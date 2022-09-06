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Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее.
Об этом пишет New York Times со ссылкой на недавно рассекреченные данные американской разведки.
Кроме ракет малой дальности и артиллерийских снарядов Россия, вероятно, будет пытаться приобрести дополнительное северокорейское оборудование. При этом непонятно, связаны ли закупки у КНДР с экспортным контролем, потому что в 152-мм артиллерийском снаряде или ракете типа «Катюша», которые производит Северная Корея, нет ничего высокотехнологичного, утверждает военный эксперт из American Enterprise Institut Фредерик В. Каган.
— Единственная причина, по которой Кремль должен покупать артиллерийские снаряды или ракеты в Северной Корее или любого другого, состоит в том, что Путин не хотел или не мог мобилизовать российскую экономику для войны даже на самом простом уровне, — считает он.
Закупка вооружения у КНДР свидетельствует о том, что западные санкции ограничили цепочки поставок в Россию и заставили Кремль обращаться к государствам-изгнанникам.
Представители правительства США считают, что решение РФ обратиться за беспилотниками в Иран и за ракетами в Северную Корею является признаком того, что санкции и экспортный контроль мешают Москве получать поставки для армии.
— Кремль должен обеспокоиться тем, что ему вообще приходится покупать у Северной Кореи, — убежден руководитель группы по РФ в Институте изучения войны Мейсон Кларк.
Ранее сообщалось, что ряд стран-членов НАТО обязались поставить Украине зимнюю форму для военных. В общем, готовы обеспечить около 50% от потребностей.
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Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее.
Об этом пишет New York Times со ссылкой на недавно рассекреченные данные американской разведки.
Кроме ракет малой дальности и артиллерийских снарядов Россия, вероятно, будет пытаться приобрести дополнительное северокорейское оборудование. При этом непонятно, связаны ли закупки у КНДР с экспортным контролем, потому что в 152-мм артиллерийском снаряде или ракете типа «Катюша», которые производит Северная Корея, нет ничего высокотехнологичного, утверждает военный эксперт из American Enterprise Institut Фредерик В. Каган.
— Единственная причина, по которой Кремль должен покупать артиллерийские снаряды или ракеты в Северной Корее или любого другого, состоит в том, что Путин не хотел или не мог мобилизовать российскую экономику для войны даже на самом простом уровне, — считает он.
Закупка вооружения у КНДР свидетельствует о том, что западные санкции ограничили цепочки поставок в Россию и заставили Кремль обращаться к государствам-изгнанникам.
Представители правительства США считают, что решение РФ обратиться за беспилотниками в Иран и за ракетами в Северную Корею является признаком того, что санкции и экспортный контроль мешают Москве получать поставки для армии.
— Кремль должен обеспокоиться тем, что ему вообще приходится покупать у Северной Кореи, — убежден руководитель группы по РФ в Институте изучения войны Мейсон Кларк.
Ранее сообщалось, что ряд стран-членов НАТО обязались поставить Украине зимнюю форму для военных. В общем, готовы обеспечить около 50% от потребностей.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга