Всю прошлую неделю в Украине и вокруг нее сохранялась высокая дипломатическая активность. Киев посетил французский президент Эммануэль Макрон и ряд других западных топ-чиновников, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы и встреча политических советников «нормандского формата».

Но, по сути, никакого ощутимого результата вся эта активность не принесла. После переговоров «нормандской четверки» отсутствие прогресса прямо подтвердили ее участники от Украины и РФ, Андрей Ермак и Дмитрий Козак. А уже на следующий день, в пятницу 11 февраля, ситуация очень заметно накалилась и, очевидно, будет оставаться такой в обозримой перспективе.

Опасные планы

Заметный дипломатический тренд последних дней – многие представители Запада явно начали увязывать шансы на деэскалацию со стороны России с выполнением Минских соглашений. Как правило, при этом подчеркивается, что Украина гораздо более ответственна в вопросе выполнения «Минска», чем РФ, тем не менее, и от Киева явно ожидают дальнейших шагов.

Общее напряжение сохранялось на прежнем, уже привычном уровне до вечера пятницы, когда в западных СМИ появились первые сообщения о содержании телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и лидерами стран ЕС и НАТО. Больше всего шума наделала публикация британской The Guardian. Со ссылкой на дипломатические источники издание сообщило: вторжение в Украину может начаться уже в ближайшие дни, решение об этом уже принято.

Впрочем, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что дату и время вторжения пока назвать невозможно, и даже само решение об этом в Кремле еще не приняли. При этом Салливан добавил, что все может начаться и до окончания Олимпийских игр, то есть до 20 февраля.

Ряд других СМИ, к примеру немецкий Spiegel и американский канал NBC, также вышли с тревожными сообщениями. Spiegel написал о том, что вторжение начнется уже в среду, 16 февраля, NBC опубликовал карту с девятью маршрутами возможного российского наступления. А по версии израильского издания Haaretz вторжение запланировано на вторник, 15 февраля.

Помимо подобных сообщений со ссылками на анонимные источники, случились и несколько вполне реальных тревожных событий, явных признаков того, что ситуация накаляется и дальше. В частности, отмена ряда авиарейсов и переезд американского и других посольств из Киева.

Конечно, новый виток эскалации стимулировал и новые переговоры на высшем уровне: 12 февраля Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным, на следующий день – с Владимиром Зеленским. Но каких-то конкретных результатов беседы не имели. Один из чиновников Белого дома в общении с американскими журналистами прямо признал: никаких «фундаментальных изменений в динамике, которая наблюдается уже несколько недель» после разговора Байдена и Путина не случилось.

У Байдена Зеленский попросил, по информации CNN, дополнительную финансовую и военную помощь. А также пригласил американского президента лично прилететь в Украину – но позитивного ответа не получил, а по словам американских чиновников, такой визит крайне маловероятен. Расширенный релиз ОП по мотивам этой беседы в общих чертах подтвердил данные СМИ, хоть и в куда более дипломатичных выражениях.

Сегодня, 14 февраля, в Киев должен приехать канцлер Германии Олаф Шольц. Пока что немецкие власти сравнительно пассивно ведут себя во время текущего кризиса, вполне очевидно их стремление лишний раз «не провоцировать Москву».

В отношении возможных санкций против РФ Берлин также крайне сдержан, до конца так и не понятна даже судьба «Северного потока-2» при наихудшем варианте развития событий. Пока что четкого и однозначного заявления о том, что проект будет закрыт в случае нового вторжения РФ в Украину, так и не прозвучало.

В потоке различных тревожных новостей последних дней едва не затерялось еще одно сообщение CNN – о том, что американские власти и спецслужбы намеренно повышают градус напряжения вокруг ситуации в Украине. Об этом в украинских политических кулуарах говорят уже довольно давно, хотя какого-то единого мнения о причинах такой политики нет.

Вероятно, здесь играют роль сразу несколько факторов, отдельные из которых упомянуты и в материале CNN. В частности, немедленное обнародование любой разведывательной информации, попавшей в руки американских спецслужб, во многом уменьшает эффективность агрессивных действий со стороны Москвы. Как минимум, теряется эффект внезапности.

То же самое относится, по сути, и к обнародованию различных дат вторжения – если весь мир несколько дней обсуждает, что война начнется какого-то конкретного числа, в страну массово приезжают зарубежные корреспонденты, а телеканалы чуть ли не запускают обратный отсчет в формате «До начала вторжения осталось 20 часов 35 минут» – шансы на то, что вторжение действительно состоится в «запланированное» время, наверняка снижаются.

— Наша точка зрения заключается в том, что мы не собираемся давать России возможность устроить здесь сюрприз – свалить что-то на Украину или мир. И насколько это возможно, делимся этой информацией как можно шире, — по сути, подтвердил информацию CNN Джейк Салливан.

Без паники

— Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый большой враг — это паника, — заявил президент Владимир Зеленский в воскресенье во время разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Такой же месседж он озвучил и днем ранее в ответ на настойчивые попытки иностранных журналистов добиться его реакции на слухи о возможном начале масштабного вторжения России уже 15-16 февраля. В целом все выходные украинская власть на разный манер и устами различных спикеров повторяла одно и то же: перестаньте разгонять панику.

