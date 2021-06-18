Нацбанк с 14 по 18 июня на межбанковском валютном рынке купил 113,8 миллионов долларов и продал 20 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора, пишет Экономическая правда.

74 миллионов долларов НБУ купил в рамках интервенций по единому курсу, еще 39,8 миллионов долларов — с выбором лучшей цены купли-продажи. Весь объем продаж в 20 миллионов долларов осуществлялся по единому курсу.

Всего с начала года НБУ купил в резервы 819,3 миллионов долларов, продал 90 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, Национальный банк ожидает, что инфляция осенью несколько замедлится.