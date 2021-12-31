«У новому році точно піду в зал, більше читатиму, займуся самоосвітою та дбатиму про здоров’я», — ми часто обіцяємо собі почати рік із корисних звичок. Зазвичай серед них — і вміння розпоряджатися своїми фінансами та збільшувати дохід.

Разом із фінансовою консультанткою Олександрою Грудзевич та доцентом Київської школи економіки (KSE) Володимиром Вахітовим пояснюємо, як спланувати власний бюджет на 2022 рік та підвищити власний заробіток.

Із чого почати та що врахувати

Плануючи бюджет на наступний рік, важливо враховувати дохід і витрати, каже Олександра Грудзевич. Зазвичай люди помилково вважають, що планування бюджету — це лише про витрати. Але важливо ще запитати себе, на який дохід за рік хочете вийти. Це допоможе рухатися в потрібному напрямку.

«Тут варто зважати, чи може людина більше заробляти на своїй посаді, чи їй необхідно змінити роботу. Або ж вона може отримувати додатковий дохід», — каже Олександра Грудзевич.

А ще, плануючи бюджет, треба проаналізувати, що ви вже маєте, а що слід придбати. І перед тим, як купувати, добре зважити: чи справді вам потрібна саме ця річ? Можливо, вже маєте щось схоже або чим можна замінити це. Визначивши цілі, варто на кожну з них окремо відкладати гроші. (Краще, щоб їх не було надто багато — 2-3 головні для кращої концентрації).

Також Олександра рекомендує проаналізувати витрати поточного року, аби зрозуміти, чи траплялися ситуації, які спонукали до додаткових непередбачуваних витрат.

«Це потрібно, щоби спрогнозувати, наскільки високою є ймовірність того, що схожа ситуація повториться у наступному році. Наприклад, незапланований ремонт машини або сантехніки у квартирі. Краще одразу зробити запас на такі позапланові витрати», — каже Олександра Грудзевич.

Як і на що відкладати: лайфхаки та схеми

Закладаючи бюджет, Грудзевич радить керуватися правилом «50/30/20%»:

50% йдуть на базові витрати: оплата рахунків, оренда житла, продукти, проїзд, податки тощо;

30% — необов’язкові витрати, як-от похід до театру, музею, ресторану або відпустка;

20% — заощадження.

Аби краще спланувати бюджет на майбутні витрати, можна створити онлайн-таблицю — це допоможе структурувати плани.

«У бюджет на наступний рік варто прописати витрати на свята, дні народження, підготовку дітей до школи. Так потім місячний бюджет не постраждає від не закладених заздалегідь витрат», — пояснює Олександра Грудзевич.

Окрім цього, варто також приділити увагу відпустці, каже доцент Київської школи економіки (KSE) Володимир Вахітов, порахувати, скільки приблизно вона може коштувати, і відкладати на неї зі щомісячної зарплати.

Як зекономити: кілька раціональних секретів

На думку Вахітова, передусім варто переглянути свої фінансові звички та зрозуміти, на що витрачаєте гроші щодня: «Якщо ви п’єте забагато кави або часто курите, то можна спробувати відмовитися або бодай робити це рідше».

Раціональність та аналіз покупок врятують від позапланових грошових витрат. Та є речі, на яких економити — собі дорожче. От, наприклад, здоров’я. Похід до стоматолога (та й не лише) відкладати не варто. Профілактичний огляд у лікарів корисний не тільки для здоров’я, а й для гаманця.

Олександра Грудзевич додає: раціональність варто вмикати й щодо сезонних розпродажів. Можна стежити, коли в період знижок падає ціна на річ, яку запланували купити, — особливо коли йдеться про дорожчі покупки, як-от взуття або верхній одяг, побутову техніку.

Скільки грошей варто відкладати

Експерти радять відкладати близько 20% доходу. Цей відсоток може розподілятися на різні цілі: заощадження на пенсію, квартиру або автомобіль. Однак, за словами Грудзевич, водночас треба враховувати свої фінансові можливості. Якщо не виходить відкладати 20%, то відсоток можна зменшити, поміркувати про оптимізацію витрат чи збільшення доходу.

«Заощаджуючи, варто чітко позначати ціль — для чого саме ви збираєте гроші. Якщо немає цілі, то є ризик, що спустите гроші на дрібниці», — каже Грудзевич.

І додає: «Магія планування фінансів у тому, що ми маленькими кроками досягаємо цілей і не помічаємо цього самі».

«Фінансова подушка»: як підготуватися до ризиків

На випадок непередбачуваних обставин, як-от раптова втрата роботи чи операція, у бюджет на наступний рік має бути закладена сума, яка допоможе прожити щонайменше місяць. Доцент Київської школи економіки (KSE) Володимир Вахітов рекомендує відкладати щонайменше 7-10% доходу щомісяця на таку можливу ситуацію.

Таку «подушку» варто зберігати вдома готівкою або на окремому рахунку, аби в разі чогось непередбачуваного мати швидкий доступ до неї.

«Частину грошей можна тримати у валюті. Інші заощадження варто інвестувати, щоби гроші працювали», — каже Вахітов.

А де ж заробити?

Збільшити дохід можна шляхом:

активного доходу від роботи — людина змінила місце роботи, отримала підвищення або має додатковий дохід (фриланс);

депозитів;

державних облігацій (ОВДП);

інвестування в цінні папери.

А втім, останній пункт, за словами Олександри Грудзевич, має свої ризики. Ніхто не скасовував простого правила: інвестувати треба в те, на чому розумієшся. Хочеться заглибитися в тему — варто звернутися до фінансових консультантів.

«Найпростіший інструмент — це депозити, з них варто починати. Я часто чую, що люди не хочуть вкладатися в них, бо відсоток невеликий. Та якщо тримати всі заощадження вдома, інфляція все одно їх з’їсть», — пояснює фінансова консультантка.

Аби пасивний дохід був вищим, каже Вахітов, можна вкладатися в облігації та цінні папери, але для цього має бути щонайменше $10 тисяч (щоби не витрачати багато на комісію).

«Крім того, якщо ви хочете мати 10-15% річних, то доведеться вкладатися в доволі ризиковані інструменти. Для цього у вас має бути власна фінансова подушка, а не кредитні кошти. Якщо втратите гроші, принаймні не доведеться виплачувати кредит», — зазначає Володимир Вахітов. «Фінанси потребують уваги та часу, — додає Грудзевич. — Поки людина має заощадження до $10 тисяч, вона може вкладатися у депозити й ОВДП. Головне — не тримати всі гроші в одному місці».

Люди часто відразу починають інвестувати, не розібравшись спершу, як спланувати бюджет, як розпоряджатися поточними коштами і як утримуватися від імпульсивних купівель, каже Олександра.

«Це найбільш розповсюджена помилка. Люди нічого не роблять поступово, а потім за рік-два намагаються швидко наростити капітал, і часто потрапляють саме на фінансові піраміди», — пояснює Грудзевич.

На думку Володимира Вахітова, для молодих людей найкраще — підвищувати свій людський капітал, тобто вдосконалювати навички, інвестувати у власну освіту. Так спочатку можна підвищити активний дохід — а вже затим можна взятися й за пасивний.

Ксюша Савоскіна, hromadske