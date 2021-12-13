Сергей Кантор

По экономическому содержанию все расходы городского бюджета делятся на текущие и капитальные.

Текущие расходы обеспечивают функционирование исполнительных органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций, текущую помощь населению и предприятиям.

В бюджете Николаевской городской территориальной общины на 2021 год (далее – бюджет-2021) текущие расходы утверждены в размере 3 670,5 млн грн и распределены по пяти направлениям: на оплату труда, приобретение товаров и услуг, текущие трансферты, социальное обеспечение и прочие текущие расходы.

Расходы на оплату труда и начисления на заработную плату – самая весомая категория. На эти цели уходит 2 283,1 млн грн или 62% всех расходов.

В «зарплатном пироге» особое место занимает оплата труда работников исполнительных органов, которая обходится городу в кругленькую сумму - 318 млн грн.

Попытки оптимизировать структуру управления городом и тем самым сократить расходы на её содержание начались ещё при мэре Гранатурове. Серьёзные намерения «реорганизовать рабкрин» были и у Татьяны Казаковой.

В 2018-м, вернувшийся после импичмента «другой» Сенкевич тоже заговорил об «оптимизации». Правда, соответствующее распоряжение он подписал лишь в январе 2020-го, когда «запахло» очередными выборами. Руководителем рабочей группы был назначен Дмитрий Лазарев – тогда директор ЦНАПа.

Год «тяжёлой каждодневной работы» ничем не закончился, к началу выборов в здании мэрии так ничего и не изменилось.

И вот когда новые депутаты расселись по своим местам, а вопрос «оптимизации» опять встал в полный рост, городской голова обновил состав очередной рабочей группы. Неизменным остался лишь её руководитель, все тот же Дмитрий Лазарев, правда уже в статусе заместителя городского головы.

Несмотря на кардинальное изменение состава, итог работы «вновь созданной рабочей группы» за 10 месяцев – тот же. Ни одна концепция обновления структуры (в том числе и представленная мною на старте работы группы) так и не была принята даже за основу.

После поездки представительной делегации исполкома в Мариуполь появились разговоры о новых подходах к организации управления городом, но даже через месяц после возвращения, «новшества заморские» не нашли отражение в каких-либо документах.

А что же Александр Фёдорович? Ведь именно в его руках исключительное право предлагать структуру на утверждение городского совета.

За все время существования рабочей группы городской голова ни разу даже не намекнул, какой он видит будущую структуру. Вполне возможно, дав «добро» творческому порыву депутатов, мэр посчитал свою миссию выполненной. Вам нужен «свиток»? Вот он, свистите сколько угодно, вас все равно никто не услышит ...

А может быть, все разговоры об «оптимизации» всего лишь дань моде? На самом деле ничего оптимизировать вовсе и не нужно?

Давайте разбираться, что же не нравилось раньше и не нравится сейчас депутатам.

Прежде всего коллег волнуют огромные расходы на содержание существующей структуры. В этом году на эти цели город планировал потратить 335,8 млн грн (10% всех доходов!), из которых 318,0 миллиона - на оплату труда.

Шокирует и количество структурных подразделений, всего их 227! В них работает 1074 сотрудника, при этом, в каждом подразделении свой начальник, заместитель, часто не один.

Об архаичности системы управления городом свидетельствует и то, что она имеет: 10 кадровых служб, 7 «общих» отделов, 8 юридических подразделений, 18 отделов бухгалтерского учёта и отчётности, и это не считая 3 централизованных бухгалтерий, сотрудники которых в численность исполнительных органов не включены. И все это во времена всеобщей «цифровизации» при «мэре-айтишнике»?

Предыстория процесса «почкования» структурных подразделений известна. Во времена жёсткой регламентации «всего и вся» единственным способом поднять зарплату сотрудникам мэрии было повышение их по службе. Дошло до того, что в отдельных подразделениях на одного сотрудника приходится один начальник и один заместитель.

Сегодня ситуация с оплатой труда иная. У городского головы есть реальные возможности регулировать денежное вознаграждение своих подчинённых, и он сполна ими пользуется. В месяц среднестатистический сотрудник мэрии получает около 24 тысяч гривен! Совсем не «хило» для Николаева.

Существует ещё минимум десяток причин, по которым существующую систему управления городом необходимо изменить. Но об этом отдельный разговор.

Если решили менять, нужно менять!

