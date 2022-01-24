В декабре военный учет для женщин стал топ-темой дискуссий. 21 января Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа в отношении военного учета. Ее уже направили на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины. Что важно об этом знать прямо сейчас ㅡ объясняет hromadske.

Что такое военный учет?

Военный учет проводится для планирования комплектования Вооруженных сил Украины и других законных военных формирований. Он делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно изменениям в законе о военной службе в Украине от 30 марта 2021 года, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную военно-учетной, и пригодные к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, должны стать на военный учет военнообязанных.

Кто такие военнообязанные?

Военнообязанные ㅡ это люди, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Так женщин будут призывать на военную службу?

Взятие на военный учет ㅡ это не призыв на службу. И все же женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу в военное время. В мирное время ㅡ только в добровольном порядке, то есть по контракту.

Когда учет заработает полноценно, женщинам будут при необходимости предлагать участвовать в сборах или тренировках.

Кто должен стать на учет?

Все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальность и/или профессию из определенного перечня.

Сначала в приказе Минобороны указали 35 профессиональных направлений, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей. Так, в списке были врачи, программисты, юристы и водители, а также, казалось бы, довольно далекие от военной сферы профессии — фотографы, библиотекари и специалисты в области страхования.

Но после петиции об отмене военного учета для женщин президент Владимир Зеленский призвал Минобороны отредактировать список профессий.

Новый, значительно сокращенный вариант объединяет 14 специальностей и 6 профессий. Речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Окончательный список будет утвержден после согласования от МВД, СБУ и разведки. Однако Генштаб ВСУ сможет в случае необходимости вносить изменения в список.

Специальность считается только по диплому?

Нет, военно-учетная специальность определяется не только по диплому, но и по записи в трудовой книжке: по опыту работы и КВЭДам физического лица-предпринимателя. Окончательно принадлежность к военно-учетной специальности определяется в территориальном центре комплектования.

А как быть беременным и с маленькими детьми?

Беременные женщины и/или с малолетними детьми также должны стать на военный учет. Как и в случае мужчин, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства.

Что будет за нарушение требований?

Стать на военный учет нужно до конца 2022 года. Это можно сделать в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту регистрации местожительства.

Все предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности, должны вести учет военнообязанных.

В Минобороны отмечают, что до конца 2022 года привлекать к ответственности тех, кто не стал на учет, не будут. После этого должны заработать штрафы: для граждан ㅡ от 850 до 1700 гривен, для руководителей предприятий – от 5 100 до 8 500 гривен.

Но министр обороны Алексей Резников объявил, что никакой нормативно-правовой акт не предусматривает штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные.

Как стать на учет?

Этот процесс похож на тот, который проходят мужчины. Нужно написать заявление о взятии на военный учет, а также собрать пакет документов: копии и оригиналы паспорта и идентификационного кода, свидетельств о браке, рождении детей, об окончании учебного заведения, справку по работе с указанием специальности, по которой вы работаете, и фотографии (3х4).

После этого в центре комплектования будет принято решение, подлежите ли вы военному учету. Если да ㅡ вас направят на прохождение медкомиссии.

Собранный пакет документов и заключение военно-врачебной комиссии необходимо предоставить в центр комплектования по месту регистрации.

В Минобороны анонсировали перевод всех возможных процессов в онлайн: «Процесс запущен». Но когда удастся получить услуги дистанционно ㅡ пока не известно.

Ирина Ситникова, hromadske