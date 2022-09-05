|Швидкість вітру:
|1.5 м/с
|Схід сонця:
|06:17
|Захід сонця:
|19:23
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1.2 м/с
|Схід сонця:
|06:19
|Захід сонця
|19:33
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.15 грн
|40.15 грн
Ряд стран-членов НАТО обязались поставить Украине зимнюю форму для военных. В общем, готовы обеспечить около 50% от потребностей.
Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на официальный ответ Североатлантического союза.
По информации СМИ, в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу срочный запрос с просьбой помочь с поставкой зимней одежды для ВСУ. Spiegel пишет, что речь шла о теплой форме, зимней обуви и палатках для 200 000 военных.
С тех пор разные партнеры НАТО искали на своих складах доступный материал, чтобы обеспечить украинскую армию.
В НАТО подтвердили, что Североатлантический союз находится в контакте со своими членами, чтобы подготовить зимний пакет помощи для Украины. Через несколько недель после запроса из Киева США, Канада, Швеция и Финляндия уже пообещали поставки.
Согласно первым сообщениям, партнеры смогут покрыть около 50% потребностей, запрашиваемых Украиной.
Напомним, французские власти до начала вторжения предполагали , что россияне атакуют Украину в направлении Херсона и Николаева.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
Ряд стран-членов НАТО обязались поставить Украине зимнюю форму для военных. В общем, готовы обеспечить около 50% от потребностей.
Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на официальный ответ Североатлантического союза.
По информации СМИ, в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу срочный запрос с просьбой помочь с поставкой зимней одежды для ВСУ. Spiegel пишет, что речь шла о теплой форме, зимней обуви и палатках для 200 000 военных.
С тех пор разные партнеры НАТО искали на своих складах доступный материал, чтобы обеспечить украинскую армию.
В НАТО подтвердили, что Североатлантический союз находится в контакте со своими членами, чтобы подготовить зимний пакет помощи для Украины. Через несколько недель после запроса из Киева США, Канада, Швеция и Финляндия уже пообещали поставки.
Согласно первым сообщениям, партнеры смогут покрыть около 50% потребностей, запрашиваемых Украиной.
Напомним, французские власти до начала вторжения предполагали , что россияне атакуют Украину в направлении Херсона и Николаева.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга