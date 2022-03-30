Треть украинских бизнесов потеряли более 1 миллиона долларов за месяц войны.

Об этом говорится в результатах исследования Европейской бизнес ассоциации, пишет Экономическая правда.

13% руководителей компаний оценивают потери бизнеса в диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона долларов, 28% – от 100 до 500 тысяч долларов и 14% оценивают потери на сумму до 100 тысяч долларов.

Только 1% среди опрошенных компаний не понесли никаких потерь за месяц войны. Другие компании еще ведут подсчет полученных убытков.

Для того чтобы оставаться на плаву, 68% компаний сокращают расходы, 44% прибегают к получению задолженности от клиентов или партнеров, 35% проводят релокацию предприятий, а 13% запускают новые бизнес-направления.

Каждое четвертое предприятие, в том числе 25% опрошенных, переориентируют свой бизнес на гуманитарные нужды, а 13% – на нужды армии.

Для продолжения работы бизнеса 23% ищут клиентов на иностранных рынках, а 15% – в поисках финансирования. В то же время, 9% бизнеса вынуждены прибегать к сокращению персонала, а 8% сообщают, что не могут удержать свой бизнес на плаву.

7 наибольших проблем для бизнеса, по версии сообщества Ассоциации, выглядят таким образом в порядке приоритетности:

Трудности с логистикой

Проблемы с поставками товаров

Заморозка контрактов с иностранными и локальными клиентами

Низкая покупательная способность населения

Поврежденные мощности, основной фонд бизнеса, инфраструктура

Нехватка финансовых ресурсов и инвестиций

Нехватка сырья

1% среди опрошенных офисов компаний в Украине подчиняются Российской Федерации, при этом 7% сообщают, что их подчинение РФ уже отменено. 22% опрошенных компаний сообщают, что никогда не имели связей с РФ.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.