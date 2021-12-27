Мониторинговая группа «Института Черноморских стратегических исследований» и редакции BlackSeaNews обнародовала аналитический обзор «Риски для международной безопасности в Азово-Черноморском регионе в ноябре – декабре 2021 года». Авторы исследования утверждают: Россия активно готовится к военным действиям, в том числе – к диверсионным и десантным операциям на суше и на море. Что происходит в акватории Черного и Азовского морей, почему Украина нуждается в морской границе и какие санкции могут быть болезненными для Кремля, читайте в материале Крым.Реалии.

Как Россия лишает Украину моря

В начале декабря Россия в очередной раз перекрыла участки Черного моря под предлогом военных учений. Аналитики «Института Черноморских стратегических исследований» и редакции BlackSeaNews обратили внимание на то, что в последнее время участки моря, закрытые Россией для судоходства, находятся крайне близко к берегам Украины, в том числе к украинским портам, месторождениям природного газа на морском шельфе, а также к морским маршрутам в Грузию и пролив Босфор.

Карта перекрытия районов Черного и Азовского морей Россией по состоянию на 8 декабря 2021 года. Из обзора мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований»

Особое внимание исследователи уделяют ситуации в Азовском море: в начале декабря Россия под предлогом военно-морских учений перекрыла до 8 января 2022 года три района, примыкающие к украинскому берегу. Авторы аналитического обзора публикуют карту, на которой отмечены перекрытые участки моря. Они находятся рядом с побережьем Генического района Херсонской области, а также побережьем Бердянска и Мариуполя, где расположены крупные украинские порты.

Карта перекрытия районов Азовского моря Россией по состоянию на 8 декабря 2021 года. Из обзора мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований»

Руководитель мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» и главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко в интервью Крым.Реалии высказал мнение, что такое перекрытие морских районов несет угрозу быстрого одновременного блокирования морских портов Украины в Черном и Азовском морях. Также увеличились риски случайных или спровоцированных инцидентов с применением оружия, которые могут стать поводом для военного обострения в Азовском море, а также высадки морского десанта на украинское побережье Азовского моря.

Перекрывая раз за разом все новые районы Черного и Азовского морей для своих военных учений, Россия создает ситуацию, в которой Украина становится условно сухопутным государством с опасными участками на границе. Отвечая на вопрос, какие действия предпринимает Украина, Андрей Клименко напомнил, что в начале декабря рабочая группа СНБО завершила работу над проектом Стратегии морской безопасности Украины (согласно заявлению СНБО, принятие этого документа будет способствовать улучшению ситуации безопасности в Черноморском регионе – ред.).

– Получился очень хороший документ, за которым последуют интересные и очень нужные действия. В настоящее время финальная версия документа разослана членам СНБО, и мы надеемся, что Стратегия морской безопасности будет принята в очень близком обозримом будущем. Настало время решать очень многие вопросы, но главное – нормировать различные дыры в морском законодательстве Украины.

«Нам нужна граница в Азовском море»

Украине необходима морская граница в Азовском море, отмечает Андрей Клименко. Большинство украинских экспертов сходятся во мнении, что в этом вопросе нужно исходить из интересов обороны страны.

– Сегодня ситуация с Азовским морем такая: это совместные внутренние воды с Российской Федерацией. Любой корабль одной и другой страны может находиться в любой точке Азовского моря. А государственная граница Украины в Азовском море проходит по линии прибоя. Это очень серьезно. Давайте представим ситуацию: подошел десантный корабль России, встал в десяти метрах от берега, с него прыгают десантники с оружием, а украинские военные по закону не могут стрелять в этот корабль. Они могут стрелять только в десантника, который уже ступит на линию прибоя. И поэтому мы все громче говорим о том, что нам нужна граница, 12-мильная зона в Азовском море, которую можно и нужно охранять, не только на берегу, но и в море.

Корабли Черноморского флота России у берегов Крыма, апрель 2021 года

Эксперт обращает внимание на районы Азовского моря, которые перекрыла Россия под предлогом учений. Согласно данным мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований», в этих местах украинское побережье находится под угрозой высадки российского десанта.

– Это самые десантоопасные участки. Коса в районе Кирилловки, коса в районе Бердянска, а фактически напротив перекрытого участка близ Мариуполя находится оккупированная Российской Федерацией территория. Естественно, эта ситуация создает риски.

Аналитики мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» предостерегают: действия России могут привести к усилению блокады украинских портов на Азовском море, препятствованию морским перевозкам в Черном море, а также фактической блокаде судоходства, которая затронет порты Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

«Многочисленные учения диверсионных групп»

Отдельная глава аналитического обзора мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» посвящена инциденту с украинским кораблем «Донбасс» в Азовском море. Напомним, вечером 9 декабря ФСБ России заявила, что «Донбасс» направляется в Керченский пролив, «не выполняет требований изменить курс» и «создает угрозу безопасности мореплавания». Это сообщение подхватили российские СМИ, о курсе судна говорили на российских телеканалах и в эфире радиостанций.

Пресс-служба операции Объединенных сил назвала эти сообщения «фейковыми» и заявила, что судно ВМС Вооруженных сил Украины «Донбасс» не заходило в «чувствительные зоны» и выполняло задачи в своих территориальных водах.

Авторы исследования обращают внимание на то, что пока внимание СМИ было сосредоточено на «Донбассе», вечером 9 декабря в Азовском море был замечен российский ракетный катер «Шуя». Экипаж «Шуи» требовал от «Донбасса» сменить курс и грозил применить оружие.

На следующий день в Керченском проливе, на выходе из Азовского моря, был обнаружен российский десантный корабль «Новочеркасск», который накануне вышел из Севастополя с военной техникой и подразделениями морской пехоты на борту. В пресс-службе Черноморского флота заявляли, что судно вышло на учения на полигоне Опук в Крыму, однако «всплыло» оно с другой стороны Керченского пролива.

Большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота России в бухте Севастополя, 2019 год

Аналитики мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» допускают, что на самом деле «Новочеркасск» «зашел в Азовское море и находился там до середины дня 10 декабря. Этого времени вполне достаточно, чтобы принять участие в учениях у украинского побережья и познакомить экипаж и десант с особенностями возможного «театра военных действий».

Андрей Клименко в интервью Крым.Реалии высказал мнение, что информационная волна в российских медиа об инциденте с украинским кораблем «Донбасс» была призвана отвлечь внимание от учений, которые Черноморский флот России мог проводить в Азовском море.

Он также обращает внимание на то, что воинские части Южного военного округа России осенью получили комплект тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2, которые предназначены для переправы колесной и гусеничной военной техники. А в ноябре-декабре на девяти полигонах в Южном военном округе и аннексированном Крыму установили автономные модульные полевые лагеря АПЛ-500.

– Мы видим, что уже третий месяц в значительной мере проводят учения спецназа, воздушного и морского десанта. Новый акцент – на морских учениях, на ночных учениях, на десантировании в ночное время – это технически сложные операции, но их характер говорит сам за себя. Мы видим многочисленные учения диверсионных групп. Они активно начали работу с резервистами. А модульные полевые лагеря дают возможность концентрации войск в нужных местах в холодное время года. Мы считаем, что сегодня сил Российской Федерации недостаточно для большой атаки, но хватит для локальных военных операций на отдельных участках.

«Азовские» санкции: «Это было бы очень больно»

Действия России в Азовском и Черном море создают препятствия для свободы судоходства не только для украинских, но и для иностранных кораблей. Особенно если учесть, что около 95% судов в Черном и Азовском морях принадлежат иностранным судовладельцам, говорит Андрей Клименко. В этом контексте важна международная реакция на происходящее.

– Нужно привлекать внимание третьих стран к тому, что Россия злоупотребляет некоторыми международными морскими документами. Например, когда военные перекрывают для своих учений участки моря: они обязаны предупредить соответствующие организации, которые распространяют эту информацию, чтобы на каждом судне ее учли при прокладке курса. Это регламентируется Конвенцией по безопасности мореплавания. Но речь идет о злоупотреблении, о чрезмерном использовании этого механизма, когда перекрывается значительная часть Азовского или Черного моря. Украинская сторона поднимает эти вопросы, но количество злоупотреблений увеличивается.

Российские военные учения в Черном море, 2016 год

Повлиять на поведение России могли бы соответствующие санкции. «Азовский пакет» ограничительных мер был бы болезненным для экономики страны и военного сектора. Это косвенно подтверждают события 2019 года, когда в мире рассматривали возможность введения санкций против России из-за захвата украинских военных катеров в Керченском проливе. Тогда резко сократилось время ожидания для кораблей в Керченским проливе, перед выходом из Азовского моря в Черное.

Аналитики мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» связывают это с тем, что Россия восприняла тогда «азовские» санкции как серьезную угрозу, и считают, что сейчас необходимо поднимать вопрос о введении ограничительных мер.

– Мы настоятельно предлагаем вводить санкции к российским портам в Азовском море. Из портов Темрюка, Ростова и Азова идет постоянный трафик грузов в оккупированный Крым, поэтому они вполне заслужили санкции. Конечно, это было бы очень жестко: можно было бы говорить о том, что порты в цивилизованных странах не принимали бы суда, которые идут из Ростова, Темрюка и других портов. Это было бы очень больно, потому что из этих портов российские грузы идут за рубеж.

СПРАВКА: Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил 7 декабря, что рабочая группа завершила работу над проектом Стратегии морской безопасности Украины. По сообщению СНБО, «одной из главных целей Стратегии является превращение Украины в активного морского игрока на международной арене»

Среди главных угроз морской безопасности Украины в проекте Стратегии, кроме «агрессивной политики России в Черноморском регионе», указаны недостаточная эффективность субъектов обеспечения морской безопасности и отсутствие надлежащего уровня внутригосударственной координации.

Окончательный текст документа должен быть направлен президенту Украины и членам СНБО.

Елена Юрченко, Крым.Реалии