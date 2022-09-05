Ряд стран-членов НАТО обязались поставить Украине зимнюю форму для военных. В общем, готовы обеспечить около 50% от потребностей.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на официальный ответ Североатлантического союза.

По информации СМИ, в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу срочный запрос с просьбой помочь с поставкой зимней одежды для ВСУ. Spiegel пишет, что речь шла о теплой форме, зимней обуви и палатках для 200 000 военных.

С тех пор разные партнеры НАТО искали на своих складах доступный материал, чтобы обеспечить украинскую армию.

В НАТО подтвердили, что Североатлантический союз находится в контакте со своими членами, чтобы подготовить зимний пакет помощи для Украины. Через несколько недель после запроса из Киева США, Канада, Швеция и Финляндия уже пообещали поставки.

Согласно первым сообщениям, партнеры смогут покрыть около 50% потребностей, запрашиваемых Украиной.

Напомним, французские власти до начала вторжения предполагали , что россияне атакуют Украину в направлении Херсона и Николаева.