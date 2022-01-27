Стратеги называют наращивание российских войск на границе с Украиной одной из самых больших угроз для мировых рынков. Дипломатический кризис уже ударил по валютам и акциям в Киеве и Москве, дальнейшая же эскалация может вызвать панический отток капитала.

Инвесторов также беспокоит, что потенциальный конфликт может дестабилизировать цены на газ и пшеницу. В то же время, растет спрос на гособлигации США, ведь часть инвесторов переводит деньги в самые безопасные активы.

Bloomberg выделил основные классы активов, на которые следует обратить внимание инвесторам в свете потенциального кризиса:

Природный газ

Цены на голубое топливо несколько снизились со своего декабрьского пика, но конфликт в Украине может усугубить и продолжить энергетический кризис в Европе. Наибольшей потерей конфликта станет все еще не запущенный «Северный поток-2», который в случае дальнейшей эскалации может попасть под санкции. Это «уменьшит потоки в Европу на неопределенный период» и подтолкнет цены к новым максимумам, прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group.

Поставки российского газа в Европу уже несколько месяцев находятся на низких уровнях. Это создает дополнительное давление на аномально низкие газовые резервы региона.

Украинские активы

Украинские евробонды упали в стоимости на 7,5% с начала года. Это второй худший показатель среди развивающихся рынков после Аргентины, согласно индексу Bloomberg. Курс гривны к долларув понедельник упал до самого низкого значения за более чем 12 месяцев.

Металлы

Инвесторы начинают нервничать по поводу российского экспорта металлов. Акции «Норильского никеля», крупнейшей горно-металлургической компании РФ, за 23 января упали на 5,9%.

Аналитики предупреждают, что любые нарушения поставок металлов, в частности палладия, никеля и алюминия, могут привести к резкому росту цен.

Тем не менее остановка поставок российского сырья может углубить разрывы в цепях поставок, как уже узнали США в 2018 году, когда ввели санкции против «РУСАЛ». Тогда цены на алюминий подскочили, а потребители стали предупреждать о критическом дефиците.

Вашингтон вряд ли хочет повторить эту историю, и пока нет никаких признаков, что он рассматривает прямые санкции против российских добывающих компаний. Тем не менее, инвесторов беспокоит косвенное влияние, которое санкции против российских финансовых институций будут иметь на экспорт металлов.

Российские акции

В конце прошлой недели акции российских компаний резко снизились на новостях о разрешении США балтийским странам передать американское оружие Украине. Это, вероятно, побуждает компании отложить свои планы по листингу акций и ждать восстановления цен. В случае же дальнейшей эскалации конфликта, стратеги Morgan Stanley предсказывают 27% падение индекса MSCI Russia.

Российские облигации и рубль

На прошлой неделе Министерство финансов РФ было вынуждено остановить еженедельный аукцион облигаций, когда их доходность выросла до пятилетнего максимума. Доходность 10-летних внутренних облигаций поднялась на 38 базовых пунктов до 9,81%.

Рубль также снизился на 2,8% к доллару США, показав худший результат среди развивающихся рынков. В попытке остановить падение центральный банк объявил, что приостановит закупку твердой валюты для своих резервов.

Однако рост цен на сырьевые товары позволил РФ накопить средства суммой свыше $600 млрд, что должно дать стране «экономическую подушку» в случае расширения санкций.

Пшеница

На прошлой неделе фьючерсы на пшеницу впервые с декабря подскочили до $8 из-за беспокойства о последствиях эскалации для товарооборота.

Военный конфликт может повлиять на производство и экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, в частности, кукурузы и пшеницы, предупреждает Уоррен Паттерсон, руководитель сырьевой стратегии ING Groep NV.

Финансовые санкции против РФ могут усложнить торговлю, добавил он. Это ударит по сельскохозяйственному экспорту страны, которая является вторым после ЕС мировым экспортером пшеницы.

Тем не менее после оккупации Крыма не произошло каких-либо значительных разрывов в поставках пшеницы из региона, а ключевые украинские порты находятся далеко от РФ, в западной части страны. Переговоры по санкциям сейчас касаются скорее финансового сектора, чем сырьевого.

Государственные облигации США

Напряжение между РФ и Украиной побудило многих инвесторов искать защиты в гособлигациях США, которые традиционно считаются «безопасной гаванью». На прошлой неделе десятилетние облигации США поднялись до более чем двухлетнего максимума, после чего продолжают снижаться четвертый день подряд.

Схожим образом вели себя и немецкие облигации, также имеющие статус «гавани». На прошлой неделе их доходность впервые с 2019 года вышла в плюс, но в понедельник начала снижаться.

Минфин