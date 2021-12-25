25 грудня та 7 січня. Україна має два Різдва Христових.

Крім нас так святкують ще п’ять країн у світі (Еритрея, Албанія, Ліван, Білорусь та Молдова), всі інші — визначилися з однією датою.

Пояснюємо, хто ще відзначає 7 січня, чому Різдво 25 грудня некоректно називати «католицьким» та чи буде Україна відзначати іншу дату.

КОЛИ Ж РІЗДВО?

Є два календарі Юліанський та Григоріанський.

Юліанський календар був запроваджений у 46 році до н.е. за ініціативи Юлія Цезаря. А всі християни почали ним користуватися у 325 році н. е.

Цей календар округлює рік до 366 діб, хоча астрономічно сонячний рік триває 365 діб, 5 годин, 48 хвилин і 6 секунд.

Аж у 16-му столітті Папа Римський Григорій XIII помітив, що це літочислення відстає від астрономічних явищ на 10 днів і ввів свій календар у 1582 році: тоді одразу після 4 жовтня настало 15 жовтня.

Україна живе за Григоріанським календарем. Відповідно до нього Новий рік настає 1 січня, а Різдво має бути 25 грудня.

Чому ми так не святкуємо?

Відзначати Різдво Христове 25 грудня — за точнішим Григоріанським календарем — вирішили не одразу. Всеправославний Собор в Константинополі «переніс» Різдво аж у 1923 році.

На це погодилися майже усі країни світу. Серед незгодних був Радянський союз. З тих часів церква Московського патріархату, а за нею і Київського патріархату в Україні, зберігає вірність Юліанському календарю.

За цим календарем Різдво — 7 січня, а Новий рік мав би бути 14 січня.

ЧОМУ (НЕ) «КАТОЛИЦЬКЕ РІЗДВО»?

За Юліанським календарем «живуть», і відповідно святкують Різдво 7 січня, всього декілька церков у світі.

Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська, Чорногорська, Польська православні церкви, Афонські монастирі, а також всі Українські православні церкви та Українська греко-католицька церква. За деякими даними, це 25% християн світу.

Інші 75% християн святкують Різдво в ніч з 24 на 25 грудня.

Це римо-католицька церква, більшість протестантських церков, а також частина православних (включаючи Александрійську, Кіпрську, Болгарську, Румунську, Грецьку та Константинопольську, крім Афону),

Тобто 25 грудня помилково пов’язується виключно з католицизмом, адже у цей день святкують більшість православних світу, а отже неправильно називати цю дату «католицьким Різдвом».

СВЯТКУВАННЯ РІЗДВА 25 ГРУДНЯ. ЧИ ПЕРЕЙДЕ УКРАЇНА?

Питання перенесення святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня обговорюється з 2015 року.

У 2017 році Верховна Рада прийняла закон, який унормував святкування Різдва двічі та зробив 25 грудня вихідним днем.

Українська православна церква Московського патірархату була однозначним противником перенесення святкування, однак зі створенням об’єднаної помісної Православної Церкви України заклики до святкування Різдва одночасно з християнами західного обряду та переходу на Григоріанський стиль літочислення зазвучали ще гучніше.

Дехто «новим Різдвом» пропонує ще далі віддалитися від Росії та її церкви, інші — підтвердити європейськість України.

А є й такі, хто вважає, що святкування Різдва за Юліанським календарем дає Україні унікальну можливість зберегти власні традиції, які важко підтримувати у сучасному світі.

Раніше Митрополит Православної церкви України Епіфаній заявив, що питання перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня може розколоти церкву.

За його словами, це питання потрібно відкласти до тієї пори, коли віряни будуть готові святкувати за новим стилем.

«Ми маємо уникати тих питань, які розділяють. Календарне питання зараз теж певною мірою може розділити Українську Церкву. Ми віримо в те, що в майбутньому, — але це питання часу — коли українці в більшості будуть бажати святкувати Різдво Христове за новим стилем, церква відгукнеться на цей запит українського суспільства», — сказав він.

За даними опитування, яке провели фонд «Демократичні ініціативи» та Центр Разумкова, кількість прихильників святкувати Різдво 7 січня зменшується — наприкінці 2018-року намір святкувати Різдво у січні озвучили 68,5% опитаних, у 2017-му ж їх було 76%.

17% сказали, що будуть відзначати два рази — і 25 грудня, і 7 січня. 4% (1% в 2017 році) відповіли, що матимуть Різдво 25 грудня.

Опитування 2019 року, яке провела соціологічна група «Рейтинг», показало, що 25% українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

64% респондентів проти такої ідеї. Ще 7% зазначили, що їм байдуже це питання і 4% — не змогли відповісти.

У 2021 році вже 26% українців «за» перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня.

58% проти такої ідеї, а 15% — байдуже.

Тобто кількість людей, які святкують чи готові перейти на 25 грудня, поступово збільшується.

Ольга Ситнік, «Українська правда»