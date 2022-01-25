Команда Лун Город провели исследование рынка новостроек и подбили итоги 2021 года по ценам и темпам строительства новых домов в Киеве и области, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

Для исследования брали во внимание данные за 12 месяцев 2021 года. Посмотреть се результаты можна на сайте Лун Город.

Цены

По данным Лун Город, средняя цена квадратного метра в новостройках выросла во всех больших городах Украины. В Киеве средняя стоимость одного квадрата достигла 34 700 гривен в декабре 2021 года (против 27 700 гривен в январе 2021). В Киевской области средняя цена за квадрат в новостройке выросла с 16 500 гривен до 20 900 гривен. Похожая тенденция и в регионах. Во Львове средняя стоимость квадрата — 20 900 гривен в декабре 2021 года против 18 300 в январе; в Одессе — 22 200 гривен против 20 900 гривен. В Днепре разрыв еще более существенный — с 17 900 гривен до 26 500 гривен.

Самая маленькая однокомнатная квартира в Киеве, по данным Лун Город, обойдется в 1,54 миллиона гривен, в области — 0,97 миллиона гривен. Самым дорогим городом среди регионов в этом параметре — Днепр. Однушка в Днепре будет стоить 1,28 миллион гривен. В Харькове — 1,03 миллиона гривен, в Одессе — 1,08 миллиона, а во Львове — 1,19 миллиона.

Введение в эксплуатацию

По данным исследования, больше всего квартир в 2021 году сдали в эксплуатацию в Киеве (35 тысяч) и области (20 тысяч). Остальные большие города застраиваются медленнее. Во Львове ввели в эксплуатацию 6 тысяч квартир, в Одессе — 13 тысяч, в Харькове — 9 тысяч, а в Днепре — 2 тысячи.

Масштаб застройщиков

Лидерами по территории застройки в Киеве стали три застройщика: КАН Девелопмент, City One Development и Киевгорстрой. Каждая из компаний занимает около 10% общей площади застройки в Киеве.

В Киевской области самую большую территорию застройки занимают: Riviera Estate — 11%, Белый Шоколад и Мартынов — по 7%. Во Львове два лидера по застройке: РІЕЛ — 23% и Новый Город — 18%. В Одессе: Пространство Девелопмент — 23%, Стикон — 11%, Будова — 10%. В Харькове: Трест Житлобуд-1 — 47%, Житлобуд-2 — 27%. В Днепре 19% занимают проекты Артпроектбуд, а компании Строитель-П и LOGOS DEVELOPMENT GROUP имеют по 17%.

Заинтересованность классом жилья

В зависимости от региона горожане выбирают разные классы жилья. К примеру, киевляне и жители области, львовяне и одесситы ищут на ЛУН прежде всего квартиры комфорт-класса. В Днепре почти в равной степени интересуются комфортными и бизнес-классами. В Харькове предпочитают эконом- и комфорт-классы.

Готовность к покупке

Более 80% интересовавшихся покупкой жилья в Киеве и области, Харькове, Одессе, Львове и Днепре в последние три месяца — рассматривают для себя покупку квартиры. В кратчайшие сроки — в течение года — готовы приобрести квартиру четверть киевлян, примерно 20% жителей Киевской области, Львова и Харькова, и 15% жителей Одессы и Днепра.

Самые популярные ЖК

Также Лун Город просуммировали, какие ЖК являются самыми популярными в Киеве, области и регионах. На сайте исследования можно ознакомиться с 20 ЖК в каждом направлении, НВ делится пятью.

Киев

ЖК Great — Днепровская Набережная, Позняки ЖК Respublika — Теремки ЖК Файна Таун — Нивки ЖК Svitlo Park — Выдубичи ЖК Новая Англия — улица Максимовича, Голосеевский район

Киевская область

ЖК Новые Теремки — Новоселки ЖК Одесский бульвар — Новоселки ЖК Озерный Гай — Гатное ЖК Paradise Avenue — Крюковщина ЖК Петровский квартал — Святопетровское

Львов

ЖК Містечко Підзамче — Лычаковский район ЖК Шенген — улица Железнодорожная, 8 ЖК Mill Town — проспект Черновола ЖК Viking Park — улица Николая Пимоненко, 1 ЖК Avalon Zelena Street — улица Зеленая, 204, Б

Одесса

ЖК Kadorr City — улица Краснова, Малиновский район ЖК Атмосфера — Аркадия Kadinsky Odessa Residence — Французский бульвар ЖК Эллада — Аркадия Unity Towers — Гагаринское плато, 5

Харьков

ЖК Казка — Холодная Гора ЖК Urban City — Московский проспект, 118 ЖК Оазис — улица Героев Труда, 1 ЖК Птичка — улица академика Барабашова, 12 ЖК Гидропарк — Киевский район

Днепр

ЖК Barvy — Запорожское шоссе, 25 ЖК Триумф — улица Лоцманская ЖК Счастливый в Днепре — Запорожское шоссе, 32 ЖК Уютный-2 — улица Мандриковская, 298 ЖК Bartolomeo Resort Town — улица Набережная Победы, 7

Мария Молодковец, Новое Время