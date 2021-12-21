Пролетел, даже не пришёл, а именно пролетел, год каденции вновь избранного городского совета. Причём, настолько незаметно, что его не заметили ни депутаты, ни жители города.

Оглядываясь назад, похвастаться особо нечем, да и в памяти осталось мало чего. В этот список, разве что, можно было бы включить несчётное количество обращений депутатов «на верх», целью которых был «желанный» PR; создание бесконечных контрольных комиссий, «выхлоп» от которых – ноль; коррупционный скандал в департаменте ЖКХ; коллективный «исход» из сессионного зала фракции ОПЗЖ; громкие заявления о голосующих «бандерлогах», находящихся во власти «заматеревшего»; возвращение к концу «сезона» части «заблудших» в объятья, как ни странно, того же «заматеревшего»:)).

Остались в памяти и два-три действительно серьёзных выступления горожан, отстаивающих свои законные интересы и права на безопасную жизнь в нашем городе. Пожалуй, и все…

Анализируя прошедший год жизни, а год жизни, а это цееееелый год жизни!, думаю – зачем все это было нужно, предвыборные «страсти», «сделаем город лучше», сессии, депутатские комиссии, рабочие группы ни о чем…, если на выходе такой результат?

Первой в новом созыве и, пожалуй, основополагающей, в прямом смысле этого слова, работой, приведшей к конкретному результату (без этого, априори, нельзя было начинать трудиться на «благо»), была совместная работа всех депутатских фракций над регламентом городского совета. Все тогда почему-то были уверены, что достаточно заложить в регламент правильные нормы и все само собой заработает «по-новому», ошибки прежних лет превратятся в достоинства, а город заживёт новой жизнью.

Но даже этот опыт оказался не совсем успешным. В процессе технического редактирования в регламент «кем-то» были внесены правки. В одной из статей была потеряна часть текста, в другой – вставлена редакция предыдущего регламента, описания конкретных процедур заменили ссылками на «положения», которые не разработаны до сих пор, а сотня грамматических ошибок и описок так в тексте и остались.

Все это, конечно, вызвало у членов комиссии, мягко говоря недоумение.

Итоговый текст регламента появился на сайте горсовета за три часа до его принятия. Времени на корректировку – не было. Единственный вариант – перенести рассмотрение вопроса. Но городской голова на перенос рассмотрения этого вопроса не пошёл. Несмотря на возражения членов комиссии документ все же был вынесен на голосование. Результат – 28 «ЗА». Это минимальная численность депутатов, необходимая для принятия решения. И что интересно, 6 из 13 членов комиссии по разработке регламента при голосовании либо воздержались, либо нажали кнопку «Против».

Почему я вспомнил о регламенте, когда пишу о бюджетной кухне ? Ответ простой- в нем есть норма о необходимости утвердить на протяжении 100 календарных дней так называемый «бюджетный регламент», именно он , в сегодняшней депутатской каденции, должен был определять организационно-процедурные вопросы бюджетного процесса. И никто другой!

Зачем это было нужно? Дело в том, что в мэрии, начиная с 2015 года, практиковалось «вбрасывание» проекта бюджета в лучшем случае – дуже пізно, в миру это называется – в «свинячий голос», за три дня до его рассмотрения и принятия в сессионном зале.

Расчёт был прост, за день-два сложно разобраться в тысячах цифр, во всех хитросплетениях доходов и расходов бюджета. Да и внести в него за такой срок свои правки практически невозможно. Если вы, к примеру, предлагаете добавить средства на любимую школу, то такую же сумму нужно снять с другого объекта, к примеру, с обожаемого другим депутатом детского садика. А такая коллизия за короткий срок не разрешается.

Именно для того, чтобы впервые за 6 лет разработать бюджет «по правилам», а не «по понятиям», с максимальным учётом общественных интересов (а принятие бюджета всегда компромисс) и предлагалось в марте-апреле 2021-го утвердить бюджетный регламент.

Отмечу, что проект такого документа был разработан ещё в начале 2018-го. Когда городской голова «набирался сил», далёкие от политических и чиновничьих «боёв», скромные сотрудники департамента финансов подготовили документ, который прописывал все процедуры бюджетного процесса так, как оно должно быть «по закону», а не так, как «кому-то» хочется. К документу тогда были отдельные замечания, но в целом он был понятным, логичным и позволял систематизировать бюджетный процесс в будущем.

Основным преимуществом разработанного документа была его конкретность. К примеру, в нем написано: до 10 сентября городской голова подаёт в департамент финансов свои «хотелки». До 15 сентября департамент финансов готовит на рассмотрение депутатов бюджетную резолюцию, в которой уточняет основные направления бюджетной политики, её приоритеты. До 15 октября бюджетная резолюция должна быть принята городским советом. До 20 ноября департамент финансов принимает окончательного решения о включении бюджетных запросов главных распорядителей бюджетных средств в проект бюджета. До 25 ноября департамент финансов готовит проект решения исполкома. Не позднее, чем за 10 рабочих дней (в районе 10–11 декабря) проект решения должен быть на сайте горсовета. До 15 декабря бюджетная комиссия рассматривает предложения и готовит своё заключение, а возможно и изменения в бюджет. До 25 декабря городской совет должен рассмотреть и утвердить решение о городском бюджете.

Тем не менее документ был «спрятан под сукно» и все пошло своим чередом.

Памятуя о разработанном документе, «ветераны движения» настояли на включении в регламент нормы о необходимости разработки и представления на утверждение горсовета бюджетного регламента.

Но прошло 100 дней, потом и 200, и 300, а бюджетного регламента депутатам на утверждение так никто и не представил. И это при том, что финансовый департамент подготовил свой документ и даже утвердил его решением исполкома. Утвердили и «положили»! Что, «положили» – додумывайте сами...

Но в этом документе всего две конкретны даты: 15 августа – департамент финансов подаёт исполнительному комитету прогноз бюджета, и 25 декабря – предельная дата утверждения бюджета. Но даже этот «кастрированный» документ никто не соизволил представить на утверждение совета, как того требует регламент. И это несмотря на неоднократные напоминания.

Беззубость, в большинстве своём, коллег-депутатов, и «положили» на решения городского совета руководством города привели к тому, что процесс подготовки бюджета на 2022 год мало чем отличается от предыдущих пяти лет, есть даже «ноу-хау», программно-целевого планирования.

По состоянию на 21 декабря, за день до рассмотрения бюджета-2022 на сессии, проекта решения нет ни на сайте городского совета, ни в почте у депутатов.

Ниже скриншот проектов решений, размещённых на сайте городского совета за последние дни.

Одно отличие в бюджетном процессе этого года все-таки есть.

Начиная с 2021 года департамент финансов обязан составлять Прогноз бюджета – документ среднесрочного бюджетного планирования, определяющий показатели бюджета и служащий основой для составления проекта бюджета на следующий год. Документ разрабатывается с учётом целей и приоритетов, определённых в прогнозных и программных документах экономического и социального развития.

В августе такой документ был утверждён городским советом, но сегодня об этом мало кто помнит, а зря.

Время шло. Вопросы о бюджете следующего года все чаще начали звучать и от депутатов, и от общественности.

Не выдержав давления со стороны депутатов, а возможно воспользовавшись временным отсутствием мэра, кто-то «придумал» ноу-хау (рано или поздно узнаем фамилию автора) – бросить депутатам «балдышку» и приоткрыть завесу таинственности.

В начале декабря департамент финансов обнародовал «табличку» расходов, якобы бюджета-2022, с цифрами, из которой невозможно было понять к чему они. Для общего фонда 2 миллиарда явно мало, для специального фонда – много.

После этого информацию «расширили», показав распределение бюджетных средств между их главными распорядителями по кодам экономической классификации.

При этом, и городской голова (на последней сессии), и его первый заместитель утверждали, что проект бюджета 1 декабря уже обнародован и находится на сайте.

Но судя по скриншоту выше, в разделе сессионные вопросы его до «сих пор» нет.

Но за разговорами о бюджете-2022 практически никто не вспоминает о другом, более важном в иерархии документе – Программе экономического и социального развития города Николаева на 2022–2024 годы (дальше – Программа-2022–2024). Срок действующей сегодня аналогичной программы истекает в этом году.

Похоже, «работа» над Программой-2022–2024 велась давно. Ещё в августе исполком принял решение вынести её на рассмотрение сессии. Но в сессионных вопросах городского совета документ «засветился» только 9 декабря.

Где же она полгода болталась? Дело в том, что все документы государственного планирования, к которым относится и Программа-2022–2024, должны проходить так называемую стратегическую экологическую оценку (СЭО), процедуру определения, описания и анализа последствий для окружающей среды и здоровья населения от реализации государственных программ планирования и развития. СЭО проводится при разработке соответствующего документа государственного планирования до момента его утверждения.

Соответствующий отчёт о СЭО, разработанный ФОП Мозговой, датирован только 21 октября.

Напомню, отчёт по СЭО готовится не для чиновников, а для жителей города, чтобы они могли осознать возможную экологическую опасность от принимаемых решений и иметь возможность во время общественного обсуждения высказать по этому поводу своё мнение.

Но о жителях города, похоже, забыли или сделали вид, что забыли.

Сам отчёт 26 октября был обнародован на сайте горсовета в разделе «Инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность», который горожане вряд ли посещают в поисках экологической информации, в то время как программы развития обычно размещаются в разделе не «Экономический потенциал города» странички «Экономика и финансы» сайта городского совета.

В разделе «Объявления» все того же сайта информации о проведении с 26 октября по 25 ноября общественного обсуждения отчёта о СЭО обнаружить не удалось.

