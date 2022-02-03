Один из возможных сценариев, о котором недавно писали мировые медиа: российские войска атаковали Украину с нескольких сторон одновременно. Представим ситуацию, что вооруженные силы сопротивляются, но россияне применяют авиацию, реактивные системы залпового огня и даже кинетическое оружие (никто не понимает, что это, так что паника только распространяется). Линия фронта стремительно приближается к вашему городу. Мы не хотим пугать — только хотим, чтобы в случае худших вариантов вы были готовы. Что делать при таких обстоятельствах?

Прежде всего очевидно: в критический момент граждане должны помочь своей армии выстоять. Но поддержка гражданских будет более продуктивной не из города на линии огня, который сегодня-завтра оккупируют, а с более безопасного плацдарма. Так что если у вас нет достаточных навыков, вы не можете партизанить или заниматься сбором информации — лучше подумать об эвакуации заранее.

С чего начать?

Если вы проживаете недалеко от Крыма, границы с Россией или нынешней линии разграничения, то шансы, что знания о плане эвакуации вам понадобятся, велики.

Определите для себя, при каких условиях вы будете уезжать, а при каких оставаться. Лучший вариант — уехать до того, как к вашему городу приблизятся боевые действия. Однако бросить все не всегда возможно, поэтому коротко расскажем, как подготовить свой дом к войне.

Прежде всего — нанесите защитные полосы из скотча на окна. Это защитит от большого разлета фрагментов стекла в случае попадания пули или осколков снаряда. Сделайте это, даже если намерены уехать из города.

Помните, что вода из-под крана, электричество в розетке и газ на плите не являются чем-то естественным. Равно как и полные полки супермаркетов. Все блага цивилизации могут исчезнуть в любой момент и больше не появиться.

Обеспечьте жилище запасами питьевой и технической воды. Купите продукты длительного хранения. Купите несколько фонариков (обычный и налобный) и запасные батареи к ним.

Укомплектуйте домашнюю аптечку средствами первой медицинской помощи.

Неплохо иметь огнетушитель, керосиновую лампу, свечи, примус для приготовления пищи.

Обязательно узнайте актуальную информацию о ближайшем укрытии. Об этом мы подробно рассказывали в материале «Куда прятаться, если Путин нападет. Все, что нужно знать о защитных укрытиях».

Как мне понять, что нужно уезжать?

Принимая решение, можно действовать по своему усмотрению или полагаться на государство. Если чрезвычайная ситуация произойдет, о ней оповестит сирена, что означает «Внимание всем». Тогда нужно включить телевизор или радио и следовать инструкциям. Вероятно, вы услышите, что срочно нужно переместиться в укрытие или прийти на сборный эвакуационный пункт.

Для эвакуации потребуется стандартный набор вещей. Конечно, централизованная эвакуация предполагает, что вам не придется рубить в лесу дрова, чтобы развести костер и согреться. Однако на чрезмерные социальные гарантии в первые дни и недели лучше не рассчитывать. В случае полномасштабного конфликта таких как вы будет много, поэтому полагаться лучше на себя.

Если у вас есть личный транспорт, проследите, чтобы он был в исправном состоянии и с заправленным баком (топлива должно хватить, чтобы выехать из опасного района).

Также договоритесь со своей семьей, как вы покидаете опасный район в случае обострения ситуации. Кто кого забирает, в какой точке все встретятся.

Во всяком случае, в городе, за который идут бои, лучше не оставаться.

«Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рекомендует то же, что и мы: заранее свалить из города, где могут начаться боевые действия. Если у вас нет возможности свалить самому, то нужно хотя бы отправить свою семью. Детей, родственников преклонного возраста, болеющих людей. Тех, кому нужно больше внимания, или требуются медикаменты, которых в военном хаосе вы просто не найдете», — рассказывают на своем канале «Ребята из леса», которые подробно объясняют, как выжить в условиях начала войны.

Что такое тревожный чемоданчик?

На случай эвакуации лучше заранее сложить вещи. Конечно, будет лучше, если тревожный чемоданчик вам не понадобится и будет просто стоять в углу. Впрочем, если время «Ч» все же наступит, собранный и компактно сложенный набор определенных вещей увеличит шансы на выживание.

