Незважаючи на численні докази, Росія восьмий рік заперечує, що окупувала частину Донбасу. Ми вже розповідали про структуру управління угрупованнями «ДНР» та «ЛНР». Її можна розділити на чотири блоки, раніше детально зупинилися на політиці та економчних питаннях, сьогодні ж мова – про безпеку і військову сферу. Розкажемо про те, яким чином бойовики підпорядковані командуванню збройних сил РФ, розкриємо специфіку роботи ФСБ на окупованих територіях та назвемо імена співробітників Федеральної служби безпеки Росії, яких відправили в Донецьк і Луганськ.

Новочеркаськ – невелике місто у Ростовській області, яке місцеві називають столицею донського козацтва. Тут звична справа на вулиці зустріти не лише патруль «козаків», але й солдатів та офіцерів російської армії.

«За сім тисяч кілометрів, з Іркутська, приїхав спеціально, щоб служити, оскільки з центру Сибіру відправляють на південь», – розповідає військовослужбовець збройних сил Росії, на якого ми випадково натрапили на вулиці міста. З 2017 року в Новочеркаську розташований штаб 8 армії, яку Росія створила після початку війни на Донбасі.

«Якщо з точки зору чоловіків говорити, то все-таки люди, швидше за все, ідуть по контракту, тому що багато частин, заробіток стабільний, особливо під час пандемії, яка триває не перший рік. Можу розповісти з власного досвіду – служу, ще жодного разу такого не було, щоб зарплата не прийшла, невчасно чи обрізана. Тому – якщо мужчина, то військовослужбовець», – відповідає на запитання про те, де працюють місцеві жителі, військовослужбовець російської армії.

«Ми в районі Будьонівської (вулиці – ред.) живемо, по Будьонівській іноді проходять машини з солдатами кудись, можливо, на навчання їдуть чи в Ростов на якісь огляди – лише це я бачу», – розповідає про присутність військових у місті жителька Новочеркаська.

«Не скажу, що після 2014 року (стало більше військових – ред.), але у нас тут перебуває 8-а армія. Єдине, що дуже подобається, – паради, які відбуваються 9 травня. Техніка, солдати – дійсно відчувається свято, майже як у Москві», – розповідає місцева пенсіонерка.

Військовослужбовець, якого ми зустріли на вулиці російського міста, переконує, що близькість Донбасу на службу ніяк не впливає. Однак за даними Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, саме зі штабу 8-ї армії в Новочеркаську командують бойовиками на Донбасі, першим армійським корпусом в Донецьку і другим – у Луганську.

«Якщо говорити про роль цих корпусів, по-перше – це сковування наших військ. Та система оборони і взагалі ті рубежі, які визначені для першого і другого армійських корпусів, передбачають не тільки оборонні операції, а й наступальні. Відповідно, будь-яке сковування наших військ – це теж загроза. І відповідно, роль і місце корпусів, ми чітко бачимо, в планах застосування збройних сил Російської Федерації проти нашої держави визначені», – зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький.

Спецпідрозділ «Вимпєл» на Донбасі

Якими є ці корпуси – ми детально зупинимося нижче. Зараз же поговоримо про повністю закритий і маловідомий важіль управління окупованим Донбасом. Управляють ним із московської Луб'янки. Наприкінці 2014-го у Донецьку та Луганську створили «МДБ» – так звані «міністерства державної безпеки».

«Це один із елементів російської окупації, тобто перетворення окупованих територій в аналог російської території. В ідентичний спосіб відбулася фактична анексія Південної Осетії, Абхазії. Якщо взяти регіональний орган територіальної безпеки Російської Федерації, управління ФСБ у Воронежі, в Ростові чи Краснодарі, і його структуру порівняти з тим, що в Донецьку, Луганську – це буде структура «міністерства державної безпеки», – розповідає представник контррозвідки СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки України передала Донбас Реалії записи телефонних розмов осені 2014 року. За даними силовиків, на одному з них співробітники управління «В» («Вимпєл») ФСБ Росії Микола Рожков (позивний «Молот») і Олексій Кушнір (позивний «Серб») обговорюють деталі та час в’їзду групи осіб з Росії на територію України через неконтрольований українською владою кордон. На іншій розповідають про деталі того, яким чином його перетинають.

«Серб», це «Молот» турбує. Стою на посту. Заявку не подали», – жаліється Микола Рожков. «Та подали все, коли ти подзвонив. Все записано, 8:55 було, коли подали. Я телефоную черговому в Ростов. Черговий телефонує начальнику відділу кордону. Той телефонує на пункт пропуску. Звідти дзвонять тому х*ю, який стоїть на шлагбаумі. Як тільки ви подаєте заявку, вона моментально їде в Ростов», – відповідає Олексій Кушнір. Згідно з даними авіаперельотів, які є в нашому розпорядженні, «Серб» або Олексій Кушнір часто літав з Москви до Ростова в компанії Геннадія Анатолійовича Прусакова. Людина з такими ж даними у відкритих джерелах значиться як герой Росії, полковник, співробітник групи «Вимпєл» ФСБ Росії. «Це спецназ з елементами оперативної роботи за межами Російської Федерації. У Донецьку і Луганську перебувають на ротаційній основі співробітники управління «В». Це невеликі групи, по 5 осіб. В їхні функції входить силове забезпечення діяльності оперативної групи ФСБ, навчання спецпідрозділів «МДБ», «МВС», «Генпрокуратури». Це і супроводження важливих персон, які інкогніто прибувають на окуповані території, це можуть бути керівники міністерств Російської Федерації, керівники управлінь адміністрації президента РФ – вони їх охороняють, зустрічають на кордоні і супроводжують. Вони виходять на бойові операції, на лінію зіткнення, приймають участь у снайперських, контрснайперських операціях. Тобто вони активно приймають участь в бойових діях проти України», – розповідає представник контррозвідки СБУ. В одній з наданих СБУ розмов, наприклад, Микола Рожков обговорює «втрати» в його бойовій групі, йдеться про загибель двох осіб. Інші співробітники управління «В», які засвітилися на Донбасі, Володимир Балашов та Ілля Балуков. Вони, як і більшість «вимпелівців», які приїжджають на Донбас, є співробітниками так званого гірського відділу. Балуков, до речі, керував групою в Луганську на початку 2020 року – якраз у той час, коли зняли відоме відео з російськими снайперами. «МДБ» і оперативні групи ФСБ в Донецьку та Луганську Однак «Вимпєл», фактично, нижня ланка у структурі збудованій російською ФСБ на Донбасі. По-перше, варто повернутися до донецького та луганського «МДБ». «Вони збирали інформацію про тих, хто колись служив в СБУ, в міліції – або пішов вже зі служби, або їх вигнали з цих структур. І я знаю декілька таких випадків, коли їх також кидали на підвал, обробляли, тому що родини тут залишалися, і вони підписували документи і ставали частиною цієї структури. Були, зрозуміло, ті, хто свідомо пішов. Вже у 2015 році вони, фактично, контролювали всю ситуацію, витіснивши бандформування. І починають створювати систему інформаторів, розповсюджують її в різних структурах, систему доносів і відслідковування, спостереження за тими, кого вони вже вважали ворогами «молодих республік», – розповідає релігієзнавець, колишній полонений угруповання «ДНР» Ігор Козловський. За даними контррозвідки СБУ, багато співробітників «МДБ» – це колишні працівники українського МВС, а ось керівний склад – громадяни Росії, які в Україні перебувають під вигаданими іменами. Голова так званого «МДБ» угруповання «ЛНР» Анатолій Антонов насправді Рашид Садиков. Це прізвище вже звучало у пресі. А ось справжнє ім'я керівника «МДБ» угруповання «ДНР» Володимира Павленка ми називаємо вперше – Володимир Євдокімов. Зареєстрований він у Краснодарі на вулиці Думенка. Також громадянами Росії є співробітники «МДБ» угруповання «ЛНР» Микола Куренков та Микола Кравцов. Їхні справжні прізвища Курочкін і Крайній.Але головну роль у сфері безпеки відіграє навіть не «МДБ», а оперативні групи ФСБ, які відправляють з Москви. «В Луганську вказана група складається орієнтовно з 13 осіб, в Донецьку – близько 15. Їх очолюють кадрові співробітники центрального апарату Федеральної служби безпеки Російської Федерації і їхній особовий склад, вказаних груп, складається із кадрових оперативних співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Як правило, це співробітники Воронезького, Ростовського і Краснодарського регіональних управлінь ФСБ. Керівник вказаної групи – це співробітник 5-ї служби департаменту оперативної інформації ФСБ РФ. Ротації періодичні, вони можуть бути або 2 місяці, або 4 місяці – залежить від обставин», – розповідає представник контррозвідки СБУ. Сьогодні ми назвемо імена п'яти керівників цих груп, які час від часу бувають на Донбасі. Олександр Шингирьов (позивний «Арбат»), Олексій Корнєв (позивний «Айсберг»), Костянтин Максимов (позивний «Карел»), Станіслав Полянцев (позивний «Бродяга»), Андрій Курилкін (позивний «Дипломат»). Як стверджують в СБУ, без відома керівника оперативної групи на окупованих територіях нічого не відбувається, а відповідають вони за кілька напрямків. «Організація роботи вказаних «міністерств», контроль за діяльністю оперативних працівників «МДБ» «ДНР» і «ЛНР». Це також забезпечення контррозвідувального режиму на окупованих територіях, контроль за так званими «органами влади» окупованих територій. Це і організація охорони «кордону» «ДНР»/«ЛНР» з Російською Федерацією, з територіями підконтрольними уряду України. Це і шифрований спеціальний зв'язок. Тобто всі функції, які притаманні органам безпеки. При цьому «міністерства державної безпеки» вони використовують як інструментарій, як допоміжні структури, основну роботу роблять вони», – розповідає представник контррозвідки СБУ. У різний час на окуповані території у складі цих оперативних груп приїжджали інші співробітники ФСБ. З цього списку варто виділити Олександра Марченка, який, за даними СБУ, курує роботу Андрія Кочетова– голови так званої «профспілки працівників малих підприємств «ЛНР». Завдання Кочетова – налагодити контакти з профспілками країн Європи та Південної Америки і таким чином легалізувати угруповання «ЛНР». Що він і намагається робити. «Про важливість Кочетова для ФСБ говорить, наприклад, те, що коли він перетинає неконтрольований кордон України з Росією, заїжджає на територію Російської Федерації, його перебування в Ростові і посадка на літак до Москви завжди забезпечується оперативним працівником ФСБ, який контррозвідувально забезпечує ростовський аеропорт Платова. Аналогічна історія відбувається у Москві», – розповідає представник контррозвідки СБУ.

«МДБ» відповідає не тільки за політичну ситуацію, вона відповідає за ситуацію навколо можливих якихось злочинів серед військових, накопичення зброї, контрабанда зброї – все ж тече в Росію. Одночасно вони відповідають за особливі позиції, наприклад, за сигарети. Там три великі обладнані фабрики, які виробляють контрабандні сигарети – в Дебальцевому, біля Донецька і в Луганській області», – розповідає журналіст латвійського видання «Спектр» Дмитро Дурнєв .





«Сьогодні вказані підприємства розширились. Чому вони так розширились, тому що в них виникли нові ринки збуту і ці ринки збуту далеко за межами Луганська, Донецька, і навіть України та Росії. Продукція підпільних тютюнових фабрик виявляється по всій Західній Європі, вона і в Великій Британії є. За наявності військових вздовж неконтрольованого кордону України з Росією, дуже важко уявити, щоб оця величезна маса тютюнових виробів, без контролю з боку тих самих «арбатів», «карелів», «бродяг» і так далі перетинала контрольований Росією кордон і далі без перешкод вантажилась на судна в Новоросійську, Таганрозі», – розповідає представник контррозвідки СБУ.