Домашнє насильство — це проблема не окремої родини, а всього суспільства.

Досить часто люди сприймають домашнє насильство доволі спрощено. В їхньому розумінні воно відбувається, якщо до постраждалої особи застосовується фізична сила. Насправді таке насильство може мати різні прояви. Серед тих, хто звернувся на нашу гарячу лінію із січня до вересня включно, 51,9% повідомили про психологічне насильство, 33,1% — про фізичне, 13,8% — про економічне і 1,2% — про сексуальне насильство. Важливо відзначити, що досить невеликий відсоток повідомлень про сексуальне насильство говорить не про його незначну кількість, а про те, що даний вид насильства, особливо в контексті домашнього насильства, є дуже мало ідентифікованим та латентним.

Домашнє насильство потрібно долати.

Тому у місті Миколаєві на базі соціального підприємства «Кав’ярні «GGspace» створено «Офіс кар’єрного розвитку жінок». Метою даного проєкту є посилення економічної спроможності жінок, які постраждали від домашнього насильства.

Протягом грудня психологами Офісу кар’єрного розвитку жінок було надано 115 консультацій, з яких 75 — нові клієнтки, що звернулися за професійними послугами, 40 — повторні клієнтки, які повернулися за додатковою консультацією.

Протягом січня психологами Офісу кар’єрного розвитку жінок було надано 87 консультацій, з яких 57 — нові клієнтки, що звернулися за професійними послугами, 30 — повторні клієнтки, які повернулися за додатковою консультацією.

Психологами Офісу кар’єрного розвитку жінок здійснено ведення 8 онлайн груп взаємодопомоги та підтримки жінкам, які постраждали або знаходяться в зоні ризику домашнього насильства та мають труднощі зі здобуттям економічної незалежності.

Також було здійснено 42 телефонних консультувань жінок, які постраждали або знаходяться в зоні ризику домашнього насильства та мають труднощі зі здобуттям економічної незалежності.

Командою Офісу кар’єрного розвитку жінок організовано та проведено 11 робочих сесії з командами салонів краси м. Миколаєва та області щодо виявлення та реагування на випадки домашнього насильства серед клієнток салонів та здійснення їх переадресації за спеціалізованими послугами.

16 лютого 2022 року відбувся вебінар «Синергія бізнесу та громадського сектору у реалізації соціальних проектів щодо протидії домашньому насильству», участь в якому взяли представники бьюті-індустрії з усієї України. В рамках заходу учасників було ознайомлено з досвідом співпраці ГО «Інноваційні соціальні рішення» та малого бізнесу щодо реалізації соціальних проектів. Поширено та популяризовано найкращі практики реалізації партнерства неурядових організацій з представниками бізнесу та залучення жінок, постраждалих від ґендерно зумовленого і домашнього насильства до своєї діяльності. За результатами було охоплено 33 представники бізнесу з усієї України, які мають мотивацію бути залученими у масштабування проєкту.

Для популяризації послуг Офісу кар’єрного розвитку жінок було успішно запущено таргетовану рекламу на місцевих соціальних майданчиках з обширною аудиторією, задля того аби постраждалі, які знаходяться поза межами Миколаєва, мали змогу звернутись за допомогою он-лайн або в телефонному режимі.

67% жінок стверджують, що з 15 років зазнавали психологічного, фізичного чи сексуального насильства з боку свого партнера чи іншої особи. Найчастіше кривдниками є колишні партнери.

Більшість жінок, що зазнавали насильства з боку свого нинішнього чи колишнього партнера або іншої особи, не зверталися до поліції з повідомленнями про найбільш серйозні випадки фізичного та/або сексуального насильства.

64% вважають насильство щодо жінок поширеним явищем, але 41% опитаних жінок вважає, що якщо чоловік проявляє насильство щодо дружини, то ця ситуація має вирішуватися всередині сім’ї. Крім того, майже кожна п’ята жінка вважає допустимим статевий акт без згоди між подружжям або партнерами, що проживають спільно.

Не дозволяйте нікому принижувати та ображати Вас. Уявіть найгірший розвиток подій та свій стан у такому випадку. Також уявіть своє життя без насильства. Намагайтеся досягнути бажаних змін. Якщо Ви не можете визначитися щодо подальшого життя або Вам важко прийняти рішення — ми вам в цьому допоможемо!

Цей матеріал підготовлений в рамках проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні», що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю ГО Іноваційні Соціальні Рішення і не обов`язково відображає позицію Європейського Союзу.

Реалізує проєкт ГО «Інноваційні соціальні рішення».