Сергей Кантор

Накануне бюджетной сессии «страсти-мордасти» в самом разгаре, но эмоции оставлю «на потом».

Ограничусь сухим изложением своего видения прогноза бюджета Николаевской городской территориальной общины на 2022 год (далее — Бюджет-2022).

По утверждению департамента финансов, показатели Бюджета-2022 разработаны на базе основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития города Николаева, итогов исполнения бюджета в 2020-м и ожиданий его исполнения в 2021 году.

Напомню, начиная с 2021 года департамент финансов обязан составлять прогноз бюджета — документ среднесрочного бюджетного планирования, определяющий его показатели и служащий основой для составления проекта бюджета на следующий год. Документ разрабатывается с учётом целей и приоритетов, определённых в прогнозных и программных документах экономического и социального развития.

В августе этого года Прогноз бюджета на 2022–2024 годы (далее — Прогноз-2022—2024) был утверждён решением городского совета.

Программным документом экономического и социального развития в Николаеве служит соответствующая программа развития, срок действия которой истекает в этом году. Проект новой Программы экономического и социального развития Николаева на 2022–2024 годы (далее — Программа-2022—2024) размещён на сайте городского совета и её тоже предстоит утвердить на предстоящей сессии.

В соответствии с Бюджетным кодексом: «Проєкт місцевого бюджету на плановий бюджетний період ґрунтується на показниках, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у році, що передує плановому». Учитывая эту норму, в дальнейшем при каждом сравнении бюджетных показателей, будем сверять их с Прогнозом-2022—2024 (прогнозные показатели в таблицах выделены зелёным).

Доходы.

Предполагается, что доходы Бюджета-2022 по сравнению с текущим годом возрастут на 11,0%. При этом, планируется увеличение налоговых поступлений — на 15,4%; местных налогов — на 8%; неналоговых поступлений — на 27%; поступлений от наших бюджетных учреждений — на 48%. Такой рост «внутренних» резервов связан с увеличением стоимости питания в школах и детских садиках, кроме того, часть бесплатных услуг станет платной.

Напомню, от бюджетных учреждений в следующем году ожидается получить в бюджет 101 миллион!

Общий рост налоговых поступлений объясняют повышением минимальной заработной платы в Украине. Однако, эти деньги необходимо ещё собрать!!! Не исключено, что увеличение расходов на оплату труда приведёт к сокращению численности персонала даже в крупных компаниях.

Тенденции изменения численности наёмных работников видны на слайде, взятом из материалов департамента финансов.

Первый звоночек этого процесса стал заметен уже в конце текущего года, когда поступления от уплаты НДФЛ были ниже планируемых.

Расходы.

Что касается расходов бюджета, то при звучащем оптимизме, «картина маслом» такая:

В 2022 году планируется сократить финансирование департаментов ЖКХ и энергетики, причем последнего — сразу на 40%. И это во время энергетического кризиса, когда энергоэффективность является одним из важнейших направлений деятельности, в том числе и органов местного самоуправления! Не откосы должны быть приоритетом департамента энергоэффективности, пусть этим занимается департамент ЖКХ, а поиск реальных «дыр», через которые улетает «в трубу» тепло в наших школах, детских садиках и больницах, а что улетает с теплом, наверно понятно всем — «наши бабки». Комплексная термомодернизация зданий — это замечательно, за ней будущее! Но стоит она десятки, чаще сотни миллионов гривен. Нет сегодня у города таких денег, как не печально это звучит.

В то же время, посмотрев по сторонам, можно за десяток миллионов обеспечить экономию 10–15% тепла и электроэнергии. Посмотрите внимательно на здания коммунальных учреждений. Неизолированные трубы отопления на чердаках и в подвалах, замокающие из-за отсутствия водостоков стены зданий, закрытые «фанерками» входы в подвальные помещения, «сифонящие» двери и окна, закрашенные в десять слоёв батареи, отсутствие рекуперации тепла систем вентиляции... Этот список можно продолжать ещё долго.

А ведь в 2016 году, тогда ещё совсем «молодому» городскому голове, на примерах показывали и рассказывали пути элементарной экономии энергоносителей. В залежалых документах управления образования, к которым «руки так и не дошли», есть даже поручение мэра организовать эту работу (тогда департамента энергетики ещё не было). Но все это казалось тогда малоприбыльным. Огромная проблема была и остаётся — поручение мэра есть, но «руки не дошли»! Увы! :((

Зато в Бюджете-2022 нашли отражение разговоры о сокращении полномочий администраций районов. Их финансирование по сравнению с уходящим годом сокращается в среднем на 20%. В то же время более, чем на 50% выросли расходы, проходящие через исполком. Треть из них (245 миллионов), это оплата услуг по перевозке пассажиров электрическим транспортом.

Даже с учётом 150-миллионного кредита, скромными в следующем году выглядят планы по ремонту дорог. А вот по благоустройству родного города мы будем впереди планеты всей! Похоже, следующий год будет годом «чистоты и порядка». По крайней мере, об этом говорят планы и намерения взять ещё один кредит на 150 миллионов для приобретения техники нашим коммунальным предприятиям, в частности: КП «Николаевкоммунтранс», КП «Обрий-ДКП» и КП «Парки». Именно КП «Парки» должно заменить частных подрядчиков, ранее убиравших город.

Интересно, долго ли просуществуют планы по обеспечению чистоты и прядка в городе «своими» силами? Тем более, когда эффективной работой коммунальных предприятий и не пахнет.

Об этом свидетельствуют хотя бы суммы взносов в уставные фонды наших коммунальных предприятий (фактически — суммы финансовой помощи). В следующем году планируется внести в уставный фонд девяти коммунальных предприятий более 66 миллионов! Из них: 24,9 миллиона получит ЭЛУ автодорог (очередная попытка сделать из этого предприятия «главного дорожника» города, чем все заканчивалось, ветераны помнят), 20 миллионов — КП «Парки», 10,9 миллиона — КП «Николаевпастранс» (оператору «зелёных» автобусов). Перепадёт немного и ТРК «Март», 1,7 миллиона для компании — большая удача. Интересно, что в 2021 году в уставный фонд коммунальных предприятий было направлено 45,7 миллиона, а в 2020-м — 21,6 миллиона. Прогресс, как видите, налицо!

А вот ещё одно коммунальное предприятие, за создание которого уже проголосовал городской совет, в Бюджете-2022 даже не упомянуто. Как вы все наверное «догадались», речь о КП «МФК «Николаев»! Дальше не развиваю тему, так как меня все это уже давно «задрало». Тем не менее кое-кто до сих пор считает, что завод, на котором я имею честь работать, благодаря футболу обрёл «второе дыхание», зарабатывая на нем вместе со мной! Хотя на самом деле, и завод и я — точно получили «под дых». По-другому это не могу назвать!

Едем дальше!

Судя по цифрам, сократятся в следующем году и объёмы ремонтов жилого фонда.

А вот на содержание аппарата управления в 2022 году предусмотрено 393,6 миллиона, в том числе, 342,5 млн грн — это расходы на заработную плату с отчислениями. По сравнению с уходящим годом сумма увеличивается на 39,3 миллиона.

Численность сотрудников пока не меняется и составляет все те же 1074 штатных единицы, хотя уже начались разговоры о необходимости увеличить численность в связи с передачей «на места» большого количества административных услуг.

Расходы на коммунальные услуги и энергоносители, необходимые для обеспечения работы исполнительных органов городского совета, обойдутся бюджету в 12,2 миллиона, почти в два раза дороже, чем в этом году.

Проблема сокращения численности и количества исполнительных органов — остаётся «актуальной» и в 2022-м! В уходящем году её мягко говоря..., не могу писать это слово, но оно точно начинается из буквы «П»!

О приоритетах инвестиционной политики и направленности бюджетных вложений можно судить по перечню инвестиционных проектов, которые финансируются в городе.

Документом городского бюджета, в котором собраны инвестиционные проекты, является перечень инвестиционных проектов (объектов) (далее — Перечень). Обычно в бюджете это приложение 6.

Напомню, указанный перечень разрабатывается на базе Прогноза-2022—2024 и Программы-2022—2024. Но изучая представленный в проекте бюджета Перечень невольно ловишь себя на мысли, что в Прогноз-2022—2024 вряд ли кто заглядывал???!!! Да и сам список объектов вызывает, мягко говоря, удивление.

Из 51 объекта аналогичного перечня Прогноза-2022, в Бюджет-2022 попало всего 22 объекта, и только у 3-х из них объем финансирования полностью соответствует прогнозным показателям. Возникает вопрос, кому и зачем нужен такой прогноз? Точнее, кому и зачем нужны такие прогнозисты?

Бросается в глаза и большое количество в Перечне «круглых» сумм, выделяемых на следующий год.

Таким способом обычно решается задача раздать «всем сёстрам по серьгам». Правда, в этот раз «батька» явно «мельчит». В Перечне на 8 объектов выделяется всего по 50 тысяч, на 4 объекта — по 100 тысяч, ещё на 3 — по 150 тысяч. Что сегодня можно сделать за 50 тысяч на объекте, сметная стоимость которого — 350 миллионов, я имею в виду дворец спорта на Пограничной, который взялся, типа «из ларца»? В какую голову это «подкатило» — «нарыть не могу»!

Кроме того, Перечень «кишит» светофорными объектами, их в нем восемь. Подобное количество закладывается в бюджет каждый год, из них в лучшем случае сдаются один-два. Запланируйте вы 2–3 светофора, но запустите их, если считаете, что это необходимо. Для меня вообще целесообразность размещения в городе такого количества светофоров (а в Пограмме-2022—2024 «забита» установка 33 новых светофоров!) вызывает большие сомнения. Но это тема для специалистов в области проектирования транспортной инфраструктуры.

Ещё о Перечне. Из 47 объектов, в него включённых, только 10 — сдаточные. Причём объекты на Херсонском шоссе, финансируемые за счёт кредита НЕФКО, должны были сдаваться ещё в этом году.

В то же время 9 объектов к концу 2022 года могут иметь строительную готовность 5%, у четырёх из них этот показатель на конец года не превысит 1%. Опять «вбухиваем» деньги непонятно во что?

Имеющиеся вопросы и «удивления» от изучения Перечня разделены на категории и сведены в таблицу.

Несколько комментариев к таблице.

Начну со страницы 31 Программы-2022—2024. В одном из абзацев сказано: «Основними досягненнями у 2020 році можна вважати майже повне закінчення ремонтних робіт за проєктом: «Реконструкція з термосанацією будівлі ДНЗ № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57». Продовжуються ремонтні роботи в ЗОШ №№ 42, 45, 14, 23, ДНЗ №№ 106 та 123».

Если ДНЗ № 87 сдан ещё в 2020 году, о каком тогда детском садике № 87 идёт речь в проекте Бюджета-2022? Кто кого дурит? При этом, если посмотреть на процент готовности садика на конец 2022 года, то никто ни его, ни детский садик № 123 не планирует сдавать и в 2022 году. Просто Бред!

Что касается ликвидации подтопления посёлка Горького, то на его «спасение» в 2022 году выделено целых 100 тысяч гривен из необходимых для окончания 8 миллионов, этих самих гривен. Следует вспомнить, что в прошлом созыве на сессию приходили жители, которые выступали против проведения запланированных работ. Кроме того, трассировка дренажной системы в проекте была проложена под опорой ЛЭП. Интересно перед тем, как включать объект в Перечень, изменили трассировку или перенесли ЛЭП?

О реконструкции легкоатлетического манежа на Центральном городском стадионе. В Прогнозе-2022—2024 общая стоимость его реконструкции — 20 миллионов, а в Бюджете-2022 — выделяется 28 миллионов. Если верить тому же Прогнозу-2022—2024, строительная готовность манежа к концу 2024 года не превысит 75 %. Что мы делаем? Плодим ещё один долгострой? Или рассчитываем на «чудо» от «сказочников»? Не получится ли так, что существующее разрушат, а нового не построят? Интересно, кто автор этой идеи? Напомню, ещё с 2018 года в «незавершёнке» КП «Капітальне будівництво» лежит оплаченная из бюджета первая стадия проекта Дворца игровых видов спорта и лёгкой атлетики на том же стадионе!!!???. И этим же проектом нынешний барак, в котором сегодня занимаются легкоатлеты, должен быть снесён, а на его месте должна быть построена вторая очередь вышеупомянутого дворца! Кто, откуда, зачем «впихивает» реконструкцию того, то по-хорошему давно пора заменить современным спортивным объектом?

Есть нюанс и с ФОКом в Корабельном районе, рядом с которым планируют построить поле для бейсбола. Но согласно Программе-2021, принятой уже нашим созывом, рядом с ФОКом мы собирались строить поле для игры в минифутбол (объект № 3 в перечне управления спорта). Мало того, в той же Программе речь идёт и о наличии экспертного заключения на ПКД. Вопрос: так что мы строим, поле для бейсбола в дополнение к полю для минифутбола или вместо него?

О финансировании строительства нежилого объекта на Озёрной, 43, известного в народе как «Недострой на Намыве» — отдельный разговор.

Выше речь шла об объектах, включённых в проект Бюджета 2022. Но есть два объекта, которые обойдены вниманием. Нет их ни в Прогнозе-2022—2024, ни в Программе-2022—2024, ни в Бюджете-2022, а напрасно.

Речь идёт о незавершённой реконструкции Соборной площади и ДК «Молодёжный», самых «громких» объектов последних лет.

Что касается Соборной площади, возможно реконструкция уже завершена, просто мы б этом не знаем? В таком случае как быть с музеефикацией «находки века»? Только на подготовку заключения об исторической ценности остатков магистрата (гауптвахты), датированной 1795 годом, и соответствующую корректировку ПКД бюджет потратил не один миллион.

Другое дело, если интерес к площади пропал, и перспектива окончания планируемых ранее работ уже мало кого волнует. Тогда скажите об этом честно и забудем тему. Есть, правда, одно «но». Но это другая история.

Самым крупным объектом, когда-либо реализуемым в Николаеве, был и пока остаётся ДК «Молодёжный». Понятно, что достроить его в полном объёме самостоятельно город не сможет. Тогда необходимо найти решение, которое позволит дворцу иметь хотя бы те возможности, которые у него были до «перестройки».

В представленном списке есть и самый распиаренный в своё время объект — сквер «Манганаровский». В 2022-м исполнится 10 лет с момента начала его реконструкции, пока это рекорд! Очевидно, что выделенные на следующий год 2 миллиона — «як мёртвому кадило». Нужно принимать решение о целесообразности продолжения работ «до победного конца» или отказаться от всего ранее «задуманного» и завершить работы после окончания очередного этапа реконструкции.

Остаётся надеться, что один из авторов востребованного горожанами сквера, являющийся депутатом этого созыва, приложит необходимый ресурс и усилия для завершения реконструкции сквера.

Ну и «вишенка на тортик». Вернёмся к дворцу спорта на Пограничной, с заявленной стоимостью 350 миллионов. В этом году миллион «в утеху сказочникам» уже улетел. На следующий год выделяется пока 50 тысяч, но как говориться «лиха беда начало». В отличие от «наивных» чиновников горисполкома, я в «сказки» давно не верю. Как бы планы строительства «Дворца спорта» на Пограничной не повторили участь «стройки века» на территории областной ШВСМ (ранее территория ДФСО «Украина», ещё ранее — ДСО «Зенит», ещё ранее — ДСО «Авангард»). Остов спортивного зала уже лет 10 является уроком тому, что взрослые дяди и тёти должны реально смотреть на жизнь. А «сказочников» оставим нашим детям и внукам.

Кстати, о детях и внуках.

Ниже табличка уже оформленных кредитов и обязательств. Чтобы не возникало сомнений откуда информация, вот ссылочка на первоисточник.

А это график погашения оформленных кредитов и обязательств по гарантиям.

Давая эту информацию, департамент финансов не показал в ней кредит ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Хотя на одной из последних сессий городского совета для погашения очередного платежа по этому кредиту пришлось выделять из бюджета 20 миллионов. Прошло все это на удивление тихо.

Нет в представленной информации и 150-миллионного кредита на приобретение коммунальной техники, не учтён в ней и оформляемый МКП «Николаевводоканал» субкредит на 20 миллионов евро для развития системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаеве.

Вы спросите при чем тут дети и внуки? Догадайтесь с одного раза!

Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета