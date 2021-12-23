22 грудня 2021 року здійснено перший випробувальний пуск гідроагрегату №3 Ташлицької ГАЕС (ТГАЕС), яка входить до складу Южно-Українського енергокомплексу. Зафіксовано вихід на номінальні показники - 136,4 обертів на хвилину. Це стовідсоткова номінальна частота обертання гідроагрегату. Для енергетиків це значуща подія, адже додатковий гідровузол дозволить не тільки збільшити потенціал станції, але й покращить регулюючі можливості, надасть додаткові балансуючі і маневрові потужності для української енергосистеми в цілому. Зважаючи на майбутню інтеграцію до європейської енергосистеми, це особливо актуально, адже в ЄС приділяються жорсткі вимоги до наявності та швидкодії регулюючих потужностей.

В урочистостях з нагоди випробувального пуску третього гідроагрегату - другої черги Ташлицької гідроакумулювальної електростанції – взяли участь Міністр енергетики України Герман Галущенко, очільник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, Народний депутат України Артем Чорноморов, представники підрядних організацій та працівники Компанії.

За словами керівника профільного міністерства, символічно те, що перший випробувальний пуск третього гідроагрегату співпав з професійним святом енергетиків. «З таких подій, як сьогодні, складається впевненість у майбутньому. Це ще один крок до абсолютної енергонезалежності нашої держави. Щиро вітаю з цією подією та вдячний кожному, хто доклав зусиль до пуску третього гідроагрегату ТГАЕС», - підкреслив Герман Галущенко.

«Успішне випробування та подальше підключення третього гідроагрегату ТГАЕС до енергосистеми України є черговим кроком у розвитку Енергоатома, черговим успішно реалізованим інвестиційним проєктом Компанії, черговим внеском у розвиток енергетичної незалежності нашої країни, – зауважив Петро Котін. – Пуск третього гідроагрегату сьогодні – головна святкова подія і наш подарунок країні з нагоди Дня енергетика».

Добудова Ташлицької гідроакумулювальної електростанції визначена серед пріоритетних завдань державної політики забезпечення енергобезпеки України. Повний проєктний обсяг ТГАЕС передбачає шість агрегатів загальною потужністю 900 МВт.

Про реперні точки в будівництві ТГАЕС на шляху до пуску третього гідроагрегату розповідав заступник головного інженера – директор Каскаду ГЕС-ГАЕС ВП ЮУАЕС Олександр Фальчиков.

— Олександре Борисовичу, добудова Ташлицької гідроакумуювальної електростанції була визначена одним з пріоритетних завдань державної політики забезпечення енергобезпеки України, яким був шлях до пуску третього гідроагрегату?

— Ташлицька ГАЕС є однією зі складових Южно-Українського енергокомплексу. Разом з Южно-Українською АЕС та Олександрівською ГЕС вона утворює унікальне енергетичне підприємство зі спільною системою управління та видачі потужності. Слід згадати, що в історії гідроакумулювальної станції було кілька ключових етапів. Спорудження об’єктів гідрокомплексу розпочалось чотири десятиліття тому, у 1981-му. За 10 років встигли вийти на 80% готовність проєкту ТГАЕС. Тоді завершити його не вдалось через введення Кабміном мораторію.

Поновили роботи тільки у 2001 році, генпроєктувальнику довелось доопрацьовувати проєкт з урахуванням стану поставленого обладнання, недобудованих споруд, параметрів пускового комплексу, умов будівництва. Здебільшого зміни та доповнення стосувались мінімізації та компенсації шкоди довкіллю. Було багато соціальних та природоохоронних заходів в рамках добудови об’єкта, тож ми можемо стверджувати, що Ташлицька ГАЕС - це екологічний проєкт.

Перший та другий агрегати запустили з різницею у рік (2006 і 2007 рр. відповідно). На цьому завершився базовий етап формування великого промислового гіганту - Южно-Українського енергокомплексу. Досягнутими результатами ми пишаємось. Агрегати ефективно працюють в об’єднаній енергосистемі України (ОЕС) і вже виробили більш як 2,6 млрд кіловат-годин електроенергії. І ось, через 15 років з моменту введення «первістка» ТГАЕС у промислову експлуатацію, ми успішно здійснили випробувальний пуск третього гідроагрегату. Потужність станції в генераторному режимі тепер досягне 480 МВт.

— Що отримала енергосистема від пуску Ташлицької ГАЕС?

— Треба зазначити, що через малоефективну структуру генеруючих потужностей в об’єднаної енергетичної системи України є труднощі в регулюванні добових графіків навантажень. Вона не збалансована - базисних потужностей АЕС і ТЕС набагато більше, ніж маневрених ГЕС і ГАЕС. Наша гідроакумулювальна станція призначена саме для покриття пікових навантажень та заповнення нічних провалів. Це не просто додаткові кіловати, а суттєве посилення стійкості та надійності роботи енергосистеми України.

Принцип роботи простий. У нічні години, коли є надлишкова електроенергія, агрегати закачують воду у верхню водойму. Акумульований потенціал використовують для виробництва кіловатів під час пікових навантажень на мережу.

За даними «Укренерго», введення в експлуатацію першої черги гідроагрегатів у 2006 і 2007 рр. дозволило забезпечити аварійний і частотний резерви ОЕС, скоротити кількість зупинок блоків теплових електростанцій під час нічних провалів та увімкнень у вечірній час, а також сприяло значному заощадженню газу та вугілля. За виникнення системної аварії у енергосистемі України завдяки ГАЕС можна буде відновити режим роботи енергосистеми та електропостачання споживачів власними силами. Та й для Южно-Української АЕС теж є зиск від гідроакумулювальної електростанції. Це електропостачання власних потреб, що додатково забезпечує необхідний рівень безпеки АЕС в нештатних режимах.

— Це правда, що гідроагрегати Ташлицької ГАЕС за лічені хвилини запускаються «з нуля»?

— Унікальним є не лише проєкт станції, а й встановлене на ній обладнання. Гідроагрегати ТГАЕС запроєктовані для роботи у 4-х режимах: турбінному, насосному, синхронного компенсатора з насосним обертанням і синхронного компенсатора з турбінним обертанням. Нині фактично використовується перші два.

У нас є можливість швидкого реагування в будь-який час доби, зокрема, у разі аварії на якійсь електростанції, обриву ЛЕП та ін. Для введення гідроагрегату у роботу до набору номінального навантаження у насосному режимі потрібно 10 хвилин, а у генераторному - 3 хвилин. Для зупинки для зняття навантаження - до однієї хвилини. Що ж стосується потужності одного гідроагрегату, то у турбінному режимі це 160 МВт, а у насосному - в середньому 210 МВт. Максимальний ККД сягає 91,9% і 90,8 % відповідно.

— Чи є якась особлива цінність ГАЕС у реаліях сьогодення?

— Ще раз повторю: головна особливість ГАЕС - спроможність швидко реагувати на зміни в енергосистемі і змінювати потужність, чого не в змозі робити АЕС і ТЕС. Це стало в нагоді після виходу на балансуючий ринок електричної енергії у 2020 році. Він працює в режимі реального часу та забезпечує баланс виробництва-споживання і фінансове врегулювання небалансів електроенергії.

Розпорядження про завантаження чи розвантаження від відокремленого підрозділу НАЕК «Енергоатом-Трейдинг» може надійти у будь-який час доби. Заявки формуються з врахуванням результатів продажу електроенергії на інших сегментах ринку, прогнозів дефіциту чи профіциту кіловатів.

З виходом на балансуючий ринок режим роботи Каскаду ГЕС-ГАЕС змінився. Нас почали вмикати в генераторному та в насосному режимах не лише у вечірні та ранішні максимуми, а й удень. Усе залежить від кон’юнктури ринку та від пори року. Зокрема, під час зимового максимуму ми працюємо по 4 цикли на добу – двічі в режимі насоса і двічі в генераторному режимі. Часові інтервали роботи гідроагрегатів теж змінилися. Вони можуть складати від 15 хвилин до чотирьох годин. Робота стала більш напруженою та інтенсивною, тож і обладнання, і персонал мають постійно бути у повній готовності.

— Чи можна стверджувати, що Ташлицька ГАЕС – це екологічний проєкт?

— Екологічна прийнятність діяльности Ташлицької ГАЕС підтверджена численними експертизами. З останніх - це позитивний експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» щодо відкоригованого плану добудови гідроакумулювальної станції у 2017 році. Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження проєкту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Введення гідроагрегатів №№3-6» погоджено профільними відомствами, серед них - Міністерство регіонального розвиту, будівництва і житлово-комунального господарства, Міністерство фінансів, Міністерство екології і природних ресурсів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, а також Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

Введення в експлуатацію та робота ТГАЕС не мають негативного впливу на екологічну ситуацію. Більш того, під час роботи гідроакумулювальної станції відбувається процес інтенсивного перемішування всіх шарів води та насичення їх киснем за рахунок активної циркуляції. А це якраз запобігає застійним явищам і покращує якість води.

Не слід забувати, що, починаючи з 2010 року, коли рівень водойми підняли до позначки 16,0 м, Олександрівське водосховище виконує роль водного акумулятора. Накопичений у повноводні весняні місяці запас води дозволяє у меженний період частково зменшити вододефіцит у нижній течії Південного Бугу. Проте акумульованого запасу мало, за посушливої спекотної погоди його вистачає не більш, ніж на два місяці. Лише один приклад: у липні 2017 року гідроенергетикам Каскаду ГЕС-ГАЕС Южно-Українського енергокомплексу довелося здійснити залпове скидання води з Олександрівського водосховища, аби забезпечити можливість водопостачання Вознесенська та прилеглих сіл. Якби цього не зробили, рівень води в річці опустився б нижче критичної позначки для роботи системи водозабору насосної станції і без водопостачання залишилися б майже 70 тисяч людей.

Окрім екологічної складової, слід сказати і про соціальну. За підсумками зведеного кошторисного розрахунку у рамках проєкту добудови ТГАЕС передбачена фінансова підтримка соціальних та екологічних заходів прилеглих територій у сумі 910 596 тис. грн. За ці гроші села і міста нашого регіону забезпечуються питною водою. Також кошти йдуть на реконструкцію та оновлення інженерних комунікацій, закладів освіти, а також покращення соціально-побутового і медичного обслуговування населення, природоохоронні заходи. Фактичне фінансування на сьогодні становить 191,8 мільйона гривень.

— Урочистості пройшли, але ж попереду ще багато роботи. Які завдання сьогодні стоять перед персоналом ТГАЕС?

— Розбудова Ташлицької ГАЕС є амбітним та далекоглядним енергетичним проєктом, а пуск третього гідроагрегата - важлива подія для забезпечення енергетичної незалежності України. Потужність ТГАЕС, яка тепер досягне майже половини максимального навантаження атомного енергоблока, та її гнучкість дають змогу реально впливати на стан усієї енергосистеми.

Багато чого вже зроблено, але це був лише випробувальний пуск, який показав нам - чи правильно зібраний гідроагрегат №3, наскільки якісно проведені пусконалагоджувальні роботи, які вібраційні та теплотехнічні характеристики. Попереду ще багато завдань - до травня ми маємо виконати великий обсяг робіт із сертифікації та отримати ліцензію для його подальшої легальної роботи на ринку допоміжних послуг. Ось такі масштабні плани.

Пишаюсь тим, яких результатів нашому колективу вдалось досягти на сьогоднішній день. Ми довели, що потрібні енергосистемі України і дійсно здатні забезпечувати надійність роботи її південного сектора, виступаючи надійним резервом для покриття пікових навантажень. Я впевнений, у нас на підприємстві є достойна професійна зміна, якій можна доручити подальшу розбудову ТГАЕС та забезпечення ефективної роботи. Своїм колегам хочу нагадати слова відомого британського політика Уїнстона Черчілля: «Ніколи не бійтеся майбутнього. Вдивляйтеся в нього з упевненістю. Якщо є вагома мета і підтримка, ви завжди прийдете туди, куди хочете».

Анастасія Чабанюк