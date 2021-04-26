Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание профильным министерствам — отменить НДС на внутренние перелеты в Украине, по задумке главы Кабмина, это поможет туризму развиваться.

Об этом он написал в своем Facebook.

Глава правительства указал, что вскоре в Украине снимут налогообложение с перевозчиков на полеты в пределах Украины: эта меру введут в целях поддержки внутреннего туризма.

— Развитие туризма также сегодня стоит на повестке дня в правительстве. Для активизации путешествий внутри страны мы планируем освободить авиаперевозчиков от налогообложения на такие маршруты. Этот шаг приведет к уменьшению расходов компаний и удешевления авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат больший доступ к быстрым путешествий по стране. Для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство - это задача уже стоит перед министерствами, — поручился Денис Шмыгаль.

Сейчас авиакомпании в большинстве своем осуществляют рейсы по международным направлениям, которые освобождены от налога на добавленную стоимость (20%) и обеспечивают высокую рентабельность по сравнению с внутренними рейсами.

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