Так в МИД призвали сохранять спокойствие, напомнив, что Запад финализирует пакет жестких санкций против РФ на случай новой агрессии, а другой рукой выделяет Украине миллиарды макрофинансовой помощи и сотни тонн оружия. Но, пожалуй, самым ярким в эти дни стало совместное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова.

— Вооруженные Силы Украины готовы к отпору. Мы постоянно повышаем свои оборонные способности, слаженность подразделений и военное мастерство. Мы прошли войну и надлежащую подготовку. Поэтому готовы встретить врагов и не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell! — сказано в нем.

Вопреки, возможно, чьим-то ожиданиям, украинцы не ринулись сметать гречку, соль и спички с полок супермаркетов. Очередей к банкоматам и обменникам также не наблюдается. На Западную Украину или за границу массово выезжают иностранные дипломаты и их семьи, но не беженцы из Харькова, Днепра или Киева. В аэропортах и на вокзалах все так же спокойно, хотя пару десятков чартеров за минувшие выходные страну все же покинули.

Журналисты регулярно опрашивают обычных граждан на улицах украинских городов и, судя по ответам, панические настроения царят больше в медиа, по большей части иностранных, нежели в головах большинства их местных зрителей и читателей. Тем не менее эта «информационная истерия» дает вполне конкретные результаты, не факт, что она как-то разрушает планы Кремля, но точно не идет в плюс Украине.

К примеру, на фоне заявлений о возможном начале большой войны 12 февраля международные страховые компании уведомили перевозчиков, что через 48 часов их гарантии больше не будут распространяться на самолеты в украинском небе. После этого владельцы бортов (авиакомпании зачастую берут самолеты в лизинг) потребовали вернуть их на территорию ЕС.

В итоге нидерландская KLM отменила полеты в Украину, о таком шаге раздумывают и в немецкой Lufthansa. Рейс украинской SkyUp с Майдеры до Киева и вовсе прервали фактически в небе, по требованию ирландского владельца борта его посадили в Кишиневе. Некоторые авиакомпании также меняют расписание полетов в Украину.

Из-за этой ситуации Кабмин вечером воскресенья выделил 16,6 млрд гривен для гарантии бесперебойности полетов в воздушном пространстве Украины. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это решение позволит стабилизировать рынок авиаперевозок и в случае необходимости вернуть домой всех украинцев, который сейчас находятся заграницей.

Также в правительстве четко заявили, что небо над Украиной остается открытым. Но «Украэрорух» все же рекомендовал перевозчикам облетать участки Черного и Азовского морей, где проходят военные учения российского флота.

Накладывает свой отпечаток на информационный фон и внутриполитическая борьба. В субботу глава Верховной рады провел встречи с руководителями оппозиции. Как утверждают собеседники РБК-Украина, скорее для реакции на их заявления, нежели из-за реальной необходимости выработать какие-то срочные решения. Договорились перейти на ежедневный режим работы, а уже в понедельник представители фракций и главы некоторых комитетов должны собраться с руководством силового блока и секретарем СНБО.

Стоит отметить, что в случае новой агрессии парламент мало влияет на ход событий, по сути его функция сводится к тому, чтобы одобрить указ президента о военном положении. Но мобилизация депутатов, с учетом того, как сложно в последнее время проходят через сессионный зал важные инициативы, в любом случае полезна. Как минимум для того, чтобы оперативно гасить панику и стабилизировать ее последствия.

Так, поздним вечером воскресенья бюджетный комитет после заседания Кабмина одобрил срочные меры для поддержки авиаотрасли. В ближайшее время, по данным РБК-Украина, должны перераспределить бюджетные средства на оборону. Комитет может собраться на заседание в понедельник во второй половине дня. Источники издания не исключают, что будет и еще одно внеочередное заседание правительства.

Чтобы быстро внедрять подобные решения всех народных депутатов попросили не пропускать заседания Рады на этой пленарной неделе, а «Слуга народа» ждет членов фракции на вечернюю встречу в понедельник. При этом слухи о запрете для них покидать страну оказались преувеличены, речь шла о привычной практике отмены заграничных командировок на время голосований.

— Помешать гражданину, который не под мерой пресечения, пересечь границу невозможно. Но всех убедительно попросили быть на «пленарке» в Раде и на фракции в понедельник. А те, кто сейчас за границей, срочно возвращаются, чтобы не попасть на отмену рейса. Сложно представить нардепа из любой украинской партии, который постарается покинуть страну, вместо работы в парламенте, это аморально, — сказала изданию заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук.

* * *

Безусловно, никто не может сказать, что Путин не развяжет полноценную войну против Украины 15 или 16 февраля. Но вероятность нападения в другой день не так уж сильно отличается, как впрочем и в любой отрезок минувших восьми лет.

По большинству оценок западных чиновников, окончательное решение в Кремле все же еще не принято. В то время как перед украинской властью сейчас стоят серьезные вызовы на двух фронтах: не только избежать эскалации в противостоянии с агрессором, но и сохранить спокойствие и благоразумие среди собственных граждан.

Владислав Красинский, Милан Лелич РБК-Украина