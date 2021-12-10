Після трагічних подій — аварії на АЕС Три Майл Айленд (США,1979 р.) та аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції (СРСР, 1986 р.) до світової громадськості прийшло розуміння важливості недопущення надалі подібних інцидентів. Тому організації, що експлуатують атомні електростанції, об’єдналися в асоціацію, щоб гідно нести покладену на них відповідальність за безпеку всього світу.

Об’єдналися, щоб запобігти

Розповідає представник регіонального центру ВАО АЕС на Южно-Українській атомній станції Наталія БУХАНЬКО:

— Ядерна галузь унікальна тим, що у випадку надзвичайних подій, можуть бути важкі наслідки. Тому не дивно, що у 1989 році, як результат доброї волі атомників усього світу, було створено міжнародну організацію, для якої не існує політичних бар'єрів та інтересів, – Всесвітню асоціацію організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС). Основною місією ВАО АЕС стало підвищення безпеки та надійності атомних станцій у всьому світі спільними зусиллями. ВАО АЕС була створена саме для того, щоб допомогти своїм членам досягти найвищого рівня експлуатаційної безпеки шляхом взаємної підтримки та надання їм доступу до всесвітньої скарбниці досвіду експлуатації.

ВАО АЕС — некомерційна організація, і вона не шукає матеріальної вигоди. Вона не є ні наглядовим органом, ні органом, що інспектує. Її співробітники – спеціалісти атомних електростанцій усього світу. Будучи найавторитетнішою і дуже потужною організацією, ВАО АЕС – це не хтось, хто керує енергетичною спільнотою ззовні, це, за великим рахунком, – усі ми, працівники АЕС.

Для того, щоб успішно виконувати свою головну місію, ВАО АЕС реалізує чотири основні програми:

— Партнерські перевірки є, мабуть, найпотужнішим засобом підтримки атомних станцій. Вони унікальні тим, що не нав'язують і не вимагають неухильного виконання певних вимог. Їхня мета – допомогти станції оцінити, наскільки досягнутий нею рівень експлуатації відповідає найкращим світовим практикам, і після аналізу роботи запропонувати області для покращення. Інша важлива мета – виявити у діяльності станцій сильні сторони, які можна рекомендувати для впровадження іншим АЕС. Ядерна галузь відрізняється найвищим рівнем інформаційної відкритості, оскільки співдружність ядерників для досягнення абсолютного рівня безпечної експлуатації готова ділитися як своїми невдачами, так і досягненнями. Це мистецтво довести, наскільки є і може бути безпечною апріорі одна з найнебезпечніших галузей виробництва.

— Місії підтримки, коли станція сама запитує інформацію щодо кращого досвіду колег у тій чи іншій області. Фахівці регіонального центру підшукують найкращих експертів за цим напрямком, і вони відвідують станцію та доносять свій позитивний досвід.

— Навчання та розвиток. Ця програма організовує зустрічі та семінари за найцікавішими та актуальними тематиками, в тому числі, за заявками атомних станцій. Уроки, винесені з аварії на АЕС Фукусіма Даїчі, показали, що в наші дні першорядне значення для підвищення безпеки АЕС мають культура безпеки та людський чинник. Тому дуже важливі і мають великий попит розроблені ВАО АЕС навчальні семінари на теми лідерства на виробництві, коучингу на робочих місцях, прийняття експлуатаційних рішень, всебічного розвитку персоналу та підвищення рівня культури безпеки.

— Аналіз виробничої діяльності – програма, що охоплює досвід експлуатації, моніторинг, виробничі показники підприємства. Вивчаємо запропонований досвід, навчаємось на чужих помилках та повідомляємо про свої. Є таке жартівливе гасло в атомників: «Вивчайте досвід експлуатації, щоб не стати досвідом експлуатації».

Робота над помилками

Юрій Феофентов, головний спеціаліст з атомних електростанцій – начальник відділу досвіду експлуатації:

— ВАО АЕС збирає, відбирає, аналізує досвід експлуатації, виробничі показники, результати перевірок та місій. Коли ВАО АЕС бачить проблему, що неодноразово повторюється на різних підприємствах, яка має значну вагу для безпеки та надійності атомних станцій, вона збирає всі відомості щодо цього та формує рекомендації про те, що потрібно зробити, щоб не було повторення ситуації на інших станціях. Компаніям-членам інформація надається у вигляді Звітів зі значного досвіду експлуатації (SOER). У звітах встановлюються загальні докорінні причини, які можуть бути провісниками аналогічних подій на інших АЕС, а також пропонуються розроблені експертами рекомендації для виявлення та усунення проблем і запобігання повторенню аналогічних подій. Кожен член ВАО АЕС відповідає за проведення оцінки рекомендацій SOER та впровадження заходів щодо усунення виявлених недоліків. На сьогоднішній день, починаючи з 1998 року, випущено 17 SOER.

Після вивчення звіту ми, зазвичай, розробляємо організаційно-розпорядчий документ, згідно з яким проводимо самооцінку. Усі підрозділи, які мають відношення до виданих рекомендацій, за результатами проведеної самооцінки видають висновки про стан справ у зазначених напрямках. Усі отримані дані зводяться в один пакет і направляються до відділу досвіду експлуатації ЮУАЕС, формується загальна картина, яка потім обговорюється на нарадах з досвіду експлуатації, де й ухвалюються рішення щодо необхідності подальших дій, спрямованих на покращення ситуації. Про прийняті рішення ми повідомляємо ВАО АЕС, а виконання кожної рекомендації SOER та правильність прийнятих нами рішень потім розглядається під час партнерських перевірок ВАО АЕС. У процесі перевірки експерти ставлять різнокольорові мітки на заходи зі списку, які були прийняті до виконання на підприємстві. Зелені – рекомендація виконана, жовті – потрібні додаткові зусилля, але рекомендація вже знаходиться на стадії виконання, та червоні – не виконані, робота з яких не ведеться. На цей момент з усіх SOER на ЮУАЕС – 18 рекомендацій із жовтими мітками, (всі інші – зелені, а червоних, за підсумками партнерської перевірки 2018 року, зовсім не залишилося) всі рекомендації на нашому підприємстві виконуються належним чином.

Людський чинник

Дмитро ШАМІС, заступник начальника навчально-тренувального центру (НТЦ) ВП ЮУАЕС:

— За результатами партнерської перевірки ВАО АЕС 2014 року, з урахуванням інформації звіту SOER 2013-1 щодо наявності проблем в роботі у зв'язку з людським фактором, нами було ухвалене рішення про вивчення кращої світової практики в цій галузі. Тому у 2015 році на ЮУАЕС було запрошено місію технічної підтримки ВАО АЕС щодо інструментів запобігання помилкам. За підсумками місії технічної підтримки було прийняте рішення про розроблення документів ЮУАЕС щодо інструментів запобігання помилкам на основі позитивних практик ВАО АЕС. При цьому було враховано результати Проекту U1.05/09T4 «Підвищення безпеки АЕС за рахунок поглибленого розуміння впливу «Людського чинника».

Обидва документи ВАО АЕС щодо інструментів покращення діяльності – «Інструменти запобігання помилкам персоналу» та «Інструменти керівника щодо покращення діяльності персоналу» були адаптовані протягом двох років фактично без зміни змісту. Встановлено зв'язок нововведених посібників з чинними документами АЕС. Головні відмінності від прототипу виражалися, в основному, у професійних термінах, формулюваннях і відмінностях менталітету, що використовуються у нас.

У 2017 році було сформовано основу для впровадження моделі щодо покращення діяльності організації (стандартний системний підхід). При цьому стандарти описують як очікувану поведінку, так і очікуване виконання. У частині очікувань, пов'язаних з поведінкою: затверджено та доведено до персоналу через посадові інструкції та навчальні програми стандарти АЕС. Керівники оцінюють виконання очікувань під час іспитів (теорія та практика), інструктажів, контролю робіт, обходів, спостережень та перевірок, а також забезпечують підкріплення правильного виконання та коригувальні дії у разі невідповідностей, що є найскладнішим етапом у частині позитивної мотивації. Відповідно, змінюється сприйняття процесів у керівників: керівник згадує про SOER не лише перед черговою перевіркою, а й у повсякденній діяльності, коли будує робочі плани або виявляє недоліки в роботі, тому періодично доводиться повертатися до початку та покращувати процеси.

Також на підприємстві впроваджено сучасну систему дистанційного навчання персоналу. У її складі — сайт навчально-тренувального центру в локальній мережі ЮУАЕС, де доступні навчальні матеріали з усіх напрямків знань та електронна система тестування, і офіційний сайт ЮУАЕС, де доступна інформація про промислову безпеку, включаючи інформацію про культуру безпеки та очікувану поведінку. З метою підвищення ефективності пошуку, створення, зберігання та передачі інформації вже неодноразово виконано її уніфікацію. Дії з доопрацювання системи дистанційного навчання дозволили, зокрема, зберегти керованість навчальним процесом навіть за умов жорстких обмежень через Covid-2019.

Для навчання підрядного персоналу та персоналу АЕС, який не має комп'ютерів на робочих місцях, інформацію з безпеки праці та моделі поведінки розміщено на офіційному сайті ЮУАЕС.

У 2020 році НТЦ ВП ЮУАЕС з урахуванням позитивних практик АЕС «Моховце» та РАЕС розроблено та введено в експлуатацію тренажер STAR, на сьогоднішній день включений до програм початкової підготовки та підтримки кваліфікації операторів БЩУ та начальників змін. Мета занять на тренажері STAR - попередження помилок персоналу за рахунок відпрацювання навичок самоконтролю.

Підбиваючи підсумки виконання заходів у рамках впровадження моделі щодо покращення діяльності як персоналу АЕС так і організації в цілому, які були реалізовані протягом 5 років, вже можна говорити про діючу систему, яку й надалі ми удосконалюватимемо.

Підвищення безпеки

Павло МАЛІК, начальник служби аналізу безпеки ВП ЮУАЕС:

— 11 березня 2011 року в Тихому океані біля берегів Японії стався землетрус магнітудою більш ніж 9 балів. Він спричинив потужне цунамі. Практично відразу після землетрусу і цунамі на АЕС сталася аварія, якій згодом було присвоєно найвищий 7-й рівень за Міжнародною шкалою ядерних подій INES. Події на АЕС «Фукусіма-Даїчі» примусили уряди багатьох країн переглянути власні підходи до реалізації заходів з підвищення безпеки на АЕС. 1-го червня 2011 року всі атомні станції Європейського Союзу почали оцінювати свій стан з використанням критеріїв ЄС. Україна не стала винятком, долучившись до європейської ініціативи. Відтак до вже існуючої Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки було внесено додаткові заходи, які отримали назву «постфукусімські».

Після аварії на АЕС «Фукусіма» уже у квітні 2011 року ВАО АЕС створило «постфукусімську комісію» (PFC), якій було доручено виробити заходи щодо запобігання подібних аварійних ситуацій надалі. У результаті комісією було напрацьовано цілу низку проєктів, які досить швидко - протягом чотирьох років - були успішно реалізовані і нині є основною частиною діяльності ВАО АЕС.

Найбільш важливими і ефективними з точки зору підвищення загального рівня безпеки енергоблоків АЕС, на мою думку, є такі проєкти як «Аварійна готовність», «Керування важкими аваріями», «Безпека ВЯТ», цікавим є і «План екстреної підтримки», коли у випадку надзвичайної ситуації на АЕС, план вводиться у дію і з’являється можливість оперативного обміну інформацією між оператором цієї АЕС і операторами інших, що безперечно є позитивним фактором.

Варто зазначити, що зі свого боку ЮУАЕС у діяльності із забезпечення безпеки населення та навколишнього середовища намагалась максимально врахувати рекомендації МАГАТЕ і ВАО щодо уроків фукусімської аварії і спромоглася більшість «постфукусімських» заходів реалізувати у найкоротший термін.

За консультативної підтримки вказаних міжнародних організацій, а також завдяки ефективній системній роботі з аналізу безпеки енергоблоків, було виявлено можливі дефіцити та реалізовано заходи з підвищення надійності й безпеки устаткування АЕС, розроблені відповідні процедури, що не могло не відобразитись на поліпшенні оцінюваних показників безпеки частоти пошкодження активної зони та частоти граничного аварійного викиду (ЧПАЗ/ЧГАВ) і у підсумку було підтверджено суттєвим підвищенням безпеки енергоблоків у цілому. Наприклад, що стосується показника безпеки ЧПАЗ, на першому енергоблоці його покращено в 5 разів, на енергоблоках №2 і 3 — практично в 2 рази.

Такий підхід, якнайкраще демонструє прихильність керівництва та персоналу станції принципам культури безпеки й показує, що на ЮУАЕС проблемам безпеки, як таким, що мають найвищий пріоритет, приділяється увага, обумовлена їхньою значимістю.

Співпраця у рамках ВАО АЕС дозволяє не лише навчатися на чужих помилках, а й вдосконалюватися на кращих прикладах. І це вулиця з двостороннім рухом. Южноукраїнським атомникам теж є чим поділитися, що продемонструвати, зокрема, під час партнерських перевірок. Наступна, до речі, запланована на 2022 рік.

Олена БОНДАРЕНКО