Каховський виробник кетчупів і консервації «Чумак» випускає свою продукцію на потужностях конкурентів по всій Україні і навіть за кордоном. Частину томатних паст, соуси, майонези виробляють у Луцьку, Києві та Запоріжжі. А ось макарони-короткорізи – в Туреччині. Як компанія знайшла вихід, здається, з безвихідної ситуації.
«Не знали, що полиці можуть викликати сльози», – написала користувачка на Facebook-сторінці «Auchan Україна» в серпні 2022 року. Саме тоді ритейлер провів зворушливу акцію «Полиці чекають. І ми чекаємо». Тоді Auchan залишив кілька порожніх поличок та виділив їх у рамки, на яких були написані назви торговельних марок, що залишилися на окупованих територіях.
Одним із героїв цих порожніх поличок був «Чумак» – донедавна чи не найбільший виробник кетчупів, томатної пасти та майонезів в Україні.
У кінці вересня один із продуктів компанії, томатна паста, повернулася в Auchan та інші магазини. Її виготовили на волинському підприємстві «Луцьк Фудз», яке теж випускає подібну продукцію під маркою «Руна».
Виробництво у Луцьку знайшов гендиректор «Чумака» Андрій Левчук, коли вивозив родину в безпечне місце після 24 лютого. На Волинь «Чумак» переїхав у травні, де з того часу виробляє томатну пасту і соус «Чумак Херсонський», розповідає в інтервʼю Forbes Левчук. Підприємство компанії в Каховці не працює.
«Чумак» – донедавна один із найбільших гравців на ринку томатних паст, соусів і кетчупів в Україні. Компанія відома томатними пастами, кетчупами, майонезами та іншими товарами під однойменним брендом. У 1996 році її заснували двоє шведських підприємців Йохан Боден та Карл Стурен, які потім продали цю компанію Dragon Capital. У 2019-му новим власником «Чумака» став найбільший виробник рафінованої соняшникової олії в Україні – Delta Wilmar, що входить до сингапурської компанії Wilmar.
З початком війни внутрішній ринок обʼємом 72 000 т томатних соусів і паст обвалився на 40–45%, підрахували у консалтинговій компанії Pro-Consulting. А частка «Чумака» на ньому скоротилась драматично – на 60–70%. До війни виробник займав близько 20% українського ринку. Його виторг у 2021-му становив 1,3 млрд грн.
Після 24 лютого «Чумак» також втратив велику частку експорту. Компанія припинила поставки до Африки, Близького Сходу та Європи. Частка експорту впала з 25% до нуля. «Ми зіткнулися із викликом – у нас немає ні виробництва, ні складів, – каже Левчук. – Немає нічого, крім бренду та частини людей».
Виторг компанії у 2022-му скоротився майже на 70% – до 460 млн грн.
Щоб не втратити і це, «Чумак» випускає товари на потужностях конкурентів в Україні та за кордоном. Що у нього виходить?
«Чумак» зупинив виробництво 24 лютого, побоюючись тиску з боку російської армії. В окупованій Каховці у компанії знаходиться завод, де переробляють томати, виробляють макаронні вироби та соуси.
Росіяни намагалися перезапустити завод. Він не постраждав від бойових дій, до того ж компанія не вивезла з нього обладнання. Після окупації міста транспортні шляхи були перекриті. Склади із сировиною, яка залишилася на окупованій території, пограбували, розповідає Forbes Левчук.
На початку травня 2022-го на складах компанії знаходився піврічний запас томатних соусів, кетчупів та інших товарів. Проте їх продавали лише магазинам в окупованій Каховці, оскільки вивезти за межі окупованої території було неможливо. Продукція «Чумака» в інших містах України закінчувалася, розповідав тоді Forbes один із співвласників Delta Wilmar, який попросив не називати його імʼя з міркувань безпеки. Наприклад, влітку минулого року каховська томатна паста зникла з мережі гіпермаркетів «Auchan Україна».
Тоді були проблеми і з продукцією інших виробників. На поличках магазинів не було томатної пасти, кетчупів та соусів й інших виробників. «Іноді ми мали в пропозиції лише один бренд, який покривав потребу», – пригадує керівниця зі звʼязків із громадськістю «Auchan Україна» Олена Орлова.
Одна із причин – дефіцит томатної пасти, яка є основою для виробництва кетчупів і соусів. Він виник через окупацію Херсонської області, де вирощують томати для переробки та вироблення томатної пасти. Також там знаходяться заводи постачальника сировини для багатьох виробників – компанії Agrofusion. Один із них, який знаходиться в селі Шевченково, що на Миколаївщині, частково зруйнований, інший завод знаходиться в Снігурівці – в окупації, повідомляв у січні місцевому виданню «НикВести» засновник і директор компанії Agrofusion Сергій Сипко. Зокрема, тому компанія Nestle, яка випускає кетчупи «Торчин», закуповує сировину в Італії, Іспанії та інших країнах.
Луцьк не єдине місто, де «Чумак» після 24 лютого виробляє свою продукцію. Його майонези випускаються на потужностях запорізької Delta Food, яку перевезли до Тернополя. Соуси – на столичному заводі виробника Olkom Group. А ось макарони і частину томатної пасти – на заводах у Туреччині та Італії відповідно.
Виробництво більшості з них відновили в кінці 2022-го, розповідає Левчук. Зокрема, майонези під маркою «Чумак» випускають з листопада минулого року.
У 2023-му «Чумак» планує відновити виробництво кетчупів, які до війни займали 25% ринку. «У нас ще дуже рання стадія проєкту, – каже Левчук, не називаючи виробничих потужностей. – Поки що це комерційна таємниця».
Виробництво на чужих потужностях – це спроба не втратити впізнаваність популярних марок продуктів у супермаркетах і працівників, які залишилися в компанії. «Було завдання: вийти на дохід, який зміг би забезпечити заробітну плату та мінімальні витрати», – пояснює Левчук. В компанії залишилося 110 ключових співробітників із 1200, які працювали там до початку повномасштабної війни.
У грудні «Чумак» повернув свої товари в АТБ та «Сільпо». Зайти одночасно у весь ритейл компанії складно, тому що тепер у неї асортимент наполовину менший, ніж до повномасштабної війни. До 24 лютого у неї було 100 найменувань продукції. «В деякі мережі ми ще у процесі заходу», – розповідає Левчук.
Крім того, кетчупи та соуси «Чумак» поступово витісняє продукція конкурентів, каже категорійна менеджерка групи товарів «Бакалія» «МETRO Україна» Анастасія Герасименко. Зокрема, у її мережі, а ще в АТБ та «Auchan Україна», частка «Чумака» в томатній пасті, соусах і кетчупі впала. «У кетчупах ми займали 25% ринку, а зараз – нуль», – каже гендиректор «Чумака» Левчук. На його думку, домінуючі позиції зайняв головний його конкурент – «Торчин», який випускає Nestle.
До кінця 2023-го «Чумак» планує вийти на 50% довоєнних обсягів виробництва брендованих товарів на внутрішньому ринку. А також повернути довоєнні виторги в гривні. Щоб досягти цього, асортимент поступово доповнюватимуть у всіх категоріях продуктів. «Цей рік для того, щоб повернути внутрішній ринок, – каже Левчук. – І виробничих майданчиків у нас достатньо».
Ната Штука, Forbes
Каховський виробник кетчупів і консервації «Чумак» випускає свою продукцію на потужностях конкурентів по всій Україні і навіть за кордоном. Частину томатних паст, соуси, майонези виробляють у Луцьку, Києві та Запоріжжі. А ось макарони-короткорізи – в Туреччині. Як компанія знайшла вихід, здається, з безвихідної ситуації.
«Не знали, що полиці можуть викликати сльози», – написала користувачка на Facebook-сторінці «Auchan Україна» в серпні 2022 року. Саме тоді ритейлер провів зворушливу акцію «Полиці чекають. І ми чекаємо». Тоді Auchan залишив кілька порожніх поличок та виділив їх у рамки, на яких були написані назви торговельних марок, що залишилися на окупованих територіях.
Одним із героїв цих порожніх поличок був «Чумак» – донедавна чи не найбільший виробник кетчупів, томатної пасти та майонезів в Україні.
У кінці вересня один із продуктів компанії, томатна паста, повернулася в Auchan та інші магазини. Її виготовили на волинському підприємстві «Луцьк Фудз», яке теж випускає подібну продукцію під маркою «Руна».
Виробництво у Луцьку знайшов гендиректор «Чумака» Андрій Левчук, коли вивозив родину в безпечне місце після 24 лютого. На Волинь «Чумак» переїхав у травні, де з того часу виробляє томатну пасту і соус «Чумак Херсонський», розповідає в інтервʼю Forbes Левчук. Підприємство компанії в Каховці не працює.
«Чумак» – донедавна один із найбільших гравців на ринку томатних паст, соусів і кетчупів в Україні. Компанія відома томатними пастами, кетчупами, майонезами та іншими товарами під однойменним брендом. У 1996 році її заснували двоє шведських підприємців Йохан Боден та Карл Стурен, які потім продали цю компанію Dragon Capital. У 2019-му новим власником «Чумака» став найбільший виробник рафінованої соняшникової олії в Україні – Delta Wilmar, що входить до сингапурської компанії Wilmar.
З початком війни внутрішній ринок обʼємом 72 000 т томатних соусів і паст обвалився на 40–45%, підрахували у консалтинговій компанії Pro-Consulting. А частка «Чумака» на ньому скоротилась драматично – на 60–70%. До війни виробник займав близько 20% українського ринку. Його виторг у 2021-му становив 1,3 млрд грн.
Після 24 лютого «Чумак» також втратив велику частку експорту. Компанія припинила поставки до Африки, Близького Сходу та Європи. Частка експорту впала з 25% до нуля. «Ми зіткнулися із викликом – у нас немає ні виробництва, ні складів, – каже Левчук. – Немає нічого, крім бренду та частини людей».
Виторг компанії у 2022-му скоротився майже на 70% – до 460 млн грн.
Щоб не втратити і це, «Чумак» випускає товари на потужностях конкурентів в Україні та за кордоном. Що у нього виходить?
«Чумак» зупинив виробництво 24 лютого, побоюючись тиску з боку російської армії. В окупованій Каховці у компанії знаходиться завод, де переробляють томати, виробляють макаронні вироби та соуси.
Росіяни намагалися перезапустити завод. Він не постраждав від бойових дій, до того ж компанія не вивезла з нього обладнання. Після окупації міста транспортні шляхи були перекриті. Склади із сировиною, яка залишилася на окупованій території, пограбували, розповідає Forbes Левчук.
На початку травня 2022-го на складах компанії знаходився піврічний запас томатних соусів, кетчупів та інших товарів. Проте їх продавали лише магазинам в окупованій Каховці, оскільки вивезти за межі окупованої території було неможливо. Продукція «Чумака» в інших містах України закінчувалася, розповідав тоді Forbes один із співвласників Delta Wilmar, який попросив не називати його імʼя з міркувань безпеки. Наприклад, влітку минулого року каховська томатна паста зникла з мережі гіпермаркетів «Auchan Україна».
Тоді були проблеми і з продукцією інших виробників. На поличках магазинів не було томатної пасти, кетчупів та соусів й інших виробників. «Іноді ми мали в пропозиції лише один бренд, який покривав потребу», – пригадує керівниця зі звʼязків із громадськістю «Auchan Україна» Олена Орлова.
Одна із причин – дефіцит томатної пасти, яка є основою для виробництва кетчупів і соусів. Він виник через окупацію Херсонської області, де вирощують томати для переробки та вироблення томатної пасти. Також там знаходяться заводи постачальника сировини для багатьох виробників – компанії Agrofusion. Один із них, який знаходиться в селі Шевченково, що на Миколаївщині, частково зруйнований, інший завод знаходиться в Снігурівці – в окупації, повідомляв у січні місцевому виданню «НикВести» засновник і директор компанії Agrofusion Сергій Сипко. Зокрема, тому компанія Nestle, яка випускає кетчупи «Торчин», закуповує сировину в Італії, Іспанії та інших країнах.
Луцьк не єдине місто, де «Чумак» після 24 лютого виробляє свою продукцію. Його майонези випускаються на потужностях запорізької Delta Food, яку перевезли до Тернополя. Соуси – на столичному заводі виробника Olkom Group. А ось макарони і частину томатної пасти – на заводах у Туреччині та Італії відповідно.
Виробництво більшості з них відновили в кінці 2022-го, розповідає Левчук. Зокрема, майонези під маркою «Чумак» випускають з листопада минулого року.
У 2023-му «Чумак» планує відновити виробництво кетчупів, які до війни займали 25% ринку. «У нас ще дуже рання стадія проєкту, – каже Левчук, не називаючи виробничих потужностей. – Поки що це комерційна таємниця».
Виробництво на чужих потужностях – це спроба не втратити впізнаваність популярних марок продуктів у супермаркетах і працівників, які залишилися в компанії. «Було завдання: вийти на дохід, який зміг би забезпечити заробітну плату та мінімальні витрати», – пояснює Левчук. В компанії залишилося 110 ключових співробітників із 1200, які працювали там до початку повномасштабної війни.
У грудні «Чумак» повернув свої товари в АТБ та «Сільпо». Зайти одночасно у весь ритейл компанії складно, тому що тепер у неї асортимент наполовину менший, ніж до повномасштабної війни. До 24 лютого у неї було 100 найменувань продукції. «В деякі мережі ми ще у процесі заходу», – розповідає Левчук.
Крім того, кетчупи та соуси «Чумак» поступово витісняє продукція конкурентів, каже категорійна менеджерка групи товарів «Бакалія» «МETRO Україна» Анастасія Герасименко. Зокрема, у її мережі, а ще в АТБ та «Auchan Україна», частка «Чумака» в томатній пасті, соусах і кетчупі впала. «У кетчупах ми займали 25% ринку, а зараз – нуль», – каже гендиректор «Чумака» Левчук. На його думку, домінуючі позиції зайняв головний його конкурент – «Торчин», який випускає Nestle.
До кінця 2023-го «Чумак» планує вийти на 50% довоєнних обсягів виробництва брендованих товарів на внутрішньому ринку. А також повернути довоєнні виторги в гривні. Щоб досягти цього, асортимент поступово доповнюватимуть у всіх категоріях продуктів. «Цей рік для того, щоб повернути внутрішній ринок, – каже Левчук. – І виробничих майданчиків у нас достатньо».
Ната Штука, Forbes