Ещё в марте 2021-го ваш покорный слуга положил на стол рабочей группы комплексное предложение по оптимизации структуры и численности исполнительных органов городского совета.

Критерием оптимизации, заложенным в основу предложенных изменений, было обеспечение выполнения исполнительными органами существующих полномочий при минимальных затратах на их содержание.

Ранее о таком понятии, как критерий оптимизации, никто даже не вспоминал (скорее всего, не знал, а если и знал, то «ложил», «забил» и т. п.), хотя никакая оптимизация без установленного критерия или целевой функции, по определению, не имеет смысла.

По сути, предлагалось уменьшить количество структурных подразделений на 142 единицы, а численность сотрудников сократить на треть.

Реализация этих предложений позволила бы только на оплате труда экономить более 100 миллионов гривен в год!

Кроме экономии, предложенная структура позволяла бы решить и ряд других проблем, в частности:

сократить количество центров принятия решения, что ускорило бы их принятие;

создать единые для всех бухгалтерию, отдел кадров, юридическую службу, «общий отдел», что позволило бы систематизировать и унифицировать их работу;

устранить дублирование полномочий разными исполнительными органами, повысить ответственность и качество их исполнения;

повысить статус заместителей городского головы, назначив их директорами соответствующих департаментов (у кого деньги, тот и пан).

Предложение, представленное на рассмотрение рабочей группы ещё в марте текущего года, позволило бы не только обеспечить выполнения стоящих перед городом задач, но и решить задачу оптимизации - втрое уменьшить расходы на содержание персонала. Но не случилось …

Обидно за бездарно прожитое время и выброшенные в этом году 40, а в следующем – ещё 100 миллионов «народных» денег. Сегодня бездеятельность власти стоит дорого. А ведь эти миллионы можно было направить, как модно говорить, «во благо горожан», к примеру, на борьбу с «короной»!

Есть ещё одна задача, до которой ни у чиновников, ни у депутатов, а тем более, у «общественников» не доходят руки. Это святая святых - штатные расписания, фонды оплаты труда сфер образования, культуры и спорта. Собрать всю информацию воедино, проанализировать, найти резервы для экономии ресурсов – большой труд, эта задача для подготовленных специалистов. Депутатам, работающих на общественных началах в свободное от основной работы время, как правило, не имеющих специального образования – она вряд ли под силу. Но рано или поздно это делать придётся.

Зачем это нужно? Покажу на примере «дорогого» для меня управления спорта.

В городе 16 детских спортивных школ, в которых занимается примерно 5400 воспитанников.

Их занятия обеспечивают более 600 сотрудников, из которых только половина – тренеры-преподаватели.

При этом, в каждой школе свой директор, заместители, «специалисты», обслуживающий персонал. Так сложилось исторически, что в трёх школах работают отделения футбола, ещё в трёх – отделения гребли, четыре школы культивируют боевые единоборства (не считая бокс).

Почему бы не объединить под одной крышей все отделения футбола, под другой - отделения гребли, под третьей – боевые единоборства. Что это даст? Как минимум, уменьшит количество директоров и их заместителей, систематизирует работу тренеров, повысит эффективность использования спортивной инфраструктуры и инвентаря.

Дабы исключить всякие инсинуации, сразу хочу сказать, что для воспитанников и тренеров школ территориально ничего не должно измениться.

Отдельный разговор об обслуживающем персонале. В штате практически каждой спортивной школы - рабочий комплексного обслуживания и ремонта зданий, электрик, сантехник, подсобный рабочий.

В школах, в которых есть отделения парусного спорта или гребли – по несколько столяров. У велосипедистов – ремонтники велосипедов, у фехтовальщиков – ремонтники спортивного оружия, у футболистов - специалисты по уходу за полями (А с полями то, тю-тю ... Я не раз и не два и говорил, и показывал, и доказывал необходимость строительства новых полей и реконструкции существующих).

Почему бы не объединить эти категории обслуживающего персонала в рамках одного структуры или отдать эти функции на аутсорсинг? Уверяю, стоить это будет дешевле, а ответственность и качество выполнения своих обязанностей будет выше.

Подобная ситуация не только в системе спорта. Подходить с умом нужно и к сферам образования и культуры. Кроющиеся там резервы – огромны! По эффективности они не сравнимо выше экономии на капитальных расходах, которую так пристально «вылавливают» коллеги-депутаты, хотя и это тоже нужно.

