Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на недавно рассекреченные данные американской разведки.

Кроме ракет малой дальности и артиллерийских снарядов Россия, вероятно, будет пытаться приобрести дополнительное северокорейское оборудование. При этом непонятно, связаны ли закупки у КНДР с экспортным контролем, потому что в 152-мм артиллерийском снаряде или ракете типа «Катюша», которые производит Северная Корея, нет ничего высокотехнологичного, утверждает военный эксперт из American Enterprise Institut Фредерик В. Каган.

— Единственная причина, по которой Кремль должен покупать артиллерийские снаряды или ракеты в Северной Корее или любого другого, состоит в том, что Путин не хотел или не мог мобилизовать российскую экономику для войны даже на самом простом уровне, — считает он.

Закупка вооружения у КНДР свидетельствует о том, что западные санкции ограничили цепочки поставок в Россию и заставили Кремль обращаться к государствам-изгнанникам.

Представители правительства США считают, что решение РФ обратиться за беспилотниками в Иран и за ракетами в Северную Корею является признаком того, что санкции и экспортный контроль мешают Москве получать поставки для армии.

— Кремль должен обеспокоиться тем, что ему вообще приходится покупать у Северной Кореи, — убежден руководитель группы по РФ в Институте изучения войны Мейсон Кларк.

Ранее сообщалось, что ряд стран-членов НАТО обязались поставить Украине зимнюю форму для военных. В общем, готовы обеспечить около 50% от потребностей.