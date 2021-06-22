Мало кто знает о том, что большинство тех офисных кресел, что представлены на рынке в Украине, недостаточно эргономичны, а потому важно уметь подбирать именно ту мебель для работы, которая способна обеспечить максимальный комфорт на протяжении нескольких часов ежедневно.

Какие параметры следует учитывать, выбирая подходящее кресло для офисной работы

В первую очередь, следует проанализировать стиль работы, по которому далее определяются те элементы, что станут ключевыми в эргономике на фоне остальных - второстепенных. Только после этого можно оценивать другие функции, по которым будут подбираться офисные кресла. К их числу относятся:

Возможность регулировки высоты. Любое офисное кресло должно подниматься таким образом, чтобы ноги оставались согнутыми в коленях под углом 90 градусов. Слишком высокий или, наоборот, низкий стул не позволяет распределить вес по позвоночнику оптимально, что может привести к болезненным ощущениям.

Конструкция подлокотников - ещё один критерий, который следует учитывать в обязательном порядке. офисные кресла в большинстве своем оснащены узкими подлокотниками, положение которых остается статичным. Такое решение сложно назвать идеальным, особенно, когда речь идёт о офисном стуле. Подлокотники призваны на постоянной основе поддерживать руки, а потому настройка их должна подбираться в зависимости от той деятельности, которую планируется выполнять сотруднику.

Строение спинки также имеет значение. В идеале она должна иметь форму, профилированную по позвоночнику. Лучше, если дополнительно будет использоваться специальная поясничная опора – подвижная, с помощью которой можно будет регулировать стул по росту. Удобное офисное кресло - это то, в котором можно в любой момент откинуться. В то же время важно помнить о том, что далеко не все такие модели имеют эргономичные сиденья, последние бывают настолько глубокими, что в процессе работы пользователю приходится наклоняться вперед - таким образом, позвоночник не разгружается должен образом. Достаточно купить офисное кресло в Киеве, оснащенное откидной спинкой, для того, чтобы расслабить спину во время перерыва, однако последний всё-таки рекомендуется тратить на более активное времяпрепровождение.

Наличие вентиляции, когда речь идет о мягких креслах, изготовленных из натуральной кожи или ткани, это та опция, о которой задумываться не приходится. Для тех же изделий, в качестве обшивки которых используются синтетические материалы, даже незначительные вентиляционные отверстия повышают комфорт в работе и долговечность кресла.

Сиденье не должно быть слишком мягким или глубоким - об этом уже упоминалось ранее. Это тот самый элемент, которому даётся больше свободы при условии, что сиденье не нарушает эргономику изделия в целом. Глубину его следует оценивать, исходя из потребностей конкретного сотрудника, слишком мелкое либо глубокое кресло лишь повышает утомляемость.

Насколько важен внешний вид офисного кресла

Собираясь купить офисное кресло в Днепре или в Киеве, необходимо сосредоточиться в том числе и эстетической составляющей. Помимо очевидных отличий, выделяющих кресла для менеджеров среднего звена на фоне более представительских, отдельные внешние элементы оказывают непосредственное влияние на функциональность. К их числу относятся нефиксирующиеся подлокотники, незапланированные или некачественно выполненные швы и др.

Дизайн кресла, предназначенного для использования в офисе, на самом деле является немаловажным критерием выбора, многие оценивают его по всей строгости перед тем, как купить подходящую мебель. Изготовленное из натуральной или экокожи оно всегда будет выглядеть стильно и элегантно, кроме того, такой предмет мебели легче содержать в чистоте. В любом случае, приобретение стула для офиса по-настоящему качественного и привлекательного внешне обычно занимает немало времени, которое уходит в том числе на анализ всех доступных вариантов. Важно изначально соотнести свои требования и ожидания, так от них в большей степени зависят те функции, которые станут ключевыми, и те, что отойдут на второй план.

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