Похоже, все сделано для того, чтобы важнейшее событие – разработка и принятие Программы-2022–2024 годы, прошло незаметно.

Теперь о самой Программе-2022–2024.

В ней 141 страница, написанная убористым шрифтом.

В первом разделе – традиционный анализ экономического и социального развития города за предыдущий период. На более, чем 50 страницах перечисляются «достижения», к которым город, как «боевая единица» особого отношения не имеет. Статистика, статистика, статистика.

Во втором разделе определены цели, задания, мероприятия экономического и социального развития города на 2022–2024 годы. И что самое интересное – большая часть текста переписана с Программы-2021. Задрали, не то слово! И это при том, что в стране принципиально изменилась ситуация с энергоносителями, мир продолжает отчаянную борьбу с «коронавирусами», бешеными темпами растут цены…

Все это должно было в том или ином виде найти своё отражение в Программе-2022–2024, но об этом в ней – ни слова. Вода, вода, вода…

Ниже приведён скриншот результата сравнения программных постулатов управления культуры образца 2021 года и включённых в Программу-2021–2024 годы (красным выделены отличия).

Такое подобие текстов, конечно же не во всех разделах. Справедливости ради следует отметить значительные изменения, внесённые в разделы «Управление объектами коммунальной собственности» и «Архитектура и градостроительство».

Тем не менее процентов на 70 тексты новой и «исполненной» программы – подобны. Актуализированы только даты, статистика и то, что связано с изменениями законодательства.

Складывается впечатление, что весь «труд» написан ради одного – перечня инвестиционных проектов (объектов), которые планируют когда-нибудь финансировать.

Перечень является одним из приложений программы экономического и социального развития. Ниже скриншот фрагмента перечня из программы экономического и социального развития города Киева на 2021–2023 годы.

В нем есть вся необходимая информация об объекте: сроки реализации проекта, его сметная стоимость, объем ранее освоенных денег, объем выделенного финансирования.

Ниже – скриншот аналогичного по сути приложения нашей Программы-2022–2024. В представленной форме отсутствует даже сметная стоимость объекта.

А ведь в Программе-2018-2020 (таблица#191) сметная стоимость объекта ещё была! Ниже – фрагмент документа прошлой каденции.

Зачем это сделано? Отсутствие в документе сметной стоимости объекта позволяет её менять, не согласовывая с депутатами. Главное, чтобы название объекта было в программе развития, все остальное, дело техники.

Теперь о самих «инвестиционных проектах» (объектах), включённых в перечень Программы-2022–2024. Их в ней пока – 199, из которых 173 перекочевали из Программы-2021. Напомню, в действующей программе изначально было 182 объекта. Только 9 из них на сегодня окончены (как, к примеру, светофор в микрорайоне Северном), либо «забыты» (как Соборная площадь и ДК «Молодёжный»).

По определению, программа – система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам.

На вскидку, суммарная стоимость объектов, включённых в Программу-2022–2024, миллиардов под десять. Лет на 20 работы хватит.

О какой взаимоувязке можно говорить, когда в программе не обозначено главное – ресурсы, за счёт которых её можно выполнить.

При таком подходе вопрос реализации программы в принципе не актуален, потому что в ней стоят невыполнимые задачи – строительство или реконструкция 199 объектов за три года при отсутствии реальных ресурсов.

Итог всему сказанному. Мэру и его команде всегда были чужды стратегические, прогнозирование и планирование. Все решения, которые принимаются в здании на Адмиральской, 20 – ситуативные, лишённые каких-либо технико-экономических обоснований. Главный принцип принятия оперативных задач – я так решил или так надо политически.

Но это путь, понятно куда!!! Уже сегодня последствия такой «внутренней политики» в нашем любимом Николаеве, в полной мере мы ощущаем на себе. Смешно, когда маленькую котельную в школе!!! «строим» вторую каденцию!

P.S. О последствиях "такого" отношения депутатов к программам – на примере Соборной площади.

В июне 2018-го со стоимостью 34,4 миллиона реконструкция Соборной площади была включена в Программу-2018–2020. Тогда же на проектирование , из бюджета был выделен 1 миллион. Заказчик вместе с проектантом решили, что реконструкция этой площади «должна стоить» – минимум 90 миллионов. В Программу вносятся изменения и депутаты, "не глядя" за них голосуют, что тут такого, это ведь только Программа. Имея карт-бланш на 90 миллионов, заказчик играет торги на эту сумму, заключает с победителем договор, подрядчик приступает к работам. Через неделю площади нет – разобрали, оградили, разрыли. И тут депутаты «случайно» слышат, что сметная стоимость объекта «после экспертизы» – 97 миллионов! Возмущались, протестовали, эмоциям не было предела. Позвольте, мы так не договаривались! А площади то уже нет. Одни руины. Тут же «зазвучали» голоса – негоже оставлять площадь в таком непристойном виде накануне 230-летия города! Что было дальше, отдельная история, и вы все её знаете.

Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета