По экономическому содержанию все расходы городского бюджета делятся на текущие и капитальные.

Капитальные расходы обеспечивают социально-экономическое развитие города. К этой категории относятся: приобретение основного капитала и капитальные трансферты.

Нас, в первую очередь интересует приобретение основного капитала, а именно: приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования, капитальное строительство, реконструкция и реставрация, а также капитальный ремонт.

Приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования.

В прошлой каденции на эти цели заоблачные суммы не выделялись, всего миллионов 10–20.

В бюджете-2021 предусмотрена значительно большая сумма – 152,8 млн грн. В ней львиная доля (130,7 миллиона) – кредит Европейского инвестиционного банка на приобретение автобусов, которые так и не были закуплены в этом году. Виной тому – ухудшение отношений с Республикой Беларусь. В 2022-м автобусы обойдутся городу миллионов на 40 дороже, и это в лучшем случае.

В связи с этим интересно было бы посмотреть экономику КП «Николаевпастранс». Сегодня никто не знает (или знает, но не говорит) во что обходится городу эксплуатация ранее приобретённых «зелёных» автобусов и какова именно фактическая!!! себестоимость проезда в них одного пассажира.

Капитальное строительство

На капитальное строительство в 2021 году предусматривалось 42,1 млн грн. Эти деньги планировали «вложить» в строительство 23 объектов, что говорит о значительном «распылении» денежных средств.

Самые крупные суммы в бюджете предназначались: зоопарку, на строительство летних вольеров «Остров зверей» (17,7 млн) (совершенно «случайно» директором зоопарка работает депутат партии «Пропозиция»), строительство троллейбусной линии в Корабельный район (10 млн). Оба объекта относятся к долгостроям, их строительство началось ещё в 2017 году. И если с «Островом зверей» все более-менее понятно, то сколько лет и денег понадобится для окончания строительства троллейбусной линии – большой вопрос. И это при том, что даже построенная и введённая в эксплуатацию линия в полной мере не решает транспортные проблемы Корабельного района.

Что интересно, в перечне объектов капитального строительства всего 4 сдаточных объекта. Есть в этом списке и многострадальная котельная школы №4, «возведение» которой началось ещё в 2016-м. Но что-то мне подсказывает, никакой сдачи в этом году не будет.

Странно, но в списке объектов нет ни строительства дюкера через Южный Буг, ни новых сетей водоснабжения и водоотведения в Варваровке. А сколько в прошлом году вокруг этого было «танцев с бубнами»! Не обошлось тогда и без торжественного «пуска» воды, и даже «фонтана» из нового водовода. А сегодня этот «источник» неожиданно «иссяк», как и деньги на его «подпитку»

Следует отметить и то, что в том же перечне 16 объектов, строительная готовность которых на конец года не превысит 10%, при этом у шести из них этот показатель всего 1%. Как ни вспомнить известный лозунг: «Движение – всё, конечная цель – ничто».

Между главными распорядителями бюджетных средств расходы на капитальное строительство были распределены следующим образом: 23,7 миллиона – управлению капитального строительства; 16,2 миллиона – департаменту ЖКХ; 5,2 миллиона – управлению образования. Неужто «стройка века» в Академии детского творчества, начатая ещё в 2015-м, в этом году может завершиться? Посмотрим.

Реконструкция и реставрация объектов коммунальной инфраструктуры.

На 31 объект реконструкции и реставрации в бюджете-2021 выделено 105,6 миллиона.

Крупных проектов в перечне практически не нет. Из того, что осталось – реконструкция тепловых сетей в районе Херсонского шоссе (проект финансируется за счёт кредита компании НЕФКО), приёмного покоя БСМП, Соборной площади (не буду здесь употреблять ненормативную лексику, просто наберёмся терпения …). При утверждении бюджета-2021 на указанные цели предусматривались 17,7, 8,3 и 7,5 миллиона гривен соответственно.

В списке объектов реконструкции и реставрации 6 сдаточных объектов. Один из них, реконструкция спортивной площадки школы №44 (мкр. Кульбакино), «висит» с 2016 года.

Строительная готовность 7 объектов на конец года не превысит 10%.

Несмотря на то, что готовность Соборной площади на начало года была 84%, завершить скандальный объект в 2021 даже не планировали. А куда спешить, «забойные» деньги потрачены, праздновать Новый год есть где, что ещё нужно для «романтичных горожан»?

Кстати, о молодёжи. В списке реконструкций не видно самого крупного на сегодняшний день «недостроя» – ДК «Молодежный» со сметной стоимостью 360 миллионов. Правду говорят, ломать - не строить…

Капитальный ремонт

Эта категория предусматривает капитальные ремонты объектов социальной инфраструктуры, автомобильных дорог, объектов благоустройства города. Капитальный ремонт жилого фонда проходит по отдельному «коду».

В бюджете-2021 на капитальные ремонты предусмотрено 296,6 миллиона, из которых 70,9 – на ремонты жилого фонда.

С незапамятных времён информация о капитальных ремонтах находится за семью замками. Все дело в том, что Бюджетный кодекс не требует от распорядителей бюджетных средств и финансовых органов раскрывать эту информацию в составе бюджета, в отличие от объектов капитального строительства, реконструкции и реставрации.

Помнится, только однажды, при подготовке бюджета-2018 (Александр Фёдорович тогда «отсутствовал») депутатам был представлен полный пообъектный список предстоящих ремонтов, в том числе и текущих.

В остальных случаях эта информация становилась достоянием депутатов месяца через два после принятия бюджета, а иногда лишь при утверждении годового отчёта о его выполнении, хотя и это – не факт.

Не была исключением и подготовка к принятию бюджета-2021. Понимая, что новые депутаты сразу захотят «взять быка за рога», мэр решил упредить их возможные недовольства. В решение о бюджете-2021 был внесён пункт, в соответствии с которым главным распорядителям бюджетных средств разрешалось финансировать капитальные расходы только после их согласования бюджетной комиссией.

Предложение мэра было компромиссным для всех, особенно для «оппозиционеров». С одной стороны, они как бы заставили мэра с ними считаться, а с другой – оставили за собой право позже «разобраться» с "закулисьем" принять нужные решения «в интересах горожан».

Не думаю, что голосовавшие за «компромисс» Сенкевича не понимали, что согласование пообъектного списка бюджетной комиссией предопределено. 8 из 14 её членов – представители промэрской фракции «Пропозиция». В дальнейшем все так и происходило. Не могу заявить, что это совсем, совсем плохо, но уверенно могу сказать, что пользуются товарищи такой возможностью «по полной»! При этом с таким «козырем» и «щирим та відкритим серцем ...» можно было бы сделать для Николаева и проживающих в нем избирателей (романтиков) много полезного и необходимого!

Что печально, главные распорядители бюджетных средств, не побежали наперегонки согласовывать свои объекты с бюджетной комиссией. Возможно, это одна из причин того, что планы выполнения работ основными нашими «строителями и ремонтниками» за считанные дни до конца бюджетного года выполнены всего на 50%. Интересно, воспользуются они возможностью обвинить бюджетную комиссию в затягивании вопроса согласования перечня объектов или нет?

Традиционно, больше половины всех расход на капитальные ремонты – у департамента ЖКХ.

Есть, правда, в этом году и аномалии. Неожиданно Корабельный район в конкуренции с соседями вышел в лидеры по объёму средств, выделенных на капитальные ремонты, обогнав при этом даже Центральный район, возглавляемый «однопартийцем» Александром Берёзой.

Объяснить такую аномалию можно предположить «приближённостью» … (кого и к кому напишу в другой раз, а писать есть что).

Если говорить о направленности вложений в капитальные ремонты, то на первом месте – капитальный ремонт жилого фонда с суммой 70,9 млн грн, на втором – капитальный ремонт дорог, на который в этом году было выделено рекордно мало, всего 68,3 миллиона, на третьем – благоустройство города с цифрой 46,9 миллиона, ничто по сравнению с прошлым, предвыборным годом.

Капитальные ремонты объектов образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта – меркнут на фоне дорог и благоустройства,

Капитальный ремонт жилого фонда – одна из самых важных «тем» и для депутатов и горожан. Неслучайно на эти цели выделены самые большие средства статьи «капитальный ремонт».

