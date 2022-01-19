В Украине с начала года заработал закон об основах национального сопротивления. Теперь в стране должны сформировать Силы территориальной обороны, которые в случае угрозы будут выполнять определенные задачи в пределах своей местности. Вступить в Силы терробороны могут не только украинцы с военным бэкграундом, но и гражданские. «Слово и дело» разобралось подробнее, для каких задач нужен этот род войск ВСУ, кто и как может к нему присоединиться.

Что такое территориальная оборона и какие ее задачи

Территориальная оборона Украины – система общегосударственных, военных и специальных мер, проводимых в мирное время и в особый период для противодействия военным угрозам, а также для оказания помощи в защите населения, территорий, окружающей среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.

По словам министра обороны Алексея Резникова, в составе Сил территориальной обороны Украины будут 25 бригад (одна бригада на регион), которые объединят более 150 батальонов (один батальон на район).

Постоянная численность Сил терробороны в мирное время составит 10 тысяч военных, в особый период – больше 130 тысяч (будет сформирован резерв).

Разворачивать систему территориальной обороны будут в несколько этапов. «На первом этапе бригады и батальоны Сил ТрО будут разворачиваться по штату мирного времени. Это происходит прямо сейчас. В каждом батальоне формируется скелет из военнослужащих ВСУ. Их задачей является командование, обучение и согласование гражданских лиц, которые заключат контракт о службе в резерве ТрО и будут защищать территорию, где проживают. За счет этих резервистов ТрО каждый батальон будет насчитывать до 600 человек. Формирование резерва ТрО по штатам особого периода – второй этап после того, как в батальонах и бригадах будет создано организационно-управленческое ядро из военнослужащих и обеспечены соответствующие условия. За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТрО, будет закреплено оружие. Она будет издаваться на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций», – рассказал Резников.

Формирование подразделений Сил территориальной обороны планируется завершить к 15 февраля 2022 года.

Какие задачи у территориальной обороны:

вовремя реагировать и принимать меры по обороне и территории и защите его населения до момента развертывания там войск или сил для ведения боевых действий;

участие в усилении охраны и защиты государственной границы;

участие в защите населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий ведения военных (боевых) действий;

участие в подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению;

участие в обеспечении безопасной работы органов государственной власти, местного самоуправления и военного управления;

участие в охране и обороне важных объектов и коммуникаций, других критически важных объектов инфраструктуры;

обеспечение условий для стратегического (оперативного) развертывания войск (сил) или их перегруппировки;

участие в осуществлении мер по временному запрету или ограничению движения транспорта и пешеходов возле или в районах ЧС или ведения военных (боевых) действий;

участие в обеспечении общественной безопасности и порядка в населенных пунктах;

участие во введении и осуществлении мер режима военного положения;

участие в борьбе с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора;

участие в информационных мероприятиях, направленных на повышение уровня обороноспособности государства и противодействие информационным операциям агрессора.

То есть, по сути, Силы территориальной обороны – это легкая пехота, которая сможет помогать основному составу ВСУ в охране границы или объектов критической инфраструктуры, сможет дежурить на блокпостах или охранять население. Силы ТрО не будут участвовать в боевых столкновениях с противником, все их задачи – вне районов ведения боевых действий.

Кто сможет вступить в Силы территориальной обороны

Самое главное: участие в территориальной обороне – абсолютно добровольное. Особых требований к участникам терробороны нет, есть только ограничения по возрасту – от 18 до 60 лет.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять граждане Украины, которые прошли службу в:

Вооруженных силах Украины;

других воинских формированиях:

правоохранительных органах.

Украинцы, которые не проходили военную службу, тоже могут войти в состав формирований территориальных общин после принесения ими присяги добровольца территориальной обороны.

В формирования территориальной общины не зачислят граждан: ранее осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (кроме реабилитированных) или имеющих две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

Как вступить в Силы терробороны

Обратиться в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки с военно-учетным документом;

пройти собеседование с инструктором и представителем подразделения территориальной обороны;

пройти военно-лечебную комиссию и собрать документы (копии паспорта, идентификационного кода, характеристики, справку о составе семьи, справку о несудимости).

Далее формируется личное дело кандидата в территориальном центре комплектования, оно направляется командиру подразделения территориальной обороны. Он принимает решение о заключении контракта с кандидатом на военную службу в Силах терробороны.

Должны ли участники терробороны проходить военные учения

Бойцы территориальной обороны могут проходить добровольную подготовку в выходные дни – периодичность зависит от конкретного подразделения.

Кроме того, раз в год могут вызывать на более длительные военные сборы на полигон, где бойцы будут проходить занятия по огневой, военно-медицинской, тактической, инженерной подготовке и так далее.

К слову, Силы территориальной обороны будут располагать индивидуальным штатным оружием, как обычные военнослужащие. Оно будет храниться в специально оборудованных помещениях на территории пунктов постоянной дислокации. Добровольческие формирования при выполнении задач территориальной обороны имеют право применять личное охотничье оружие.

Какие социальные гарантии есть при службе в терробороне

Основное преимущество – служба рядом с домом.

На военных и членов добровольческих формирований территориальных общин распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»:

все военные будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием;

будут обеспечиваться бесплатной медицинской помощью в военно-медицинских учреждениях здравоохранения;

всем военным будет сохраняться место работы, должность и средняя зарплата на время сборов и в особый период.

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Александра Худякова, Слово і Діло