Новые автомобили в РФ на фоне девальвации и приостановки поставок подорожали в среднем на 40% за март.

Наиболее сильное удорожание — до 60% — коснулось премиальных машин, поставки которых в РФ ограничены не только из-за проблем с логистикой, но и санкций США, ЕС и Японии, пишут РосСМИ.

Цены на новые автомобили в марте в среднем выросли на 40%, следует из опроса «Ъ», проведенного среди дилеров, и данных российского «Автостата». В последнем отдельно отмечено, что у 26 официально представленных на рынке РФ автоконцернов, которые не скрыли прайс-листы с сайтов, машины подорожали на 35–45%.

В марте дважды дорожала и Lada — АвтоВАЗ, по данным «Автостата», повысил цены на 11–47% в зависимости от модели и комплектации. Стоимость самой популярной иномарки Kia росла на 24–39%.

Активнее всего, в среднем на 50–60%, дорожали автомобили верхнего ценового сегмента,говорит директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев. Но и доступность премиальных автомобилей значительно ниже, поскольку США, ЕС и Япония ввели запрет на новые поставки.

Все, что дилеры получили от производителей неделю назад, составляет теперь основной товарный запас на месяцы работы, и это напрямую повлияло на стоимость, отмечает Ренат Тюктеев. Складских запасов дилеров, по его словам, хватит на два-пять месяцев.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.