Одесский археологический музей собирает средства на закупку и монтаж стеллажей для хранения новых экспонатов при помощи краудфандинговой платформы «Мой город».

Об этом пишет Думская.

Сообщается, что Одесский археологический музей хочет собрать для этой цели 82 тысячи 500 гривен. При помощи пожертвований через электронную платформу, музей уже собрал 5522 гривен.

— Сейчас все хранилища музея переполнены, из-за чего многие экспонаты хранятся в других помещениях, не предназначенных для этих целей. Так, например, одно из подвальных помещений завалено сотнями античных амфор, из-за чего доступ к ним изолирован. Такие условия почти полностью исключают уход за экспонатами, поэтому они могут трескаться, покрываться плесенью и тому подобное, — отмечают в музее

Кроме того, научные работники и посетители музея тоже не могут попасть в такие помещения, что препятствует исследованию и изучению истории этих экспонатов. Команда музея хочет решить эту ситуацию и сохранить историческое наследие города. Для этого она создала проект «Полка истории», призванный создать место для сохранения экспонатов Одесского археологического музея».

Новое хранилище для старинных амфор планируют оборудовать в гараже учреждения. Сейчас музейная коллекция насчитывает свыше 98 тысяч артефактов, причем большая их часть находится не в экспозиции, а в фондохранилище.

Одесский археологический музей был основан в 1825 году как Одесский городской музей древностей. Это старейшее такое учреждение Украины.

Напомним, Кабмин дал согласие на создание в Николаеве корабля-музея на базе крейсера «Украина».