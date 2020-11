Компания General Motors отзывает 5,9 млн автомобилей в США, для замены потенциально неисправного основного элемента - инфлятора - подушек безопасности Takata.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, такой шаг может стоить компании более $ 1 млрд.

Ранее GM просила Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) США не делать предписания об отзыве автомобилей, поскольку компания считала, что подушки безопасны. Однако NHTSA отклонило эту просьбу, отметив, что, согласно исследованиям, инфлятор Takata в автомобилях GM может взрываться, как и в автомобилях других производителей.

GM отзывает некоторые из своих самых популярных моделей 2007- 2014 годов, включая пикапы Chevrolet Silverado, GMC Sierra, а также внедорожники Cadillac Escalade, Chevy Tahoe, Suburban и GMC Yukon.

Отзыв автомобилей из-за проблем с подушками безопасности Takata коснулся в общей сложности 19 автопроизводителей, включая Honda Motor Co., Ford Motor Co., Bayerische Motoren Werke AG и Tesla Inc.

По данным управления, инфлятор этих подушек безопасности со временем изнашивается и может взорваться во время аварии, разбрасывая металлические осколки. В результате взрывов подушек Takata в США погибли 18 человек, в других странах - не менее 12.

Takata — семейная корпорация, которая сначала производила компоненты для парашютов. Выпуском подушек безопасности для автомобилей она занялась в 1980-е годы по просьбе Honda Motor Co., которая была миноритарным акционером компании.

Ранее сообщалось, что владельцы электрических кроссоверов Tesla Model X должны быть готовы к тому, что их автомобили могут быть отозваны. Причиной отзыва моделей стали существенные проблемы с гидроусилителем рулевого колеса.