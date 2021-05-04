Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку року

За період з початку поточного року правоохоронними органами в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку порушень прав журналістів, а відкриті у попередні роки провадження - закрито.

Саме таким чином, «обнулившись» почав роботу новостворений Відділ захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області.

На сайті Нацполіції вказується, що цей структурний підрозділ входить до складу кримінальної поліції та здійснює оперативно-розшукову діяльність із виявлення, попередження та припинення правопорушень, які посягають на громадську безпеку та порядок, права і свободи людини і громадянина. Серед його функцій, зокрема, запобігання злочинам проти безпеки та незалежної діяльності журналістів.

Представницею Інституту Масової Інформації в Миколаївській області у квітні було проведено зустріч з керівництвом Відділу, від час якої стало відомо, що за результатами проведеного аналізу результатів роботи територіальних підрозділів поліції регіону в першому кварталі 2021 року не було зареєстровано жодного кримінального провадження щодо порушення статтей, які захищають незалежну журналістську діяльність та її безпеку. Це, зокрема, ст. 171 “Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів”, ст. 345-1 “Погроза або насильство щодо журналіста”, ст. 347-1 “Умисне знищення або пошкодження майна журналіста”, ст. 348-1 “Посягання на життя журналіста”, ст. 349-1 “Захоплення журналіста як заручника”.

Окрім того, у Відділі захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Миколаївській області повідомили, що на сьогодні поліція не розслідує жодного іншого провадження, які були відкриті до 2021 року. Щодо таких справ було ухвалене рішення про їхнє закриття.

Зазначимо, що з початку 2021 року ІМІ зафіксував на Миколаївщині два випадки порушення прав журналістів:

- 28 січня Первомайська міська рада на Миколаївщинізатвердила порядок акредитації засобів масової інформації, який передбачає введення системи акредитації за спеціальними картками. Картки видаватимуть за згодою міського голови та депутатської комісії із законності та регламенту. Проте наразі в акредитації не відмовлено жодному журналістові, а у міськраді запевняють, що в неакредитовані ЗМІ не позбавлені права бути присутніми на засіданнях ради та її органів.

- 19 березня невідомізламали сайт миколаївського Центру журналістських розслідувань і замінили зміст декількох матеріалів, які готувалися спільно з Чеським центром журналістських розслідувань та проєктом “Слідство.Інфо”.

Проте, як стало відомо, за цим фактом видання «Центр журналістських розслідувань» не зверталось до поліції, правоохоронці також не ініціювали зі свого боку розслідування.

Щодо минулорічних порушень прав журналістів на Миколаївщині, то ІМІфіксував таких 11 випадків. Щодо двох таких випадків навіть було відкрите провадження, проте у жовтні 2020 року слідчі закрили справи. Йдеться про 2 інциденти, що трапилися за участю журналістів місцевого видання «НикВести».

Так, перший інцидент стався в лютому. Тоді представники Миколаївської ОДАне допустили представників кількох видань на пресконференцію тодішнього голови ОДА Олександра Стадніка, аргументувавши це тим, що захід організовано лише для представників газет. Поліція відкрилапровадження за ст. 171 ККУ за заявою представників видань “НикВести” та “Мой город” через перешкоджання діяльності журналістів. Заявників у цій справі не сповістили про рішення щодо закриття справи.

Інший випадок стався у розпал виборчої кампанії, у вересні 2020 року, коли прессекретар Владислава Чайки, кандидата на посаду міського голови від партії “Опозиційна платформа – За життя”, Юрій Багрянцеввиштовхував журналістку інтернет-видання “НикВести” із приміщення міської виборчої комісії. Інцидент було зафіксовано на відеокамеру.

Цю ситуацію у своємуфейсбуці коментував очільник миколаївського главку поліції Сергій Шайхет:

«За результатами моніторингу ЗМІ слідство Центрального відділу поліції розпочало кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Прес-секретар одного з кандидатів у мери дозволив собі виштовхати з приміщення міськбивіркому.Шановні, якщо когось нервують представники ЗМІ, варто тричі подумати, перш ніж балотуватися до публічних посад. Якщо журналіст не порушує закон, не порушує ваші права, то ви не маєте права заважати йому робити свою справу. Тим паче, що в цьому випадку чоловік перешкоджав журналістці», -написав Сергій Шайхет 25 вересня 2020 року.

Дійсно, миколаївська поліція відкрила провадження за цим фактом, а за два тижні закрила «за відсутністю складу злочину».

Підсумовуючи, хочеться висловити надію на те, що «секретний» відділ миколаївської поліції буде більш ретельно та професійно перевіряти факти порушень свободи слова та прав журналістів в регіоні ніж це відбувалось раніше.

Катерина Середа, регіональна представниця Інституту Масової Інформації в Миколаївській області

Матеріал підготовлено в рамках проекту «Мережа медіа-спостерігачів», який виконує ІМІ за підтримки Freedom House