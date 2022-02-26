В соцсетях и в средствах массовой информации в последние дни активно распространяется неправдивая информация. Это элемент гибридной войны России против Украины. Развенчиваем основные фейки, которые распространялись по сети в течение 23-25 февраля.

Эвакуация из больниц

В среду, 23 февраля, министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к украинцам с сообщением, что по соцсетям распространяется поддельный приказ Минздрава. В нем говорится об эвакуации лечебных заведений Киева и других городов.

Министр сообщил, что учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам. Все приказы публикуются только на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Выключение электроприборов

В «Укрэнерго» 24 февраля сообщили, что в соцсетях и некоторых СМИ распространяется фейковая информация о том, что на ночь нужно было выключать все электроприборы из-за подключения украинской энергосети к европейской.

В компании указывают, что такие призывы направлены исключительно на то, чтобы нанести удар по украинской энергосистеме. Там опровергли эту информацию, отметив, что энергосистема работает, и будет работать в нормальном режиме. Мол, ничего выключать не нужно, и никто никуда не подключается ночью.

Потеря Мариуполя

В Национальной гвардии Украины сообщали о распространении информации, что Мариуполь якобы перешел под контроль «ДНР», а батальон «Азов» сбежал. Это фейк, распространяемый Россией, заверили в Нацгвардии. Мариуполь пребывает под контролем украинских военных.

Прослушивание разговоров

Также по соцсетям активно распространяются сообщения о том, что все телефонные разговоры прослушиваются, сообщения в мессенджерах записываются, а все устройства подключены к системе CDMX.

На самом деле CDMX — это аббревиатура названия города в Мексике. Это сообщение распространяется как минимум с 2017 года, как пишет «Детектор Медиа». Ранее его писали исключительно на русском языке, однако на фоне нападения России его перевели и привязали к «обстоятельствам в Украине».

Побег чиновников

Министерство обороны Украины сообщало о распространении фейковой информации, что якобы чиновники проявили желание покинуть свои рабочие места.

Глава ведомства Алексей Резников заверил, что лично он в Киеве и все его заместители стабильно работают. В Генеральном штабе тоже говорят, что все находятся на местах и выполняют свои обязанности.

Уничтожение ООС

Главарь «ДНР» Денис Пушилин распространял информацию о том, что штаб операции Объединенных сил уничтожили. Это опроверг советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он пишет, что россияне врут, а штаб ООС не уничтожен. Наши войска ведут оборону по всем направлениям.

Инцидент с «Нацкорпусом»

Пророссийские Telegram-каналы распространяли видео, на котором якобы бывший член Национального корпуса призвал украинскую армию сдаться. В партии сказали, что не знают этого мужчину.

Закрытые выезды из столицы

По соцсетям 24 февраля распространялись сообщения, что все въезды и выезды Киева закрыли, а движение транспорта ограничивают. В Киевской городской государственной администрации опровергают эту информацию.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник также сказал, что метрополитен работает в обычном режиме, кроме «красной» линии, где по организационным причинам поезда курсируют от станции «Лесная» до станции «Шулявская». Наземный общественный транспорт Киева продолжает курсировать в нормальном режиме.

Бойцы ВСУ сдались оккупантам

Российские интернет-ресурсы распространяли сообщения, что в Одесской области некоторые из военнослужащих Вооруженных сил Украины поддались агитации оккупантов и сложили свое оружие, отказавшись от защиты своей Родины. Также якобы несколько блокпостов на подступах к Одессе в ночь на 25 февраля перешли под контроль российско-оккупационных войск.

Представитель Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров опроверг эту информацию. Он сообщил, что российских войск на территории региона нет, и заверил, что и не будет. По его словам, части и подразделения ВСУ и других военных формирований «делают все для того, чтобы мирную жизнь и благополучие одесситов не потревожили российские оккупанты».

Как не стать жертвами дезинформации?

В пятницу, 25 февраля, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала советы, которые помогут не стать жертвами дезинформации.

Там указывают, что цель дезинформаторов — посеять панику, ослабить волю к обороне. Не помогайте им: сохраняйте самоконтроль и не распространяйте информацию эмоционального характера в соцсетях.

Украина защищается и продолжает борьбу за свою территорию. Если вы слышите обратное — это неправда. Вас хотят деморализовать, уверяют в ГСЧС.

Также советуют не верить и не распространять информацию из сомнительных источников. Правдивая информация — на официальных страницах и каналах государственных органов.

Также просят никак не распространять информацию о перемещении украинских войск. Этим вы можете им навредить.

Информацией о потерях могут владеть только органы безопасности и обороны Украины, указывают в ГСЧС. Данные на частных аккаунтах могут не соответствовать действительности.

Оккупанты будут распространять клевету и предательство по своим официальным каналам, прикрываясь патриотическими лозунгами и украинской символикой. Проверяйте сообщения и призывы.

Юлия Костюкова, hromadske