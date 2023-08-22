Після проголошення Незалежності України та остаточного розпаду радянського союзу російська влада втратила контроль над суспільно-політичними та соціально-економічними процесами в Україні. Проте, після встановлення у Російській Федерації авторитарного режиму кремль обрав агресивний зовнішньополітичний курс проти України.

Так, в Україні розпочалось розгортання масштабних проросійських політичних проектів. Росія надавала їм як офіційну політичну, так і приховану фінансову підтримку. Кремль прагнув використати ці проекти для імітації “легітимного” відновлення контролю над Україною, а також для ліквідації української державності. Після невдалої спроби привести до влади підконтрольних політиків у 2004 році, російська влада досягнула цієї мети у 2010 році. Проте реалізувати злочинний план “добровільного” входження до складу Росії, на щастя, ворог не зміг. На заваді цьому у 2014 році став Український народ. Після повалення проросійського режиму російська влада спочатку розпочала відкриту збройну агресію проти України, а згодом розв’язала гібридну війну.

Кремль намагався “легалізувати” процес “створення” на території України проросійських “народних республік”. Задум ворога полягав тому, щоб дестабілізувати ситуацію у східних, південних та північних регіонах України, створити “альтернативні” незаконні проросійські “органи влади” та приховано ввести російські війська для встановлення цілковитого контролю. Завдяки спротиву Українського народу в більшості регіонів вдалось зірвати задум ворога, проте на Сході України ситуація швидко погіршилась через введення переважаючих сил російських окупаційних військ.

Після цього кремль провів ретельну підготовку до нової фази збройної агресії проти України. Напередодні повномасштабного вторгнення росіяни підготували “новий” склад підконтрольного “українського уряду”. У такий спосіб ворог планував надати “легітимності” своїй окупаційній адміністрації. Саме завдяки мужності та самовідданості українських захисників, задуми ворога знову було зірвано, а наступ російських окупаційних військ було зупинено.

В умовах тимчасової окупації частини українських територій для кремля важливо підтримувати створену на них “альтернативну правову реальність”. Для цього були внесені безпідставні зміни до “конституції”, у яких “вказано” про “входження” цих регіонів до складу Росії. Ворог використовує ці “зміни” формування ілюзорної реальності “існування” на тимчасово окупованих територіях України “політичних процесів” “в рамках” “російського правового поля”. Тому для кремля важливо імітувати проведення “виборів” для демонстрації “приналежності” цих регіонів до Росії. За задумом ворога, “обрані” таким чином “посадові особи” будуть уособлювати “законних” представників “місцевих органів влади”, які будуть діяти “в рамках” російського законодавства. Російські загарбники намагаються таким чином “легалізувати” свою присутність на тимчасово окупованих територіях України та посилити тиск на українських громадян.

Варто згадати, що рік тому російська влада вже проводила “референдуми” на тимчасово окупованих територіях. Відповідна пропагандистська продукція також поширювалась і на Херсонщині. Друкована продукція розроблялась та поширювалась у промислових масштабах. Ворог намагався переконати українців, що “Росія тут назавжди”, але Сили оборони України розпорядились інакше. Українські захисники провели успішний контрнаступ та звільнили від російських загарбників усе Правобережжя Херсонської області. Тому всі спроби російської влади імітувати будь-які “вибори” на тимчасово окупованих територіях України не мають жодного значення. Збройні Сили України продовжують контрнаступ та звільняють українські землі від російських загарбників. Слава Україні!

Автор: Олександр Миронченко