Национальный банк ожидает, что инфляция осенью несколько замедлится.

Об этом на брифинге сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко, сообщает Укринформ.

— Инфляция начнет замедляться уже осенью этого года и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года, — сказал Кирилл Шевченко.

Он отметил, что замедление инфляции осенью состоится из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения, хорошего урожая и стабилизирующего влияния монетарной политики. В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет оставаться значительным, учитывая преимущественно временные факторы, в частности факторы предложения и низкую базу сравнения прошлого года.

Шевченко также заметил, что в мае инфляция ускорилась выше прогноза Национального банка прежде всего из-за подорожания отдельных высоковолатильных компонентов потребительского набора под влиянием преимущественно краткосрочных факторов.

— В мае рост потребительских цен составил 9,5% в годовом измерении. Ускорение ценовой динамики связано прежде всего с тенденциями на мировых товарных рынках, в частности с подорожанием природного газа и подсолнечного масла, — отметил Кирилл Шевченко.

Он также добавил, что инфляционные ожидания бизнеса и населения хотя и остаются повышенными, но стабилизировались в последние месяцы.

Ранее сообщалось, что Нацбанк с 7 по 11 июня на межбанковском валютном рынке купил 375 млн долларов, что стало максимумом с начала года.