Уже 8 дней россия ведет полномасштабную войну против Украины. Кремль называет это «спецоперацией» и оправдывает вторжение желанием освободить земли от захвативших власть в Киеве «нацистов» и «бандеровцев».

8 дней украинский народ вместе с армией сопротивляется российским оккупантам и пытается донести важный месседж: «Мы на своей земле! Нас не нужно освобождать! Украина будет защищать свою независимость!».

hromadske рассказывает о людях, ставших символами этой войны.

Мост ценой собственной жизни

24 февраля, в тот день, когда россия начала полномасштабную войну против Украины, сапер 35-й отдельной бригады морской пехоты Виталий Скакун взорвал автомобильный мост в Геническе, чтобы остановить продвижение вражеской танковой колонны. В пресс-службе бригады говорят, что Виталий заминировал важный стратегический объект, но вовремя уйти оттуда не успел.

Виталий вышел на связь и сообщил, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. В бригаде говорят, что его поступок значительно замедлил продвижение российских сил и позволил подразделению передислоцироваться и организовать оборону.

Одним из самых трудных мест во время обороны Украины от наступления российских войск, по данным Генштаба ВСУ, стал Крымский перешеек. Там же одним из первых противника встретил отдельный батальон морской пехоты. Чтобы остановить продвижение танковой колонны, генический мост решили взорвать.

Президент Зеленский принял решение посмертно присвоить Виталию Скакуну звание Героя Украины.

Против танков

Останавливать колонну российских танков выходят мирные жители. Так, в Черниговской области люди вышли на переговоры с оккупантами, чтобы не дать им двинуться дальше. Местные пообщались с командиром, и российские военные согласились развернуться. Делегацию возглавлял местный священник.

В Конотопе Сумской области люди тоже начали останавливать российских военных. Местная жительница Ольга говорит, что люди показывали на телефонах видео о том, что происходит в Украине, как бомбят и расстреливают местных жителей.

«Военные вышли из техники, молча слушали и не спорили, потом уехали назад», — говорит Ольга.

Впрочем, в окрестностях города, по словам женщины, по состоянию на 2 марта еще оставались российские военные: «Они ходили по домам и просили еду, иногда выгоняли людей из домов. У них нехватка продуктов и сигарет, а у нас с собой вилы и грабли».

«Призрак Киева»

Пилот МиГ-29, известный как «Призрак Киева», прославился в Украине в первые же дни вторжения. За 30 часов после начала полномасштабной войны россии против Украины он сбил 6 самолетов оккупантов. Личность пилота пока остается неизвестной.

Разговоры с оккупантами

Достучаться до российских военных украинцы пытаются и самостоятельно. В Геническе местная жительница подошла к одному из оккупантов, когда те вторглись в город. Женщина кричала российским военным, что они фашисты, пришедшие на чужую землю. Когда оккупанты ответили, что этот разговор ни к чему не приведет, женщина посоветовала им насыпать в карманы семечки.

«Когда ляжете здесь, то хотя бы подсолнухи прорастут», — сказала она.

В Сумской области другая женщина спорила с российским военным, который на блокпосте требовал, чтобы она показала документы.

«Почему я должна показывать террористам свой паспорт? Я гражданка Украины, я родилась здесь. Почему вы пришли убивать моих родителей, детей? Кто вы такие?» — кричала женщина.

Она требовала, чтобы российский военный снял маску, но тот ее не слушал. После этого мужчина спросил: «Где вы видели, чтобы мы здесь детей убивали?»

Женщина рассказала ему, про то, что в Миргороде расстреляли детский садик, и про то, что в Харькове тоже погиб ребенок. На это оккупант ответил: «А если вы наших убиваете, то что?»

Местная жительница пыталась объяснить, что не пришла на чужую землю убивать людей.

«Русский военный корабль, иди нах*й!»

Едва ли не самым главным символом сопротивления в этой войне стали украинские пограничники на острове Змеиный.

24 февраля, в первый день российско-украинской войны, оккупанты требовали от пограничников на острове сдаться, но украинцы не согласились.

«Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар», — дважды сказали оккупанты.

«Русский военный корабль, иди нах*й!» — ответили украинские защитники.

Ксюша Савоскина, hromadske