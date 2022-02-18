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Коммунальное предприятие «Николаевские парки» объявило торги на покупку четырех единиц техники общей стоимостью 9 миллионов 798 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

КП собирается приобрести телескопический автоподъемник за 2 миллиона 278 тысяч гривен, две комбинированные дорожные машины со сменным оборудованием за 4 миллиона 850 тысяч и экскаватор-погрузчик за 2 миллиона 670 тысяч гривен.

Аукционы по торгам на подъемник и экскаватор запланированы на 9 марта, по КДМ — 26 апреля. Поставить технику победители должны будут в мае-июле 2022 года.

Ранее коммунальное предприятие «Николаевские парки» отменило торги на услугу по предоставлению лизинга на покупку техники на общую сумму 85 миллионов гривен.

Напомним, летом 2021 года мэр Николаева Александр Сенкевич предложил передать все деревья, которые находятся на городской земле, на баланс одного подразделения мэрии или коммунального предприятия. В начале года предприятию передали больше 250 зеленых зон.

В ноябре вице-мэр Виталий Луков сообщил, что бюджет Николаева на 2022 год будет сконцентрирован на завершении начатых проектов и усилении двух коммунальных предприятий — «Николаевские парки» и «ДЕЗ «Пилот».