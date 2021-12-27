Мониторинговая группа «Института Черноморских стратегических исследований» и редакции BlackSeaNews обнародовала аналитический обзор «Риски для международной безопасности в Азово-Черноморском регионе в ноябре – декабре 2021 года». Авторы исследования утверждают: Россия активно готовится к военным действиям, в том числе – к диверсионным и десантным операциям на суше и на море. Что происходит в акватории Черного и Азовского морей, почему Украина нуждается в морской границе и какие санкции могут быть болезненными для Кремля, читайте в материале Крым.Реалии.
В начале декабря Россия в очередной раз перекрыла участки Черного моря под предлогом военных учений. Аналитики «Института Черноморских стратегических исследований» и редакции BlackSeaNews обратили внимание на то, что в последнее время участки моря, закрытые Россией для судоходства, находятся крайне близко к берегам Украины, в том числе к украинским портам, месторождениям природного газа на морском шельфе, а также к морским маршрутам в Грузию и пролив Босфор.
Особое внимание исследователи уделяют ситуации в Азовском море: в начале декабря Россия под предлогом военно-морских учений перекрыла до 8 января 2022 года три района, примыкающие к украинскому берегу. Авторы аналитического обзора публикуют карту, на которой отмечены перекрытые участки моря. Они находятся рядом с побережьем Генического района Херсонской области, а также побережьем Бердянска и Мариуполя, где расположены крупные украинские порты.
Руководитель мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» и главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко в интервью Крым.Реалии высказал мнение, что такое перекрытие морских районов несет угрозу быстрого одновременного блокирования морских портов Украины в Черном и Азовском морях. Также увеличились риски случайных или спровоцированных инцидентов с применением оружия, которые могут стать поводом для военного обострения в Азовском море, а также высадки морского десанта на украинское побережье Азовского моря.
Перекрывая раз за разом все новые районы Черного и Азовского морей для своих военных учений, Россия создает ситуацию, в которой Украина становится условно сухопутным государством с опасными участками на границе. Отвечая на вопрос, какие действия предпринимает Украина, Андрей Клименко напомнил, что в начале декабря рабочая группа СНБО завершила работу над проектом Стратегии морской безопасности Украины (согласно заявлению СНБО, принятие этого документа будет способствовать улучшению ситуации безопасности в Черноморском регионе – ред.).
– Получился очень хороший документ, за которым последуют интересные и очень нужные действия. В настоящее время финальная версия документа разослана членам СНБО, и мы надеемся, что Стратегия морской безопасности будет принята в очень близком обозримом будущем. Настало время решать очень многие вопросы, но главное – нормировать различные дыры в морском законодательстве Украины.
Украине необходима морская граница в Азовском море, отмечает Андрей Клименко. Большинство украинских экспертов сходятся во мнении, что в этом вопросе нужно исходить из интересов обороны страны.
– Сегодня ситуация с Азовским морем такая: это совместные внутренние воды с Российской Федерацией. Любой корабль одной и другой страны может находиться в любой точке Азовского моря. А государственная граница Украины в Азовском море проходит по линии прибоя. Это очень серьезно. Давайте представим ситуацию: подошел десантный корабль России, встал в десяти метрах от берега, с него прыгают десантники с оружием, а украинские военные по закону не могут стрелять в этот корабль. Они могут стрелять только в десантника, который уже ступит на линию прибоя. И поэтому мы все громче говорим о том, что нам нужна граница, 12-мильная зона в Азовском море, которую можно и нужно охранять, не только на берегу, но и в море.
Эксперт обращает внимание на районы Азовского моря, которые перекрыла Россия под предлогом учений. Согласно данным мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований», в этих местах украинское побережье находится под угрозой высадки российского десанта.
– Это самые десантоопасные участки. Коса в районе Кирилловки, коса в районе Бердянска, а фактически напротив перекрытого участка близ Мариуполя находится оккупированная Российской Федерацией территория. Естественно, эта ситуация создает риски.
Аналитики мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» предостерегают: действия России могут привести к усилению блокады украинских портов на Азовском море, препятствованию морским перевозкам в Черном море, а также фактической блокаде судоходства, которая затронет порты Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
Отдельная глава аналитического обзора мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» посвящена инциденту с украинским кораблем «Донбасс» в Азовском море. Напомним, вечером 9 декабря ФСБ России заявила, что «Донбасс» направляется в Керченский пролив, «не выполняет требований изменить курс» и «создает угрозу безопасности мореплавания». Это сообщение подхватили российские СМИ, о курсе судна говорили на российских телеканалах и в эфире радиостанций.
Пресс-служба операции Объединенных сил назвала эти сообщения «фейковыми» и заявила, что судно ВМС Вооруженных сил Украины «Донбасс» не заходило в «чувствительные зоны» и выполняло задачи в своих территориальных водах.
Авторы исследования обращают внимание на то, что пока внимание СМИ было сосредоточено на «Донбассе», вечером 9 декабря в Азовском море был замечен российский ракетный катер «Шуя». Экипаж «Шуи» требовал от «Донбасса» сменить курс и грозил применить оружие.
На следующий день в Керченском проливе, на выходе из Азовского моря, был обнаружен российский десантный корабль «Новочеркасск», который накануне вышел из Севастополя с военной техникой и подразделениями морской пехоты на борту. В пресс-службе Черноморского флота заявляли, что судно вышло на учения на полигоне Опук в Крыму, однако «всплыло» оно с другой стороны Керченского пролива.
Аналитики мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» допускают, что на самом деле «Новочеркасск» «зашел в Азовское море и находился там до середины дня 10 декабря. Этого времени вполне достаточно, чтобы принять участие в учениях у украинского побережья и познакомить экипаж и десант с особенностями возможного «театра военных действий».
Андрей Клименко в интервью Крым.Реалии высказал мнение, что информационная волна в российских медиа об инциденте с украинским кораблем «Донбасс» была призвана отвлечь внимание от учений, которые Черноморский флот России мог проводить в Азовском море.
Он также обращает внимание на то, что воинские части Южного военного округа России осенью получили комплект тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2, которые предназначены для переправы колесной и гусеничной военной техники. А в ноябре-декабре на девяти полигонах в Южном военном округе и аннексированном Крыму установили автономные модульные полевые лагеря АПЛ-500.
– Мы видим, что уже третий месяц в значительной мере проводят учения спецназа, воздушного и морского десанта. Новый акцент – на морских учениях, на ночных учениях, на десантировании в ночное время – это технически сложные операции, но их характер говорит сам за себя. Мы видим многочисленные учения диверсионных групп. Они активно начали работу с резервистами. А модульные полевые лагеря дают возможность концентрации войск в нужных местах в холодное время года. Мы считаем, что сегодня сил Российской Федерации недостаточно для большой атаки, но хватит для локальных военных операций на отдельных участках.
Действия России в Азовском и Черном море создают препятствия для свободы судоходства не только для украинских, но и для иностранных кораблей. Особенно если учесть, что около 95% судов в Черном и Азовском морях принадлежат иностранным судовладельцам, говорит Андрей Клименко. В этом контексте важна международная реакция на происходящее.
– Нужно привлекать внимание третьих стран к тому, что Россия злоупотребляет некоторыми международными морскими документами. Например, когда военные перекрывают для своих учений участки моря: они обязаны предупредить соответствующие организации, которые распространяют эту информацию, чтобы на каждом судне ее учли при прокладке курса. Это регламентируется Конвенцией по безопасности мореплавания. Но речь идет о злоупотреблении, о чрезмерном использовании этого механизма, когда перекрывается значительная часть Азовского или Черного моря. Украинская сторона поднимает эти вопросы, но количество злоупотреблений увеличивается.
Повлиять на поведение России могли бы соответствующие санкции. «Азовский пакет» ограничительных мер был бы болезненным для экономики страны и военного сектора. Это косвенно подтверждают события 2019 года, когда в мире рассматривали возможность введения санкций против России из-за захвата украинских военных катеров в Керченском проливе. Тогда резко сократилось время ожидания для кораблей в Керченским проливе, перед выходом из Азовского моря в Черное.
Аналитики мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» связывают это с тем, что Россия восприняла тогда «азовские» санкции как серьезную угрозу, и считают, что сейчас необходимо поднимать вопрос о введении ограничительных мер.
– Мы настоятельно предлагаем вводить санкции к российским портам в Азовском море. Из портов Темрюка, Ростова и Азова идет постоянный трафик грузов в оккупированный Крым, поэтому они вполне заслужили санкции. Конечно, это было бы очень жестко: можно было бы говорить о том, что порты в цивилизованных странах не принимали бы суда, которые идут из Ростова, Темрюка и других портов. Это было бы очень больно, потому что из этих портов российские грузы идут за рубеж.
СПРАВКА: Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил 7 декабря, что рабочая группа завершила работу над проектом Стратегии морской безопасности Украины. По сообщению СНБО, «одной из главных целей Стратегии является превращение Украины в активного морского игрока на международной арене»
Среди главных угроз морской безопасности Украины в проекте Стратегии, кроме «агрессивной политики России в Черноморском регионе», указаны недостаточная эффективность субъектов обеспечения морской безопасности и отсутствие надлежащего уровня внутригосударственной координации.
Окончательный текст документа должен быть направлен президенту Украины и членам СНБО.
Елена Юрченко, Крым.Реалии
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Мониторинговая группа «Института Черноморских стратегических исследований» и редакции BlackSeaNews обнародовала аналитический обзор «Риски для международной безопасности в Азово-Черноморском регионе в ноябре – декабре 2021 года». Авторы исследования утверждают: Россия активно готовится к военным действиям, в том числе – к диверсионным и десантным операциям на суше и на море. Что происходит в акватории Черного и Азовского морей, почему Украина нуждается в морской границе и какие санкции могут быть болезненными для Кремля, читайте в материале Крым.Реалии.
В начале декабря Россия в очередной раз перекрыла участки Черного моря под предлогом военных учений. Аналитики «Института Черноморских стратегических исследований» и редакции BlackSeaNews обратили внимание на то, что в последнее время участки моря, закрытые Россией для судоходства, находятся крайне близко к берегам Украины, в том числе к украинским портам, месторождениям природного газа на морском шельфе, а также к морским маршрутам в Грузию и пролив Босфор.
Особое внимание исследователи уделяют ситуации в Азовском море: в начале декабря Россия под предлогом военно-морских учений перекрыла до 8 января 2022 года три района, примыкающие к украинскому берегу. Авторы аналитического обзора публикуют карту, на которой отмечены перекрытые участки моря. Они находятся рядом с побережьем Генического района Херсонской области, а также побережьем Бердянска и Мариуполя, где расположены крупные украинские порты.
Руководитель мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» и главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко в интервью Крым.Реалии высказал мнение, что такое перекрытие морских районов несет угрозу быстрого одновременного блокирования морских портов Украины в Черном и Азовском морях. Также увеличились риски случайных или спровоцированных инцидентов с применением оружия, которые могут стать поводом для военного обострения в Азовском море, а также высадки морского десанта на украинское побережье Азовского моря.
Перекрывая раз за разом все новые районы Черного и Азовского морей для своих военных учений, Россия создает ситуацию, в которой Украина становится условно сухопутным государством с опасными участками на границе. Отвечая на вопрос, какие действия предпринимает Украина, Андрей Клименко напомнил, что в начале декабря рабочая группа СНБО завершила работу над проектом Стратегии морской безопасности Украины (согласно заявлению СНБО, принятие этого документа будет способствовать улучшению ситуации безопасности в Черноморском регионе – ред.).
– Получился очень хороший документ, за которым последуют интересные и очень нужные действия. В настоящее время финальная версия документа разослана членам СНБО, и мы надеемся, что Стратегия морской безопасности будет принята в очень близком обозримом будущем. Настало время решать очень многие вопросы, но главное – нормировать различные дыры в морском законодательстве Украины.
Украине необходима морская граница в Азовском море, отмечает Андрей Клименко. Большинство украинских экспертов сходятся во мнении, что в этом вопросе нужно исходить из интересов обороны страны.
– Сегодня ситуация с Азовским морем такая: это совместные внутренние воды с Российской Федерацией. Любой корабль одной и другой страны может находиться в любой точке Азовского моря. А государственная граница Украины в Азовском море проходит по линии прибоя. Это очень серьезно. Давайте представим ситуацию: подошел десантный корабль России, встал в десяти метрах от берега, с него прыгают десантники с оружием, а украинские военные по закону не могут стрелять в этот корабль. Они могут стрелять только в десантника, который уже ступит на линию прибоя. И поэтому мы все громче говорим о том, что нам нужна граница, 12-мильная зона в Азовском море, которую можно и нужно охранять, не только на берегу, но и в море.
Эксперт обращает внимание на районы Азовского моря, которые перекрыла Россия под предлогом учений. Согласно данным мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований», в этих местах украинское побережье находится под угрозой высадки российского десанта.
– Это самые десантоопасные участки. Коса в районе Кирилловки, коса в районе Бердянска, а фактически напротив перекрытого участка близ Мариуполя находится оккупированная Российской Федерацией территория. Естественно, эта ситуация создает риски.
Аналитики мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» предостерегают: действия России могут привести к усилению блокады украинских портов на Азовском море, препятствованию морским перевозкам в Черном море, а также фактической блокаде судоходства, которая затронет порты Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
Отдельная глава аналитического обзора мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» посвящена инциденту с украинским кораблем «Донбасс» в Азовском море. Напомним, вечером 9 декабря ФСБ России заявила, что «Донбасс» направляется в Керченский пролив, «не выполняет требований изменить курс» и «создает угрозу безопасности мореплавания». Это сообщение подхватили российские СМИ, о курсе судна говорили на российских телеканалах и в эфире радиостанций.
Пресс-служба операции Объединенных сил назвала эти сообщения «фейковыми» и заявила, что судно ВМС Вооруженных сил Украины «Донбасс» не заходило в «чувствительные зоны» и выполняло задачи в своих территориальных водах.
Авторы исследования обращают внимание на то, что пока внимание СМИ было сосредоточено на «Донбассе», вечером 9 декабря в Азовском море был замечен российский ракетный катер «Шуя». Экипаж «Шуи» требовал от «Донбасса» сменить курс и грозил применить оружие.
На следующий день в Керченском проливе, на выходе из Азовского моря, был обнаружен российский десантный корабль «Новочеркасск», который накануне вышел из Севастополя с военной техникой и подразделениями морской пехоты на борту. В пресс-службе Черноморского флота заявляли, что судно вышло на учения на полигоне Опук в Крыму, однако «всплыло» оно с другой стороны Керченского пролива.
Аналитики мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» допускают, что на самом деле «Новочеркасск» «зашел в Азовское море и находился там до середины дня 10 декабря. Этого времени вполне достаточно, чтобы принять участие в учениях у украинского побережья и познакомить экипаж и десант с особенностями возможного «театра военных действий».
Андрей Клименко в интервью Крым.Реалии высказал мнение, что информационная волна в российских медиа об инциденте с украинским кораблем «Донбасс» была призвана отвлечь внимание от учений, которые Черноморский флот России мог проводить в Азовском море.
Он также обращает внимание на то, что воинские части Южного военного округа России осенью получили комплект тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2, которые предназначены для переправы колесной и гусеничной военной техники. А в ноябре-декабре на девяти полигонах в Южном военном округе и аннексированном Крыму установили автономные модульные полевые лагеря АПЛ-500.
– Мы видим, что уже третий месяц в значительной мере проводят учения спецназа, воздушного и морского десанта. Новый акцент – на морских учениях, на ночных учениях, на десантировании в ночное время – это технически сложные операции, но их характер говорит сам за себя. Мы видим многочисленные учения диверсионных групп. Они активно начали работу с резервистами. А модульные полевые лагеря дают возможность концентрации войск в нужных местах в холодное время года. Мы считаем, что сегодня сил Российской Федерации недостаточно для большой атаки, но хватит для локальных военных операций на отдельных участках.
Действия России в Азовском и Черном море создают препятствия для свободы судоходства не только для украинских, но и для иностранных кораблей. Особенно если учесть, что около 95% судов в Черном и Азовском морях принадлежат иностранным судовладельцам, говорит Андрей Клименко. В этом контексте важна международная реакция на происходящее.
– Нужно привлекать внимание третьих стран к тому, что Россия злоупотребляет некоторыми международными морскими документами. Например, когда военные перекрывают для своих учений участки моря: они обязаны предупредить соответствующие организации, которые распространяют эту информацию, чтобы на каждом судне ее учли при прокладке курса. Это регламентируется Конвенцией по безопасности мореплавания. Но речь идет о злоупотреблении, о чрезмерном использовании этого механизма, когда перекрывается значительная часть Азовского или Черного моря. Украинская сторона поднимает эти вопросы, но количество злоупотреблений увеличивается.
Повлиять на поведение России могли бы соответствующие санкции. «Азовский пакет» ограничительных мер был бы болезненным для экономики страны и военного сектора. Это косвенно подтверждают события 2019 года, когда в мире рассматривали возможность введения санкций против России из-за захвата украинских военных катеров в Керченском проливе. Тогда резко сократилось время ожидания для кораблей в Керченским проливе, перед выходом из Азовского моря в Черное.
Аналитики мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» связывают это с тем, что Россия восприняла тогда «азовские» санкции как серьезную угрозу, и считают, что сейчас необходимо поднимать вопрос о введении ограничительных мер.
– Мы настоятельно предлагаем вводить санкции к российским портам в Азовском море. Из портов Темрюка, Ростова и Азова идет постоянный трафик грузов в оккупированный Крым, поэтому они вполне заслужили санкции. Конечно, это было бы очень жестко: можно было бы говорить о том, что порты в цивилизованных странах не принимали бы суда, которые идут из Ростова, Темрюка и других портов. Это было бы очень больно, потому что из этих портов российские грузы идут за рубеж.
СПРАВКА: Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил 7 декабря, что рабочая группа завершила работу над проектом Стратегии морской безопасности Украины. По сообщению СНБО, «одной из главных целей Стратегии является превращение Украины в активного морского игрока на международной арене»
Среди главных угроз морской безопасности Украины в проекте Стратегии, кроме «агрессивной политики России в Черноморском регионе», указаны недостаточная эффективность субъектов обеспечения морской безопасности и отсутствие надлежащего уровня внутригосударственной координации.
Окончательный текст документа должен быть направлен президенту Украины и членам СНБО.
Елена Юрченко, Крым.Реалии
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