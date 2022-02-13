Президент США Джо Байден вечером 11 февраля провел срочное совещание с лидерами стран НАТО и США, после которого целый ряд стран призывал своих граждан как можно скорее выехать из Украины, а некоторые государства начали эвакуацию дипломатов. Разбираемся, что такого им сказал Байден и стоит ли украинцам паниковать.

Почему все стремительно зашевелились?

В четверг, 10 февраля, Байден призвал находящихся в Украине американцев выехать «уже сейчас», но не то чтобы это что-то новое — подобные рекомендации уже неоднократно звучали ранее.

Впоследствии стало известно, что президент США 11 февраля собирает онлайн-встречу с трансатлантическими лидерами, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. По данным The Guardian, США захотели срочно позвонить по телефону союзникам, чтобы поделиться новыми разведданными.

Согласно официальным релизам, на переговорах лидеры отметили реальность угрозы военного нападения на Украину со стороны РФ и важность продолжения диалога с Россией — казалось бы, тоже ничего нового.

Однако почти сразу после встречи страны одна за другой стали призывать своих граждан «немедленно» покинуть территорию Украины. Израиль, кроме того, начал эвакуацию семей дипломатов, а Южная Корея отдала приказ своим гражданам уехать, угрожая ответственностью по закону в случае неисполнения. На следующий день об эвакуации заявило все больше стран.

Чем их так напугал Байден?

Как пишет The Guardian со ссылкой на дипломатические источники, Байден якобы сказал другим лидерам стран НАТО и ЕС, что президент РФ Владимир Путин решил совершить вторжение в Украину уже в ближайшие дни.

Позже немецкое издание Der Spiegel написало, что, по данным ЦРУ и американских военных, Россия может начать вторжение в среду, 16 февраля.

Тогда стало известно, что США решили отправить в Польшу еще 3 тысячи военных, чтобы «успокоить» союзников по НАТО из-за наращивания войск РФ у границ Украины.

12 февраля США начали эвакуировать из Украины части дипломатов и прекращать консульские услуги. А накануне советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал американских граждан выехать из Украины «в течение следующих 24-48 часов».

Все настолько плохо?

Тем не менее послы Европейского Союза и Великобритании в Украине — Матти Маасикас и Мелинда Симмонс — сообщили, что остаются в Киеве. Кроме того, Европейский союз заявил, что не будет закрывать свои дипломатические представительства в Киеве на фоне вероятной российской угрозы.

Американское издание CNN со ссылкой на источники в Администрации Байдена пишет, что власти США намеренно «нагнетают» и раскрывают секретную информацию разведки по вторжению РФ в Украину, чтобы отвадить Россию от ее возможных намерений.

Некоторые аналитики пишут, что такими заявлениями о неминуемом наступлении США якобы подталкивают страны НАТО к созданию единого фронта для поддержки Украины. По их предположениям, Байден так хочет обеспечить солидарность европейских стран в вопросе противодействия России.

Министр обороны Алексей Резников напоминает, что за последние полгода уже впервые звучат «объявления» о начале полномасштабного вторжения России. Он убежден, что их следует воспринимать как дополнительный способ уничтожить намерения врага.

8 февраля Резников сообщал, что российские военные еще не сформировали так называемые ударные группировки, необходимые для наступления. А если они начнут это делать, украинские военные заметят и заранее отреагируют. Резников уверяет, что украинская армия готова «дать отпор», и призывает украинцев не переживать.

Что говорят в России?

Россия, как обычно, обвинения отрицает. Официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала заявление американских властей «истерикой». «Англосаксам нужна война», — заявила она.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США и НАТО специально нагнетают ситуацию вокруг Украины, потому что якобы «хотят реализовать военный сценарий»противостояния России и Украины и ввести жесткие санкции.

А посол России в США Анатолий Антонов сказал, что таким образом США якобы стремятся «повысить градус пропагандистской кампании против России», а их заявления о нападении РФ на Украину «безосновательны» и не подкреплены никакими доказательствами.

А что украинская власть?

В Министерстве иностранных дел нас уверяют, что украинская власть, дипломатия и армия прилагают все усилия, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий. Украина сейчас имеет сильную позицию, а граждане должны сохранять спокойствие и не сеять панику, подчеркивают в ведомстве.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в информационном пространстве слишком много сообщений о возможной полномасштабной войне со стороны России. По его словам, Украина получает информацию от партнеров и анализирует ее. «Готовы к любым шагам с любой стороны», — уверяет Зеленский.

Ранее он также заявлял, что вывоз дипломатов некоторых стран из Украины еще не означает неизбежного обострения. По его словам, это «тонкости сложной дипломатической игры».

Какова сейчас ситуация на границах?

По данным Минобороны, у границ Украины остаются 140 тысяч российских военных — наземные, воздушные и морские силы. Новые спутниковые снимки показывают, что Россия продолжает накапливать войска, а развертывание теперь имеет «повышенный уровень активности и готовности».

В то же время в Беларуси с 10 февраля проходят совместные военные учения с Россией. Солдаты должны отработать «отражение внешней агрессии». По данным НАТО, в учениях примут участие около 30 тысяч российских военных — больше всего со времен Холодной войны. А спутниковые снимки показывают, что войска РФ в Беларуси находятся в 50 км от границы Украины.

И что с этим делать?

Как реагировать на такое оживление в информпространстве — решать вам. Мы же советуем сохранять спокойствие, соблюдать информационную гигиену и быть готовыми к разным сценариям.

Для этого могут пригодиться наши материалы о том, что следует положить в тревожный чемодан, как выжить в городе в случае военных действий и чрезвычайных ситуаций, как поддержать украинскую армию, что стоит знать об укрытиях и какие практические вещи может сделать каждый из нас на случай обострения. Также могут быть полезными советы психотерапевта о том, как сохранять спокойствие перед вероятной войной.

Маркиян Климковецкий, hromadske.