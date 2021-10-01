По состоянию на 1 сентября 2021 года сумма задолженности по выплате заработной платы в Николаевской области составила 58,1 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные ГУ статистики в Николаевской области.

В начале сентября текущего года 40,5% задолженности приходилось на предприятия транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности.

Сумма долга работникам жилищно-коммунального предприятия Николаевского городского совета «Юг», которое прекратило подавать отчеты с февраля 2020 года, составила 371,8 тысяч гривен.

Самая большая задолженность возникла в Николаевском районе области — 44 миллиона 542 тысячи 600 гривен. В Первомайском районе — 8 миллионов 196 тысяч 900 гривен, в Вознесенском районе — 4 миллиона 207 тысяч 400 гривен. В Баштанском районе сотрудникам не выплатили 1 миллион 168 тысяч 500 гривен.

Напомним, по официальным данным, средняя номинальная заработная плата на Николаевщине в июле 2021 года составила 14 тысяч 72 гривны.