Но есть вопросы, на которые следует смотреть философски.

Ещё в феврале прошлого года исполком городского совета разрешил списать многоквартирные дома с баланса коммунальных предприятий города и других юридических лиц, содержащих жилой фонд. После вступления в силу принятого решения считается, что ответственными за состояние жилого фонда являются не ЖЭКи, на балансе которых находились эти дома, а сами жильцы - совладельцы всего имущества многоквартирного дома.

После такого решения городской совет как бы и не должен выделять деньги на какой бы то ни был ремонт чужой собственности.

Но в городе пока ещё действует Программа реформирования ЖКХ, которая предусматривает возможность выделения средств городского бюджета на капитальные ремонты жилого фонда. Как уже говорилось выше, на эти цели в бюджете-2021 предусмотрено 70,9 миллиона.

Интерес жильцов капитально ремонтируемых домов очевиден. То, что по закону они должны делать за свой счёт, им обеспечивает городской бюджет.

Чем интересен ремонт жилого фонда депутатам? Он позволяет «не ленивому» организовать и поддерживать контакт с жильцами ремонтируемого дома, своими непосредственными избирателями. Мой хороший товарищ говорил: «Я знаю, что сказать людям, я не всегда знаю, как их для этого собрать». Проведение капитального ремонта в доме – именно тот случай.

Есть, правда, одна проблема. Это кулуарный способ отбора домов, в которых планируется проводить капитальный ремонт.

При отборе претендентов эффективны два инструмента: активность жильцов и/или приближённость их депутата к руководству департамента ЖКХ, который и делит «бюджетный пирог» между претендентами, или приближённость к «самому».

Одно из решений этой проблемы – составление и обнародование полного списка нуждающихся в капитальном ремонте. Формировать этот список должна авторитетная (без кавычек) комиссия, состоящая из специалистов, депутатов и общественности. Главный критерий составления списка – «степень разрушений». Приоритет в этом списке должны иметь домам, имеющие официальный статус аварийных.

Для внесения изменений в список нужны будут весомые аргументы и обоснования, не вызывающие сомнений у других претендентов.

На капитальные ремонты жилого фонда должен быть установлен определённый «лимит», к примеру, в процентах от капитальных расходов на год, который будет известен всем горожанам. Знание объёмов финансирования и порядкового номера в списке претендентов позволит совладельцам домов самостоятельно принимать решения, ждать «манны небесной» ещё год-два или решать имеющуюся проблему за свой счёт.

Есть ещё один механизм помощи при проведении капитальных ремонтов – действующая в городе «программа 10/90», которая позволяет ОСМД, собравшим 10% сметной стоимости ремонта, получить 90% средств на капитальный ремонт своего дома из городского бюджета

Хорошая идея, но и здесь не обходиться без «ложки дёгтя».

Решение о ремонте в рамках программы кулуарно принимают 2–3 чиновника. Нет ни списка всех желающих принять участие в программе, ни критериев приоритетности. Принцип «кто первый встал, того и тапки» в большинстве случаев не работает.

Известны случаи, когда одни ОСМД, выполнившие все требования программы, годами не могут в неё попасть, а другие - участвовали в ней и два и три раза.

Выход? Пересмотр критериев попадания в программу и очерёдности выделения бюджетных денег её участникам.

При количестве претендентов, превышающем возможности бюджета, стоит организовывать проведение конкурса между домами с равнозначными ремонтами (ремонтом крыши, ремонтом балконов, ремонтом системы водоснабжения) по принципу аукциона, кто предложит больший процент софинансирования, тот продвигается вверх в очереди на участие в программе.

В любом случае действующая сегодня в городе система распределения бюджетных благ требует кардинальной перестройки.

P.S. В этой и предыдущих частях «Бюджетной кухни» я осознанно не упоминал о таких понятиях, как общий и специальный фонд, фонд развития, дефицит и профицит бюджета. Сделано это для того, чтобы не перегружать изложенный материал специфическими терминами и не увеличивать количество уровней его рассмотрения. Уверен, все желающие легко восполнят этот пробел, ознакомившись с Бюджетным кодексом Украины и популярной литературой по теме бюджета.

Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета