищу самостоятельно»

— Все ли учебные учреждения города «кормит» КОП, или есть такие, которые без него обходятся?

— Если вы помните, в системе школьного питания еще весной текущего года было 11 детских садов, которые самостоятельно готовили пищу для детей. То есть, в штате этих садов были собственные повара, которые готовили из продуктов, торги на которые проводило не централизовано управление образования, а само учреждение. Они сами полностью обеспечивали проведение этих торгов. И, как показывает практика, они более мобильно работали на рынке продуктов питания. Продукты, которые закупали они, по стоимости во многом оказывались ниже, чем те, которые закупало — казалось бы, по оптовым договорам — коммунальное предприятие. И вот 11 детских садов обеспечивало питание самостоятельно. И вы помните, на комиссии, на сессию приходили родители, представители этих детских садов, отстаивали позицию, что их устраивает именно такая форма работы.

— Насколько мы помним, их непременно хотели загнать «под КОП».

— А их и загнали! Административным путем, в приказном порядке, аргументируя тем, что работники пищеблоков в штате этих детских садов — это дополнительная финансовая нагрузка на бюджет в виде зарплат, которые они получают. Говорили о каких-то расчетах, что мы таким образом сэкономим пять миллионов… Лучше бы мы их сэкономили на чем-то другом! В принципе, эту ситуацию административным путем сломали. На сегодняшний день эти 11 детских садов самостоятельно пищу не готовят. Они провели все-таки посреди года тендеры на закупку услуги, и во всех 11-ти детских садах, по всем торгам, которые они проводили, КОП просто отказался принимать участие. Я уж не знаю, что это за позиция, мне, как депутату, это непонятно. Ведь КОП создан городским советом с конкретной целью — организация питания детей в школах и дошкольных учреждениях. И там не может быть каких-то обид, «хочу», «не хочу». В общем, в этих 11 детских садах победили некие предприниматели и на сегодняшний день они оказывают услугу. Но факт остается фактом: на сегодняшний день такой формы организации питания, как самостоятельное приготовление пищи, в городе Николаеве нет. В мэрии посчитали, что так будет экономически эффективнее.

— А что говорит на этот счет законодательство? Ведь если такая форма возможна ПО ЗАКОНУ, то городская власть, получается, сама же его и нарушает.

— Как я уже говорил, в марте текущего года Кабинет Министров принял новое постановление № 305, которым утвердил новые нормы питания и порядок его организации в учреждениях образования. И там написано, что существуют три способа организации питания. Они практиковались, конечно же, и раньше, но здесь они уже понятийно закреплены. Это аутсорсинг, когда есть некий оператор рынка, который, пользуясь пищеблоками в наших учебных учреждениях, ставит туда своих работников, поставляет продукты, они там на месте готовят и кормят детей. Кайтеринг, когда в учебном заведении нет возможности готовить пищу на месте. У нас 27 учебных учреждений, где нет собственных пищеблоков, а есть только буфеты-раздаточные. Туда пищу привозят уже в готовом виде и детям она только раздается. Кайтеринг запрещен в дошкольных учебных заведениях, он может применяться только в школах. Единственное исключение — если только на какой-то промежуток времени пищеблок в дошкольном учебном учреждении закрывается на ремонт. Тогда временно там возможен кайтеринг — то есть, доставка пищи в готовом виде. И четко прописано, что третьей возможным способом является самостоятельное приготовление пищи. Там же описывается, что руководитель учебного учреждения по СОГЛАСОВАНИЮ с учредителем — городским советом — может сам выбрать способ организации питания. Что-то я, как депутат городского совета, не вижу, чтобы мы рассматривали — хотя бы на комиссии — вопрос предоставления такого согласования.

Когда эта форма работы вводилась, еще при Владимире Дмитриевиче Чайке — на самом деле это был пилотный проект, по которому планировалось дальше выстраивать систему детского питания в городе Николаеве. Теперь его признали неким атавизмом и всех опять забрали под единого поставщика услуги. Хотелось бы услышать мнение руководителей учебных учреждений, родительских комитетов: какую бы форму питания они бы выбрали? Потому что лично я сторонник все-таки того, что учебные учреждения должны делать это самостоятельно. На мой взгляд, так услуга ближе к потребителю, к ребенку, выше качество - поскольку выше и контроль, особенно со стороны родителей.

— Наверняка снижаются затраты на транспортировку, хранение.

— Конечно! И меню разрабатывается на месте школьным медицинским работником вместе с руководителем учебного учреждения. В такой форме организации питания я вижу плюсы. Единственный минус, который мне могут закинуть противники такой формы — это затраты на содержание работников пищеблоков школьных и дошкольных учебных учреждений. Но сейчас это, опять-таки, предмет открытой дискуссии. Потому что на сегодняшний день более 250 работников, которые обеспечивают питание в учебных учреждениях города, являются штатными работниками коммунального предприятия по организации питания.

«Сэкономленные деньги оставить на питание»

— Политику городских властей в вопросе обеспечения детей питанием вы обрисовали. А что на этот счет говорит политика государства?

