Международный валютный фонд ищет способы предоставления экстренного финансирования странам, столкнувшимся с вызванными войной скачками цен на продовольствие. МВФ обсудит мероприятия на заседании Совета директоров в понедельник, 12 сентября.

Об этом сообщает Reuters.

План, о котором ранее не сообщалось, будет представлен на неофициальном заседании. Это позволит МВФ помочь Украине и другим странам, пострадавшим от войны России против Украины, без условий, предусмотренных в программе регулярного финансирования.

По словам источников, официальное голосование в поддержку этого мероприятия, разработанного персоналом МВФ в последние месяцы, ожидается к ежегодному собранию фонда в октябре.

Источники сообщили, что в случае одобрения МВФ временно увеличит существующие ограничения доступа и позволит всем странам-членам заимствовать до 50% своей квоты МВФ в рамках инструмента быстрого финансирования МВФ и инструмента быстрого кредитования, обслуживаемого странами с низким уровнем дохода.

— Концепция проста, но она может помочь многим странам, — сказал один из источников.

Предложение МВФ предлагает некоторую ограниченную помощь Украине, но официальные лица страны говорят, что им нужен полноценный пакет финансирования, поскольку Украина ведет первую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны.

На прошлой неделе представитель МВФ сообщил Reuters, что фонд «продолжает тесно сотрудничать с украинскими властями и в настоящее время изучает все возможные варианты предоставления дальнейшей поддержки Украине в этих сложных обстоятельствах».

Зарубежные кредиторы Украины поддержали двухлетнюю заморозку выплат по международным облигациям почти на 20 млн долларов, но страна должна произвести выплаты основного долга в размере 635 миллионов долларов по ранее полученным кредитам МВФ, начиная с середины сентября.

В марте МВФ утвердил экстренное финансирование Украины в размере 1,4 млрд. долларов в рамках инструмента RFI, чтобы помочь удовлетворить неотложные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

Напомним, что Министерство обороны США объявит о передаче Украине вооружения на сумму $675 млн, включая боеприпасы для HIMARS.