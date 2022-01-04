Памяти Великого Человека…

Одной из важных и древних профессий в мире есть профессия – Человек. Человек с большим сердцем, безграничной открытой душой, всегда готов оказать помощь, посоветовать, успокоить, убедить, уверить. Поэтому, не случайно, Михаил Федорович Димитров – настоящий Человек, Человек с безграничным сердцем.

Как часто забываем о простых радостях жизни и погружаемся в суету повседневности? Как часто считаем себя несчастными, забывая, что нам принадлежит главное счастье и бесценный дар жизни? Именно эти риторические вопросы задавал Михаил Федорович. И это заставляет тебя посмотреть на жизнь другими глазами, полюбить ее и радоваться каждому дню своего бытия.

Он был необыкновенным Человеком, который всегда помогал другим, часто забывая о личной и даже обычной усталости. Каждый ли способен так любить человека до самоотверженности? Поэтому его уважают, любят и искренне восхищаются.

Михаил Федорович Димитров – чрезвычайная личность, как магнит притягивающая к себе людей. Все, кто попадает в круг его тяготения, будут вращаться в нем извечно.

Непревзойденный специалист, талантливый деятель, привлекательная и удивительная личность, благодаря таким людям, как Михаил Федорович, мир становится добрее и мудрее.

Михаил Федорович Димитров – это глубина человеческого духа, национального достоинства и человечности, и он сделал многое для каждого из нас.

Михаил Федорович, Вы навсегда останетесь в нашей памяти и сердцах как светлый, добрый и порядочный Человек.

С глубокой грустью, печалью и скорбью коллектив Николаевского национального аграрного университета.