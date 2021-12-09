Сергей Кантор

К сожалению, все, что связано с наполнением городского бюджета, мало кого-то «трогает». Причин тому несколько, одна из них, ощущение непричастности к этому процессу. В памяти сохранились фамилии 2–3 депутатов прошлых созывов, которых по-настоящему интересовал вопрос поступлений в бюджет.

Но без доходов нет расходов, поэтому знать откуда в «тумбочке» появляются деньги должны все, тем более, депутаты.

Итак, по порядку.

Доходы бюджета-2021 были утверждены в сумме 4,3 миллиарда гривен.

Источники доходов обычно делят на четыре группы: налоговые и неналоговые поступления, доходы от операций с капиталом и трансферты.

Налоговые поступления — это 80% всех поступлений в бюджет, именно они основа стабильности местного самоуправления. С них и начнём.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) занимает в структуре городских доходов особое место. Он взимается с заработных плат официально трудоустроенных граждан.

В бюджете-2021 поступления от уплаты НДФЛ утверждены в сумме 2 374,8 миллиона, а это 56% всех поступлений.

НДФЛ — общегосударственный налог. Его ставки установлены Бюджетным кодексом Украины, а администрированием занимается «налоговая» (Государственная фискальная служба Украины).

Казалось бы, от городской власти тут мало что зависит.

Но это не совсем так.

Улучшение инвестиционного климата, создание условий для развития крупного бизнеса, формирующего львиную часть всех поступлений — одна из задач, стоящих перед городским советом и его исполнительными органами.

А вот с инвестиционным климатом в Николаеве проблемы. Серьёзные инвесторы к нам не спешат, отдавая предпочтение соседним Одессе или Херсону.

Причин тому несколько. Начало всех начал — «застой» в системе земельных отношений. Даже купив в Николаеве объект недвижимости, оформить под ним землю — серьёзная проблема. На заключение договоров аренды земли уходят годы. О выделении новых земельных участков для серьёзных инвестиций и вспоминать не хочется.

Способы «ускорить» эти процессы конечно же существуют, но они тоже не способствуют улучшению инвестиционного климата в городе. Инвесторы в недоумении. «Я приношу в город деньги, а с меня ещё чего-то «хотят»...?», говорят они.

Не способствуют инвестиционной привлекательности города и отдельные «перлы».

Чего стоит ответ Александра Фёдоровича на вопрос, нужен ли Николаеву порт: «Я всегда говорю это на встречах — городу Николаеву порт не нужен. Потому что уровень разрушения, который он наносит городу гораздо больше, чем уровень денег или возможностей, которые мы можем получить от портовой инфраструктуры».

Нет сомнения в том, что припортовые города должны получать свою ренту от работы морехозяйственного комплекса. Но в отсутствии этой ренты виновны не портовики, это вопрос к нашим народным избранникам, именно они инициируют соответствующие изменения в Бюджетный кодекс. Но перед тем, как чего-то добиваться, нужно самим продумать механизм реализации предлагаемых новшеств и оценить возможные последствия, к которым они могут привести. А просто так говорить, что порты нам не нужны — по меньшей мере, безответственно.

Все оценивать только суммами поступлений в бюджет — порочно!

Морехозяйственный комплекс кормит десятки тысяч семей наших горожан, а сегодня это исключительно важно!

При разработке стратегии развития города, а рано или поздно это произойдёт, самое перспективное направление — «Николаев — город порт» или «Николаев — транспортный хаб».

Можно, конечно, порассуждать о других перспективах, к примеру, вернуться к утопической стратегии «Николаев — город корабелов» или порассуждать на тему «Николаев — туристический центр». Первое, это точно история, а реализация второго, даже не среднесрочная перспектива, при условии, что город сможет к тому времени найти «туристический магнит». Как говорит моя «колежанка», нельзя впихнуть «невпихуемое»... Можно вспомнить и Сенкевича образца 2015 года, тогда он видел Николаев вторым Оксфордом или Кембриджем, отдавая стратегический приоритет образованию и науке.

Мечтать можно много! Но каждый день на повестке дня возникает один и тот же вопрос, как «накормить» горожан, обеспечить их базовые потребности. Решить эту задачу может только работающая и, главное, зарабатывающая экономика, которая платит налоги в государственный и местный бюджет.

Так сложилось, что оставшийся в городе экономический потенциал все плотнее и плотнее концентрируется вокруг перевалки сельскохозяйственной продукции нашим морехозяйственным комплексом. Допустить утрату этого стратегического направления для города —смерти подобно.

То, что зерновозы разрушают городские дороги — правда! Но минимизировать эту проблему, можно и без уничтожения портов. Нужно всего лишь подумать о других путях доставки грузов, минуя центральные улицы города.

В Одессе морской порт расположен в самом сердце города, от него до Дюка — меньше 300 метров. Когда-то по Суворова (сегодня Приморская) невозможно было проехать. Вся улица была заставлена грузовиками. Сегодня в Одессе не встретишь ни одной фуры, идущей в порт.

Как одесситы вышли из положения? Очень просто. Построили эстакаду над городскими дорогами, по которой «большегрузы» с окраины города могут попасть прямо в порт.

Дорого? Да! Но если мы обречены развивать это стратегическое направление, единственный выход для всех — поиск не стандартных решений и подходов, а они, уверяю вас, есть.

Несколько слов о местных налогах и сборах, ставки которых устанавливает городской совет.

Единый налог платит малый и средний бизнес, который в развитых странах формирует львиную часть бюджета. В 2021 году от его уплаты ожидали получить 450,1 миллиона.

Налог во многом зависит от состояния экономики, но не только. Для «единщиков» важно иметь чёткие, единые для всех правила, которых в Николаеве, к сожалению, нет. Предприниматели давно поняли, надеяться на чью-то помощь, тем более, на помощь города — пустое занятие. Они прекрасно знают, помочь всем — невозможно, а помощь избранным — называется коррупцией. Для самозанятых главное, чтобы им не мешали работать и не обдирали «как липку».

Есть ещё одна проблема, влияющая на поступления от уплаты единого налога — отток активной части населения за пределы города. Вызвана она отсутствием обозримой перспективы. Все чаще слышно: «Уеду куда угодно, в Киев, Одессу, Львов, лишь бы подальше от Николаева». Даже заработав деньги, в городе пойти некуда, доступной инфраструктуры отдыха и развлечений в городе нет. О состоянии коммунальной инфраструктуры — вообще молчу.

Плата за землю включает уплату земельного налога и аренды земли. В бюджете-2021 она состав 349,4 миллиона гривен.

Несмотря на то, что плату за землю администрирует налоговая, объем поступлений напрямую зависит от депутатов городского совета и его исполнительных органов, в первую очередь — от управления земельных ресурсов.

Своевременно принятые решения по земельным вопросов, оперативное оформлением правовых документов на землю, контроль за использованием городской земли, её справедливая нормативно-денежная оценка — вот основные источники увеличения поступлений от платы за землю.

Вследствие «бурной» деятельности чиновников и некоторых коллег, сидящих в сессионном зале, только из-за недоплаты за землю город теряет десятки, а возможно и сотни миллионов гривен.

Налог на имущество, отличное от земельного участка платят владельцы недвижимого имущества. В бюджете-2021 от уплаты этого налога планировалось получить 52,4 миллиона. Найти золотую середину между интересами города и желанием понравится избирателям очень сложно.

Туристический сбор тоже же относится к местным налогам. В системе городских доходов его можно рассмотреть только «в бинокль», но вспомнить о нем стоит.

Уже который год в городе развёрнута серьёзная кампания, направленная на развитие туристической отрасли. Сформирован и активно работает общественный совет по вопросам развития туризма, открыт туристическо-информационный центр, утверждён туристический логотип Николаева. Декларируется, что цель кампании — пополнение бюджета и создание новых рабочих мест.

Но вот что интересно, в 2021-м от уплаты туристического сбора планируется получить всего 1,9 миллиона. Возникает вопрос, во что обходится городу содержание туристического центра и финансирование реализуемых общественным советом «активных программ поддержки», есть ли критерии эффективности этого направления?

Принятие решения о размере ставок местных налогов, важнейшая задача! Последний раз ставки утверждались ещё в 2011 году. И хотя в решение периодически вносились изменения и уточнения, оно в полной мере не отвечают действующему законодательству и требует пересмотра.

Проект изменений уже озвучен, но он никак не может выбраться из «тупика», в который его загнали, и в первую очередь, моя любимая «бюджетная» комиссия. И это при том, что формирование бюджета-2023 — уже под угрозой. Не исключаю, что популизм победит и все останется как было...

Уфффф!!! С местными налогами все.

В завершение, пару слов «про екологію»...

В современных условиях как никогда актуальны проблемы загрязнения окружающей среды. Наш город не относится к экологически чистым.

Способствовать уменьшению вредных выбросов и увеличению финансирования расходов на улучшение экологического состояния призван экологический налог, который обязаны платить все юридические лица, если их деятельность приводит к выбросам вредных веществ или связана с различного вида отходами.

Бюджетный кодекс от щедрот своих отдаёт городу 25% сборов от уплаты экологического налога. В текущем году это целых 700 тысяч гривен!

Почему так происходит? Система охраны окружающей среды в Украине оставляет желать лучшего. Экологическая инспекция многие годы находится в перманентном реформировании. Управление экологии городского департамента ЖКХ не имеет ни полномочий для эффективного контроля выбросов, ни соответствующих ресурсов.

О каком улучшении экологического состояния в городе может идти речь, если на все про все — «аж» 700 тысяч? Продолжать дальше разговор об экологии в нормативной лексике невозможно, как, впрочем, нельзя без матов говорить и о других особенностях николаевской бюджетной кухни и не только...

Радует одно — резервы для увеличения доходности бюджета имеются, и не малые! Есть за что бороться!

Было бы кому. И главное, чтобы у этого, «кому» — были бы силы и желание бороться!

Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета