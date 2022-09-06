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Доходы России от экспорта ископаемой энергии за первые шесть месяцев войны в Украине значительно превысили затраты на вторжение.
Об этом говорится в отчете финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.
Авторы исследования установили, что доход РФ за этот период составил эквивалент в 158 миллиардов евро. С другой стороны, стоимость войны оценивается в 100 млрд евро.
Анализ фиксирует экспорт нефти, газа и угля в период с 24 февраля по 24 августа этого года, в то время как оценивались данные морского и трубопроводного транспорта. Они показали, что ЕС был самым большим покупателем с 85 миллиардами евро, за которым следовал Китай с 35 миллиардами евро.
В ЕС лидером по закупке российских энергоресурсов является Германия с объемом 19 миллиардов евро, что сделало ее вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в мире сразу после Китая.
Аналитик CREA Лаури Милливирт пояснил, что Россия «всё ещё получает рекордные доходы» от ископаемого топлива, несмотря на падение объемов экспорта.
— Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести тарифы или ограничение цен на импорт из России и ускорить меры по энергосбережению. Прежде всего, необходимо сократить потребление нефти и газа путем ускорения использования чистой энергии и электрификации посредством тепловых насосов и электромобилей, отметил он.
Напомним, что New York Times со ссылкой на недавно рассекреченные данные американской разведки сообщила, что Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее.
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Доходы России от экспорта ископаемой энергии за первые шесть месяцев войны в Украине значительно превысили затраты на вторжение.
Об этом говорится в отчете финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.
Авторы исследования установили, что доход РФ за этот период составил эквивалент в 158 миллиардов евро. С другой стороны, стоимость войны оценивается в 100 млрд евро.
Анализ фиксирует экспорт нефти, газа и угля в период с 24 февраля по 24 августа этого года, в то время как оценивались данные морского и трубопроводного транспорта. Они показали, что ЕС был самым большим покупателем с 85 миллиардами евро, за которым следовал Китай с 35 миллиардами евро.
В ЕС лидером по закупке российских энергоресурсов является Германия с объемом 19 миллиардов евро, что сделало ее вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в мире сразу после Китая.
Аналитик CREA Лаури Милливирт пояснил, что Россия «всё ещё получает рекордные доходы» от ископаемого топлива, несмотря на падение объемов экспорта.
— Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести тарифы или ограничение цен на импорт из России и ускорить меры по энергосбережению. Прежде всего, необходимо сократить потребление нефти и газа путем ускорения использования чистой энергии и электрификации посредством тепловых насосов и электромобилей, отметил он.
Напомним, что New York Times со ссылкой на недавно рассекреченные данные американской разведки сообщила, что Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга