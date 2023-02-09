Каховський виробник кетчупів і консервації «Чумак» випускає свою продукцію на потужностях конкурентів по всій Україні і навіть за кордоном. Частину томатних паст, соуси, майонези виробляють у Луцьку, Києві та Запоріжжі. А ось макарони-короткорізи – в Туреччині. Як компанія знайшла вихід, здається, з безвихідної ситуації.

«Не знали, що полиці можуть викликати сльози», – написала користувачка на Facebook-сторінці «Auchan Україна» в серпні 2022 року. Саме тоді ритейлер провів зворушливу акцію «Полиці чекають. І ми чекаємо». Тоді Auchan залишив кілька порожніх поличок та виділив їх у рамки, на яких були написані назви торговельних марок, що залишилися на окупованих територіях.

Одним із героїв цих порожніх поличок був «Чумак» – донедавна чи не найбільший виробник кетчупів, томатної пасти та майонезів в Україні.

У кінці вересня один із продуктів компанії, томатна паста, повернулася в Auchan та інші магазини. Її виготовили на волинському підприємстві «Луцьк Фудз», яке теж випускає подібну продукцію під маркою «Руна».

Виробництво у Луцьку знайшов гендиректор «Чумака» Андрій Левчук, коли вивозив родину в безпечне місце після 24 лютого. На Волинь «Чумак» переїхав у травні, де з того часу виробляє томатну пасту і соус «Чумак Херсонський», розповідає в інтервʼю Forbes Левчук. Підприємство компанії в Каховці не працює.

«Чумак» – донедавна один із найбільших гравців на ринку томатних паст, соусів і кетчупів в Україні. Компанія відома томатними пастами, кетчупами, майонезами та іншими товарами під однойменним брендом. У 1996 році її заснували двоє шведських підприємців Йохан Боден та Карл Стурен, які потім продали цю компанію Dragon Capital. У 2019-му новим власником «Чумака» став найбільший виробник рафінованої соняшникової олії в Україні – Delta Wilmar, що входить до сингапурської компанії Wilmar.

З початком війни внутрішній ринок обʼємом 72 000 т томатних соусів і паст обвалився на 40–45%, підрахували у консалтинговій компанії Pro-Consulting. А частка «Чумака» на ньому скоротилась драматично – на 60–70%. До війни виробник займав близько 20% українського ринку. Його виторг у 2021-му становив 1,3 млрд грн.

Після 24 лютого «Чумак» також втратив велику частку експорту. Компанія припинила поставки до Африки, Близького Сходу та Європи. Частка експорту впала з 25% до нуля. «Ми зіткнулися із викликом – у нас немає ні виробництва, ні складів, – каже Левчук. – Немає нічого, крім бренду та частини людей».

Виторг компанії у 2022-му скоротився майже на 70% – до 460 млн грн.

Щоб не втратити і це, «Чумак» випускає товари на потужностях конкурентів в Україні та за кордоном. Що у нього виходить?

Що окуповано в Херсонській області

«Чумак» зупинив виробництво 24 лютого, побоюючись тиску з боку російської армії. В окупованій Каховці у компанії знаходиться завод, де переробляють томати, виробляють макаронні вироби та соуси.

Росіяни намагалися перезапустити завод. Він не постраждав від бойових дій, до того ж компанія не вивезла з нього обладнання. Після окупації міста транспортні шляхи були перекриті. Склади із сировиною, яка залишилася на окупованій території, пограбували, розповідає Forbes Левчук.

На початку травня 2022-го на складах компанії знаходився піврічний запас томатних соусів, кетчупів та інших товарів. Проте їх продавали лише магазинам в окупованій Каховці, оскільки вивезти за межі окупованої території було неможливо. Продукція «Чумака» в інших містах України закінчувалася, розповідав тоді Forbes один із співвласників Delta Wilmar, який попросив не називати його імʼя з міркувань безпеки. Наприклад, влітку минулого року каховська томатна паста зникла з мережі гіпермаркетів «Auchan Україна».

Тоді були проблеми і з продукцією інших виробників. На поличках магазинів не було томатної пасти, кетчупів та соусів й інших виробників. «Іноді ми мали в пропозиції лише один бренд, який покривав потребу», – пригадує керівниця зі звʼязків із громадськістю «Auchan Україна» Олена Орлова.

Одна із причин – дефіцит томатної пасти, яка є основою для виробництва кетчупів і соусів. Він виник через окупацію Херсонської області, де вирощують томати для переробки та вироблення томатної пасти. Також там знаходяться заводи постачальника сировини для багатьох виробників – компанії Agrofusion. Один із них, який знаходиться в селі Шевченково, що на Миколаївщині, частково зруйнований, інший завод знаходиться в Снігурівці – в окупації, повідомляв у січні місцевому виданню «НикВести» засновник і директор компанії Agrofusion Сергій Сипко. Зокрема, тому компанія Nestle, яка випускає кетчупи «Торчин», закуповує сировину в Італії, Іспанії та інших країнах.

Як «Чумак» повертає собі ринок

Луцьк не єдине місто, де «Чумак» після 24 лютого виробляє свою продукцію. Його майонези випускаються на потужностях запорізької Delta Food, яку перевезли до Тернополя. Соуси – на столичному заводі виробника Olkom Group. А ось макарони і частину томатної пасти – на заводах у Туреччині та Італії відповідно.

Виробництво більшості з них відновили в кінці 2022-го, розповідає Левчук. Зокрема, майонези під маркою «Чумак» випускають з листопада минулого року.

У 2023-му «Чумак» планує відновити виробництво кетчупів, які до війни займали 25% ринку. «У нас ще дуже рання стадія проєкту, – каже Левчук, не називаючи виробничих потужностей. – Поки що це комерційна таємниця».

Виробництво на чужих потужностях – це спроба не втратити впізнаваність популярних марок продуктів у супермаркетах і працівників, які залишилися в компанії. «Було завдання: вийти на дохід, який зміг би забезпечити заробітну плату та мінімальні витрати», – пояснює Левчук. В компанії залишилося 110 ключових співробітників із 1200, які працювали там до початку повномасштабної війни.

У грудні «Чумак» повернув свої товари в АТБ та «Сільпо». Зайти одночасно у весь ритейл компанії складно, тому що тепер у неї асортимент наполовину менший, ніж до повномасштабної війни. До 24 лютого у неї було 100 найменувань продукції. «В деякі мережі ми ще у процесі заходу», – розповідає Левчук.

Крім того, кетчупи та соуси «Чумак» поступово витісняє продукція конкурентів, каже категорійна менеджерка групи товарів «Бакалія» «МETRO Україна» Анастасія Герасименко. Зокрема, у її мережі, а ще в АТБ та «Auchan Україна», частка «Чумака» в томатній пасті, соусах і кетчупі впала. «У кетчупах ми займали 25% ринку, а зараз – нуль», – каже гендиректор «Чумака» Левчук. На його думку, домінуючі позиції зайняв головний його конкурент – «Торчин», який випускає Nestle.

До кінця 2023-го «Чумак» планує вийти на 50% довоєнних обсягів виробництва брендованих товарів на внутрішньому ринку. А також повернути довоєнні виторги в гривні. Щоб досягти цього, асортимент поступово доповнюватимуть у всіх категоріях продуктів. «Цей рік для того, щоб повернути внутрішній ринок, – каже Левчук. – І виробничих майданчиків у нас достатньо».

Ната Штука, Forbes