Необучаємий

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Володимир Олександрович Зеленський минулого тижня, активно займався зовнішньою політикою. На початку тижня він відвідав Польщу, де прийняв участь у святкуванні 230-річчя Конституції 3 травня. Там, у присутності очільників Польщі, Литви, Естонії та Латвії від заявив, що народився у Совєтскому Союзі в якому були свої «плюси» та «мінуси».

Може Володимир Олександрович і знаходить у країні Леніна, Сталіна, Андропова та Брєжнєва якісь плюси, але народи Польщі та країн Балтії тих плюсів точно не знаходили. Естонці, латвійці та литовці вважали, що їх країни було окуповано совєтською імперією у 1940-му році, власне, так і було, так саме вважав і весь цивілізований світ, і весь час прагнули повернути втрачену незалежність. І повернули її, щойно трапилась нагода. Польща, хоча і не була формально позбавлена державності, натомість, її суверенітет мав обмежений характер. І плюси для неї були хіба що у хрестах на могилах Катині. Місця, в якому Советскій Союз стратив десятки тисяч польських офіцерів, священиків та державних діячів – цвіт польської нації, після того, як він на пару із нацистською Німеччиною знищив польську державу. Казати про «плюси» хижацького та людоненависницького утворення, яке нищило поляків, литовців естонців та латвійців у присутності очільників Польщі, Литви, Латвії та Естонії – це, що найменше, вершина безтактовності, якщо не пряма образа. Добре, що ніхто на слова Зеленського не звернув особливої уваги. Певно, вже звикли не сприймати його серйозно. Ну що можна взяти, так би мовити, з юродивого?

Під час візиту Державного Секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена до Києва він прямо зазначив, що вбачає російську агресію, корупцію, жадібних українських олігархів та порушення норм корпоративного управління, маючи на увазі, нещодавнє зухвале звільнення з посади голови правління Нафтогазу Андрія Коболєва, основними проблемами та загрозами для України. Натомість, Володимир Олександрович, таке склалось враження, взагалі проігнорував це зауваження американської сторони, він вважає, що ніякого відкату реформ немає. Навпаки, на його думку він рухається виключно вперед. А тим часом, Міжнародний Валютний Фонд висунув нову умову задля отримання чергового траншу – повернення міжнародних норм корпоративного управління державних корпорацій. Щоб ви розуміли - ця умова була знята за попередника Володимира Олександровича і ось – вона знову з’явилась. Нагадаю, гроші МВФ – не лише дешеві, а вони ще маркер того, що країна, яка їх отримує – знаходиться на шляху до фінансового одужання та, в цілому, впроваджує стандарти життя західної цивілізації. А відсутність цих грошей свідчить протилежне. Якщо це не відкат реформ, то ще це тоді?

І ми доходимо сумного висновку. Людина може чогось не знати, може помилятися. Якщо вона адекватно сприймає дійсність – вона може все дізнатися та скорегувати власний шлях. Але, якщо вона живе не в реальному, а у вигаданому світі, коли вона абсолютно переконана у своїй правоті, не зважаючи на те, що реальність свідчить про інше – вона невиправна. Зеленський – невиправний невіглас, популіст, який живе у світі власних ілюзій, в якому все хорошо. Він не розуміє справжніх мотивів поведінки держав, він не знає історії країни, якою волею долі йому трапилось керувати, він не знає історії країн сусідніх. І не хоче знати. Хоча, за два роки все це можна було вивчити. Але він - не обучаємий. І чим далі він знаходиться при владі, тим жахливіше будуть наслідки для України. Але не він, ні його фанатичні прихильники цього не розуміють і ніколи не зрозуміють.

На нас чекає «оптимізація» маршрутів громадського транспорту та збільшення вартості проїзду у ньому – таке анонсував міський голова Олександр Сєнкевич. Найбільш популярні маршрути, вибачте, маршруток, як то №21 та №8 будуть взагалі скасовані, а вартість проїзду у більшості випадків зросте з 5 до 7 гривень. Планується, що на 21 та 8 маршрути буде додано тролейбусів. Якщо виконавчий комітет погодиться на такі пропозиції, а я певний, що заперечень особливих там не буде, то з 1 червня їздитиме ми за новими тарифами. І якщо це, враховуючи загальний рівень інфляції на фоні закінчення епохи бідності, ще можна зрозуміти, але усування маршруток із популярних маршрутів особисто у мене викликає питання. На мою думку, там можуть виникнути проблеми. Бо, відсутність конкуренції завжди погано відбивається на стані кінцевого споживача. А саме його інтереси, у даному випадку – це миколаївці, які користуються громадським транспортом, мають бути передусім.

За цим кланяюся – побачимось.