— Уже упомянутое мною постановление Кабинет Министров № 305 в общем-то правильное, но проблемы будут только усугубляться. Почему? Во-первых, это постановление должно было быть внедрено с 1 сентября. Уже с начала учебного года мы должны были перейти на новые, качественные нормы питания, более сбалансированное меню. Но так случилось, что все договора на поставки заключены не на учебный год, а на календарный. И это привело к тому, что ряд договоров на некоторые продукты питания пришлось бы расторгать, проводить новые тендеры. Поэтому Кабинет Министров установил с 1 сентября по 31 декабря некий переходный период для введения новых норм.

Мы говорили о том, что дети не получают полноценное питание либо получают его не в полной мере. Так вот новое постановление Кабмина ориентировано на еще более правильное питание. Например, если мы говорим о рыбе в рационе детей, то блюда из нее должны быть увеличены практически вдвое. В полтора раза должны быть увеличены нормы предоставления мяса и мясопродуктов. То есть, если мы в школах на сегодняшний день видим, что рыбы ребенку дают только 41%, а норма с 1 сентября увеличена вдвое, то получается, что ситуация еще хуже. Управление образования и коммунальное предприятие должны задуматься о кардинальной смене идеологии подхода к школьному меню. Должен быть серьезный и общественный, и родительский контроль.

— Какая же все-таки сумма по Вашему мнению, необходима, чтобы обеспечить все расходы, связанные с питанием детей в Николаеве?

— Здесь нет единого мнения. В тех расчетах, которые я получал в ответах на свои обращения, фигурировала, например, цифра в 190 миллионов. А профильный заместитель городского головы Петров в минувшем году называл сумму в 240 млн. Но почему мы, понимая потребность, может даже неточную, на тендер выходим с суммой 153 млн? Тут у меня уже возникает вопрос к управлению образования: если все данные свидетельствуют о том, что мы фактически не выполняем нормы по питанию детей, почему же вы подаете на исполком цифры стоимости питания заведомо заниженные, тем самым заранее закладывая невыполнение установленных норм питания детей? Я считаю, что управление образования должно четко все просчитать, до копейки — сколько нужно средств на питание, дать ответ этот и общественности, и депутатскому корпусу. Сколько нужно средств заложить в бюджет, чтобы мы четко понимали, что проблема с недофинансированием питания детей в городе Николаеве решена. Да, возможно, эта сумма кому-то покажется слишком большой нагрузкой для городского бюджета. Но мы должны ее услышать, мы должны понимать, сколько нужно средств для того, чтобы наши дети получили полноценное питание.

В вопросе детского питания есть еще одна «болевая точка». Последние годы у нас связаны с пандемией COVID-19. И в этом году, и в следующем году, скорее всего, вновь столкнемся и с дистанционным обучением, и с карантином в учебных учреждениях. Понятно, что на это время, коль дети не посещают учебное заведение, предоставлять питание нет никакого смысла. КОП фактически приостанавливает на это время свою работу. Все это, конечно же, вносит корректировки в общую стоимость услуги. То есть, сумма, которая выделена КОПу на год, потом пересматривается, уменьшается. Сумма сокращения получается немаленькая — может достигать нескольких десятков миллионов гривен. Но что я считаю в корне неправильным и на что хочу обратить внимание? Коль эти средства бюджетом выделены как средства, которые направляются из бюджета на питание детей, рациональней было бы их в этой статье расходов и оставить. Например, сэкономили мы из этой суммы 15 миллионов. Но что, к сожалению, происходит у нас в городе? Эти деньги уходят опять в бюджет. Фактически, они попадают опять в департамент финансов и далее распределяются так, как выгодно чиновникам. Наверное, это не правильно.

Я сторонник того, что коль такая экономия произошла, сэкономленные средства нужно и оставить в этой статье — на питание детей. Эти деньги как раз и станут тем ресурсом, за счет которого можно было бы подтянуть его качество до установленных норм. По прошествии пяти, девяти месяцев финансового года, когда происходит корректировка бюджета, мы понимаем, что есть экономия, и можно было бы за ее счет пересмотреть и увеличить стоимость и нормы питания. К примеру, исходить из стоимости не 26 грн в день, а с условием того, что есть остатки, увеличить эту сумму до 30-35 грн. И таким образом, увеличивая стоимость питания, мы бы уже хоть как-то подтягивали до нормы. То есть, недополучал что-то ребенок в первом квартале или первом полугодии, но ситуация могла бы улучшиться во втором. Питание стало бы более качественным, калорийным. А деньги эти сэкономленные сейчас просто забирают из этой статьи и перебрасывают на все что угодно, только не на питание. Вот эту проблему пока еще никто не обсуждает и практически никто ее не видит. К решению этой проблемы нужно подойти кардинально. Позиция моя и нашей фракции в этом вопросе решительная: «Не трогайте средства, выделенные в бюджете на питание детей!».

В следующем материале Руслан Москаленко расскажет о проблемах развития физкультуры и спорта в Николаеве.