«Собранный заранее» означает до того, как произошло вторжение. Когда россияне нападут, из магазинов мгновенно исчезнет все необходимое. Так что собирать тревожный чемоданчик можно будет разве что из того, что найдете дома.

Что взять с собой в первую очередь?

Важно собрать все документы и копии документов (как бумажные, так и отсканированные, и «закинутые» на флешку). Паспорт, водительские права, документы на право собственности, военный билет и т.д. Паспорт лучше держать так, чтобы его можно было быстро достать. Остальные документы упакуйте в герметичный пакет. Подойдут, например, большой зиплок или канцелярская папка, обмотанная скотчем.

Туда же можно положить кредитные карты и небольшое количество наличных денег. Наличные деньги разделите на несколько частей. Часть положите в документы, часть спрячь на дно рюкзака, часть держите в кармане. Не мешает иметь несколько купюр в долларах или евро.

В ту же папку можно положить базовую информацию о вас и членах вашей семьи. Группу крови, существующие проблемы со здоровьем (в частности информацию об аллергии на медицинские препараты), перечень лекарств, которые вы принимаете с описанием способа применения и доз, рецепты, имена и мобильные телефоны ваших врачей.

Все это лучше вкладывать во влагостойкий крепкий рюкзак объемом от 20 до 50 литров. Но если вы будете вместе с одним-двумя другими людьми, то большого объема лучше избегать, это может вызвать подозрения. Рюкзак не должен быть яркого цветом. Также лучше обойтись без цвета хаки.

Какие лекарства брать с собой?

Возьмите стандартный набор, который у вас есть в домашней аптечке. В нем обязательно должны быть бактерицидный пластырь, крем от поверхностного поражения кожи, активированный уголь, средство от насморка, антибиотики, перекись водорода, этиловый спирт. Средства первой помощи: бинт, лейкопластырь, вата, йод, турникеты или жгуты Эсмарха, индивидуальные перевязывающие пакеты. Также купите таблетки для обеззараживания воды.

В материале о тревожном чемоданчике на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, опубликованном еще в 2016 году, содержатся наименования конкретных препаратов: парацетамол (жаропонижающее), пенталгин (обезболивающее), супрастин (противоаллергическое), имодиум (лекарство против диареи), фталазол (от желудочной инфекции), альбуцид (капли для глаз).

Медикаментов, которые регулярно или периодически принимаете именно вы, должно хватить как минимум на неделю.

Как и документы, аптечка должна находиться в зоне непосредственного доступа.

Еду тоже нужно брать?

Продуктовый набор обязателен. Возьмите хотя бы полтора литра воды на человека и запас пищи на трое суток. Это могут быть быстрорастворимые супы, вермишель быстрого приготовления, тушенка, галеты, мясные и рыбные консервы, низкокалорийные сладости, леденцы (их ценность в том, что они высококалорийны, но не тают и не портятся на солнце).

Все это можно упаковать в небольшой котелок, емкостью литр-полтора.

Разогреть пищу поможет туристическая горелка или таганок.

Все продукты легко могут заменить армейские сухпайки. Они легкие и максимально питательные, с беспламенным разогревателем.

Но помните: если российская армия будет продвигаться быстрее вас, вы рискуете встретить вражеский блокпост. И сухпайки Вооруженных сил Украины могут вызвать негативную реакцию у солдат оккупационного войска. Поэтому не поленитесь распаковать сухпай и содрать с него все наклейки.

Возьмите также металлическую посуду — чашку, флягу, ложку, миску, нож.

Что еще поможет выжить?

Понадобятся также фонарики — налобный с аккумулятором и зарядкой и ручной со сменными батарейками. Возьмите с собой герметично упакованные спички (лучше туристические — их можно купить в туристических и охотничьих магазинах), зажигалку, свечи.

Точно понадобятся швейцарский нож и мультитул. Не помешают также топор или складная пила.

Возможно, вы окажетесь в ситуации, когда вам нужно будет обозначить свое местоположение. Для этого подойдут свисток, файер или дымовая шашка.

Возьмите пару пачек сухих и влажных салфеток, несколько мусорных пакетов объемом 120 литров. Последние могут понадобиться для защиты от дождя. Впрочем, лучше подойдут несколько квадратных метров крепкой клеенки.

Так же к обязательному набору относятся иглы и нитки, клей, широкий рулон прозрачного скотча — с его помощью можно и тент смастерить, и вещи защитить от влаги.

Удобно носить на себе браслет из паракорда. При необходимости его можно расплести и получить пару метров крепкого шнура. Впрочем, в случае эвакуации этого будет недостаточно, так что с собой лучше иметь 50 метров паракорда.

При эвакуации вас могут поместить в спортивном зале школы. Там вам точно пригодятся каремат, спальный мешок или термопокрывало.

ГСЧС советует также взять упаковку презервативов. Их при необходимости можно использовать для защиты от влаги спичек и зажигалок, надежной закупорки емкостей от насекомых и песка, а также для переноски воды.

Что брать с собой из одежды?

Значительную часть времени вам придется провести либо на улице, либо в холодных помещениях. Берите с собой одежду, в которой не замерзнете даже после суток на открытом воздухе. В частности, теплый свитер, шапку, варежки, шарф. Также важно взять дождевик (целлофановый тоже подойдет). Обувь должна быть удобной и спортивной.

Если вы гражданские, избегайте даже элементов камуфляжа в одежде, ведь вас могут ошибочно идентифицировать как комбатанта вражеской армии.

Как ориентироваться на местности?

Обычно советуют распечатать карту местности, на которой нужно указать место сбора. Могут понадобиться компас и часы.

Хорошо иметь навигатор. Телефон не подойдет, потому что требует подключения к интернету. Если же навигатора у вас нет и разжиться им не получится, заранее установите офлайн-навигатор, например Openstreetmap.

Естественно, нужно взять с собой ваш смартфон. Однако все лишнее из него лучше удалить, сохранив резервную копию в облаке. Под «лишним» подразумевается абсолютно все, что не поможет вам выжить — все переписки, фотографии, историю браузера... Даже название контакта в телефонной книге может стать поводом для более тщательной проверки.

Как держать связь с внешним миром?

Возьмите с собой кнопочный мобильный телефон. Он долго держит заряд. Не забудьте занести туда несколько важных номеров. На всякий случай продублируйте их в блокноте.

Не забудьте зарядное устройство и пауэрбанк. Очень хорошо, если у вас есть портативное зарядное устройство с солнечной батареей.

Благодаря радиоприемнику вы сможете понимать, что происходит вокруг (кнопочные телефоны также часто имеют на борту такую функцию).

И как все это уложить в рюкзак?

Все самое тяжелое всего складывайте на дно рюкзака. Вещи с острыми углами не должны касаться спины. Все свободные места заполняйте одеждой. Те вещи, которые понадобятся в первую очередь, кладите в наружные карманы рюкзака. То, что можно раздавить — вверх. Лучше, чтобы доступ к вещам был как сверху, так и снизу. На рюкзак нужно надеть непромокаемый чехол (raincover). Заменить его можно мусорным пакетом, но это не слишком надежный вариант.

В идеале такой рюкзак должен стоять уже собранным дома. Раз в несколько недель нужно менять воду, контролировать сроки хранения продуктов, пересматривать запас одежды в зависимости от погоды на улице.

Если вам нужно максимально быстрый принцип сбора эвакуационного чемоданчика (например, для другого человека, когда до эвакуации остается мало времени), представьте, что вы отправляетесь в трехдневный поход, который может затянуться. Также представьте, что домой вы больше не вернетесь. Но ваша задача — не эвакуировать материальные ценности, а спастись самому. Исходя из этого, рассчитывайте, что брать с собой, а без чего можно обойтись.

По рекомендации ГСЧС, общий вес «экстренного чемоданчика» не должен превышать 50 килограммов. Впрочем, с таким весом за спиной большинство людей далеко не уйдет. Поэтому лучше, если рюкзак будет весить не больше 25 килограммов.

Иван Бухтияров, hromadske