Приобретение товаров и услуг, следующая по значимости категория текущих расходов. Она учитывает, в частности, расходы на предметы, материалы, оборудование и инвентарь, оплату услуг (кроме коммунальных), оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

Расходы на предметы, материалы, оборудование и инвентарь, как правило, не превышают одного-двух десятков миллионов в год. В этом году на эти цели предусмотрено 34,3 миллиона, в основном на «малоценку».

Оплата услуг (кроме коммунальных) – вторая по значимости составляющая всех текущих расходов города. Она предусматривает, в частности, текущие ремонты дорог, зданий, помещений, транспорта, лифтов; техническое обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии систем уличного освещения, внутренних и внешних сетей тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения; подготовку к отопительному сезону.

В бюджете-2021 на эти цели предусмотрено 594,2 миллиона, треть этих денег идёт на «благоустройство» нашего любимого города, ещё треть - на оплату услуг КП «Николаевэлектротранс», обеспечивающего работу трамваев и троллейбусов. Это ещё одна не «простая» тема, до которой никогда не доходят руки депутатов (в бюджете-2022 на эти цели «закладывается» уже 245 миллионов!).

Значительные суммы тратятся на текущие ремонты. Особый интерес обычно к ремонту дорог и внутриквартальных проездов, и деньги там не малые, и желающих проверить «количество битума в асфальте» практически не бывает. Даже если все плохо, люди обычно говорят: «сделали, спасибо и за это». Другое дело, текущая после ремонта крыша, такое вряд ли кто «простит» …

Оплата коммунальных услуг и энергоносителей обходится городу в 159,4 миллиона.

На оплату коммунальных услуг и энергоносителей сфер образования, культуры, спорта, а также уличного освещения город тратит 98% всех городских расходов, предназначенных на эти цели.

Наиболее затратными являются теплоснабжение и электроэнергия.

Справедливости ради следует отметить, что в течение последних пяти лет тема энергосбережения у всех на слуху. В структуре исполнительных органов городского совета даже создан специальный департамент, призванный обеспечивать экономию энергоресурсов.

Пока же этот «орган», как «чёрная дыра», поглотил (здесь уместно другое слово или даже выражения, но меня и так «упрекают» в бескультурье, мол уже седой, должен бы знать, где и что говорить ... Но в данном конкретном случае, на ум приходит только ненормативная лексика!) сотни миллионов гривен, выделенных за последние пять лет на «цели энергосбережения». При этом у меня с каждым годом цементируется уверенность в том, что наши избиратели – большие романтики. Жизнь с текущими крышами, с горами мусора на каждом шагу (могу бесконечно продолжать писать этот «столбик»), ничему не учит, им нравятся сладкие обещания и сказки о «светлом будущем».

Стоп!

Я же о «бюджетной кухне» пишу, а меня «переключило» :)).

Текущие трансферты – третья по размеру категория текущих расходов.

К ней относятся субсидии, дотации, текущие трансферты юридическим лицам и бюджетам других уровней. В 2021 году размер текущих трансфертов – 302,1 млн грн.

Но не вся указанная сумма уходит на нужды города. Самая крупная её часть, 108 миллионов так называемой реверсной дотации, передаётся из городского в государственный бюджет для выравнивания налогоспособности территорий Украины. По-простому, более обеспеченные города и территории «сбрасываются» для поддержки тех, у кого текущие доходы меньше расходов, а таких в Украине предостаточно.

Текущие трансферты в значительной степени – инструмент оказания помощи проблемным коммунальным предприятиям. В рамках этой категории предусмотрены средства на пополнение уставных фондов коммунальных предприятий и финансовую поддержку наших медицинских учреждений.

Безубыточность коммунальных предприятий позволила бы сократить размеры текущих трансфертов.

Социальное обеспечение – функция государства, часть которой оно делегирует органам местного самоуправления.

В рамках делегированных полномочий на социальные выплаты город тратит 110,5 млн грн, из которых 25,3 миллиона – на стипендии учащимся ПТУ. Здесь тоже вопросов громадьё. Назову один. Кому учим? Себе или Европе?

Большая часть оставшейся суммы уходит на жилищные субсидии населению.

В завершении разговора следует подчеркнуть, текущие расходы – МОЩНЕЙШИЙ резерв экономии средств городского бюджета. В нем скрыт как минимум ещё один бюджет развития!

Тому, кто возьмётся и решит эту задачу можно смело ставить памятник в центре города, с надписью: «От благодарных горожан»!

Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета