В Украине, несмотря на переговоры президентов России и США и в преддверии встречи американского президента с Владимиром Зеленским, остается напряжение из-за скопления российских войск у границ. Отвода подразделений пока не произошло. В это же время власти Киева вместе со спасательными службами провели инспекцию бомбоубежищ. Такие обходы проводят регулярно, но именно сейчас из-за напряженности на границе они вызвали повышенное внимание. Корреспонденты Настоящего Времени тоже приняли участие в одном из таких обходов.

Экскурсия по бомбоубежищам вызвала необыкновенный резонанс среди украинских журналистов, эта тема сейчас активно обсуждается в обществе. Во время общего обхода прессе показали несколько типов бомбоубежищ. Одно из них находится под зданием районной администрации. Там расставлена офисная мебель и техника, за длинным и большим столом по плану должен сидеть и укрываться глава администрации.

— У нас есть комната штабная, вы видите, что в каждой комнате находится телефон и руководитель той или иной службы. Каждый ответственный занимает свое место, у него есть телефон и связь. Должен был бы работать (поднимает трубку – НВ) – этот еще не работает, отключили, наверное. У нас же нет сейчас особого периода, а если война, то все заработает сразу, — говорит руководитель Шевченковской районной городской администрации Олег Гаряга.

В подземном бомбоубежище своя система жизнеобеспечения. Здесь находятся и генератор, и вентиляционная система, и подача воды. По нормам это укрытие может вместить в себя 300 человек. Но в экстренном случае – в разы больше. Спасатели обходят бункер и остаются довольны. Всего в Киеве около пяти тысяч укрытий. Это и подземные штабы, и обустроенные подвалы.



Елена – инженер компании, которая обслуживает жилой дом. Подвал начали оборудовать как временное бомбоубежище в 2014-м, когда начался конфликт на Донбассе.

—Тут туалета нет, но есть центральное водоснабжение. Эти помещения предназначены для укрытия людей до двух часов, — рассказывает Елена.

Сейчас в Киеве, как и в каждом большом городе Украины, создана карта бомбоубежищ. Укрытиями считаются паркинги, метрополитен и подземные переходы. Когда прятаться – укажет сигнал сирены.

— Прежде всего используется сигнал гражданской обороны. Который называется "Внимание всем." Это сирена. После того, как вы услышали сирену, нужно включить любой новостной сайт или послушать, что происходит. Информация будет доводиться как по радио, так и по телевидению. Через FM-радиостанции, через странички в фейсбуке и интернете – что произошло и что нужно делать в этой ситуаций, — говорит Роман Ткачук, руководитель департамента муниципальной безопасности Киевской администрации.

Но на самом деле не все так гладко, как рапортует столичная власть. В самом центре Киева находится множество банков, фирм, госучреждений. И если верить карте бомбоубежищ, то здесь они должны быть практически в каждом доме. Настоящее Время проверило, насколько подготовлены убежища к возможным экстренным ситуациям.

Направление укрытия указывают большими стрелками. Под ними написан телефон ответственного, у которого ключи от убежища. Настоящее Время позвонило по одному из таких телефонов, но никто не ответил.

Корреспонденты Настоящего Времени попытались спросить у жителей района и сотрудников офисов, расположенных в домах, где находятся ближайшие укрытия. Но почти никто не смог указать даже направления к ним. Один из респондентов указал на подвальное помещение: «Планировалось там, где эта дверь». Там, где дверь, — тату-салон.

— Скажите, пожалуйста, это у вас здесь бомбоубежище должно быть?

— Нет. Так а вы от бомб укрываетесь или что?

— Ну на случай войны.

И это не единичный случай. Помещения, предназначенные для укрытия на случай чрезвычайной ситуации, часто занимает малый бизнес.

— У вас там написано «Укрытие», это где-то здесь?

— Без понятия. Наверно, вот это все и есть (указывает на помещение, в котором находится – НВ).

В эпоху массовой приватизации про бомбоубежища и укрытия никто не вспоминал.

— Допустим, если объект продается, например, промзона, в промзоне было бомбоубежище большой емкости для работников предприятия, то его продают как составную часть, вместе с этим объектом. И дальше нет никаких ограничений, – говорит военный эксперт Олег Жданов.

Киевские власти о проблеме знают. Но сделать ничего не могут. Частная собственность – неприкосновенна. Именно поэтому в Киеве 19% укрытий не подготовлены вообще. По Украине в целом статистика еще хуже – из 21 тысячи бомбоубежищ готово к чрезвычайной ситуации лишь каждое десятое.

— Многие ОСББ (объединение совладельцев многоквартирного дома – НВ), ЖЭКи, частной формы собственности не совсем идут на такую работу, потому что они либо используют эти подвалы в коммерческих целях, либо они не хотят тратить деньги на наведение порядка. Я в системе МЧС работаю с конца 90-х годов, я не видел еще ни одного предпринимателя, которого бы наказали за нарушения техногенной безопасности, – говорит Роман Ткачук.

Поэтому в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям говорят: легче договориться с собственником и надеяться на его честность. В Киеве, кстати, это частично получается. Столица — один из немногих городов Украины, где количество бомбоубежищ с 2014 года увеличилось — с полутора тысяч до практически пяти.

Проверяют бомбоубежища в Украине довольно часто. Каждый раз, когда Россия сводит свои войска к украинской границе или, когда существует какая-то другая масштабная военная угроза. И хоть эти проверки носят довольно-таки декларативный или даже демонстративный характер, но каждый раз местные власти в том числе и через СМИ обращаются к украинцам – проверьте карту бомбоубежищ, знайте, где можно спрятаться у своего дома, у своего офиса, и на всякий случай соберите так называемый тревожный чемоданчик.

Борис Сачалко, Андрей Шурин, Настоящее время