Департамент ЖКХ Николаевского горсовета проиграл иск к Управлению государственного архитектурно-строительного контроля, которым тот оспаривал штраф в 1 миллион 806 тысяч гривен за ввод в эксплуатацию Соборной площади в Николаеве. Николаевский окружной административный суд 30 декабря оставил иск без удовлетворения.

Об этом в очередном выпуске «НЕПРОЗОРРО» рассказал видеоблогер Олег Мудрак.

— 1 миллион 806 тысяч гривен, которые наложены в виде штрафа на Департамент ЖКХ, — это деньги городского бюджета. Деньги городского бюджета — это наши с вами налоги, которые аккумулируются, чтобы делать наш город лучше. Знаю и понимаю, что на основании этих фактов апелляция будет проиграна и город будет вынужден оплатить этот грандиозный штраф, — заявил Олег Мудрак.

Напомним, в 2019 году в управление ГАСК поступило обращение от главы Общественной организации «Сильные вместе» Алексея Долгих относительно эксплуатации реконструированной Соборной площади в период с 24 октября по 6 ноября, хотя объект еще не сдали в эксплуатацию.

В своем блоге Олег Мудрак утверждает, что площадь на сегодняшний день так и не сдана в эксплуатацию.

На основании обращения общественников инспекторы управления ГАСК провели внеплановую проверку на Соборной площади и привлекли ДЖКХ к ответственности в виде штрафа в размере 1 миллион 800 тысяч гривен.

Директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев тогда сообщал, что денег на выплату штрафа нет.

Отмечалось, если же суд первой инстанции не станет на сторону ДЖКХ, то чиновники намерены пойти выше. При этом Сергей Коренев говорил, что если все-таки придется выплачивать штраф, то ДЖКХ будут искать средства.

Как сообщалось, 22 декабря прошлого года исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал ООО «ИнвестСитиГруп» заключение договора сервитута сроком на 1 год для размещения группы передвижных временных сооружений на Соборной площади.