Появлением микрокредитов мы обязаны расширению масштабов одноранговой экономики. Она произвела настоящую революцию в бизнес-процессах в целом и финансовом секторе в частности за счет популяризации Р2Р приложений. Микрозаймы – небольшие ссуды, которые выдают частные лица, а не кредитные союзы или банки. Ставки будут выше среднего, зато лояльность и скорость рассмотрения заявок максимальные. Иногда ссуды выдает один человек, в других случаях объединяется группа заинтересованных в получении стабильного заработка лиц. Кстати, в Европе небольшие кредиты до зарплаты давно и высоко востребованы. Постепенно тренд дошел до Украины.

Особенности проверок

Кредит онлайн оформляется в полностью удаленном формате. Вы подаете заявку в выбранную организацию через ее официальный сайт или площадку-посредник. Заполнение анкеты, принятие решения, выдача средств – все это удаленные операции.

Росту рынка микрокредитования способствуют общемировые процессы глобализации. Люди имеют определенные активы и хотят приумножать их – с одной стороны, а с другой – ищут выгодные и лояльные условия для оформления кредитов. Для оценки надежности заемщика предусмотрен анализ официальных данных из УБКИ. В базу вносятся все сведения о поданных заявках, заключенных ранее договорах, датах их открытия и закрытия, просрочках, их длительности. Автоматическая система оценивает благонадежность заемщика по таким базам буквально за одну минуту. И это максимально точный, независимый скоринг.

Для обеспечения ссуд залог не предусмотрен. В случае дефолта заемщика частный кредитор получит небольшое возмещение либо вообще останется без компенсации. Именно поэтому кредитная история проверяется всегда, клиенты с низким рейтингом часто получают отказы. Но по статистике взять займ в МФО можно в том числе с открытыми просрочками. Подавайте заявки в разные компании – рано или поздно вы почти гарантированно получите одобрение.

Процентная ставка выше банковской – это тоже обратная сторона быстрого рынка кредитования. За высокую скорость оформления, минимальные требования к доходу, трудоустройству, КИ заемщик платит достаточно высокий процент. Чтобы минимизировать переплату, старайтесь как можно быстрее возвращать долг. Также есть смысл поискать акции, скидки – это тоже выгодные способы экономии.

Как оформить займ

Чтобы взять займ на карту на выгодных условиях, ознакомьтесь со всеми доступными предложениями, выберите оптимальное и подайте заявку. Для этого:

На главной сайта МФО укажите желаемую сумму, срок кредитования.

Нажмите «Оформить», и система сама переадресует вас на форму с анкетой. Введите личные данные, сохраните их. Прикрепите карту или укажите другой способ получения денег. Отправьте заявку на рассмотрение. Получите ответ, если он будет положительным, то подпишите договор онлайн. Кредитор отправит вам деньги.

Комиссии, проценты за перевод средств не предусмотрены. Именно это делает услугу максимально выгодной, удобной и прозрачной. Вы можете возвращать деньги в конце срока или раньше без доплат, продлевать договор, заказывать услугу рефинансирования.

Обращаясь в крупные МФО, клиент ничем не рискует. Сейчас подобные компании работают в полностью правовом поле, предоставляют необходимые гарантии, услуги сотрудничества будут прозрачными и честными. Все детали прописываются в договоре, с ним вы сможете ознакомиться до получения денег. Рекомендуем пользоваться акциями, поскольку это реальный способ сэкономить. Некоторые МФО новым клиентам дают ссуды вообще под 0%.

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